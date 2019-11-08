Целых 1700 долларов, и все - старикам: Почему "счастливые" американские пенсионеры доживают жизнь в нищете

В США пенсионеры получают от государства гарантированную пенсию в размере 1,7 тысячи долларов, на которые прожить крайне сложно. Из-за этого к пенсии в США начинают готовиться с самого начала трудовой жизни, с надеждой, что никакого форс-мажора не случится.

Государственная пенсия

Может показаться, что 1700 долларов в месяц - это приличная сумма, однако это совсем не так. Жизнь в США довольно дорогая. Только на мобильную связь и интернет в месяц уходит порядка 120 долларов. А ещё расходы на еду и коммунальные услуги. Но главное, что съедает бюджет, - годовой налог на жильё, который составляет от 0,5% до примерно 3% от оценочной стоимости. Это минимум 3-4 тысячи долларов в год. И это при условии, что за дом выплачена вся ипотека.

Подготовка к пенсии

Чтобы в старости не жить на одну пенсию, у американцев есть два выхода. Первый - вкладывать деньги в акции, в надежде, что по выходе на пенсию они сильно подрастут в цене. Второй - план 401k. Это план накопительной пенсии, аналогичный тому, что пытаются внедрить в России. Будущий пенсионер сам откладывает процент с доходов, а работодатель добавляет некий процент от себя. Главное отличие от России - в США работник сам выбирает, в какой банк вложить деньги. Кроме того, работодатель также сам определяет, какой процент откладывать работнику на пенсионный счёт. Это может быть и 3-4% и все 100%.

Если что-то пошло не так

Если банк обанкротился, акции так и не выросли или вообще подешевели или же случилось что-то ещё, то американские пенсионеры доживают свой век в трейлер-парках. Чтобы не платить огромный налог на дом, его обычно продают, на вырученные деньги покупают трейлер, а остаток кладут в банк, пишет пользователь Pikabu.

Это решает сразу несколько проблем. Во-первых, налог на трейлер гораздо ниже налога на дом - порядка нескольких сотен в год. Во-вторых, если дом стоил дорого, вполне можно жить на банковские проценты с денег, вырученных с его продажи.

Назвать подобную жизнь комфортной трудно, но и совсем уж плохой - тоже нельзя. Средний трейлер по жилой площади составляет примерно 80 квадратных метров, со своим отоплением, кондиционером и прочими удобствами.