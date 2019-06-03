Целых 150 деталей! В США признали наличие конструктивных дефектов Boeing 737 МАХ

Речь идёт о рельсах отклоняемых предкрылков в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX, которые, по данным компании-производителя, не соответствуют нормам прочности.

"Boeing проинформировал FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", - говорится в документе, поступившем в распоряжение "РИА Новости".

В общей сложности под это определение попадает около 150 деталей. Все они были сделаны "подрядчиком второго уровня". Уже установлен список самолётов, на которые могли быть установлены данные детали.

"В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин - 133 NG и 179 MAX", - сказано в документе.

Напомним, в конце 2018 года и начале 2019 года произошли две авиакатастрофы с Boeing 737 MAX, одна из них - в Индонезии, другая - в Эфиопии. Погибли все пассажиры и члены экипажей.

Как стало известно позднее, американская компания Boeing по меньшей мере за год до авиакатастрофы в Индонезии знала о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков угла атаки в лайнерах 737 MAX. Понимая опасность, представители компании о ней ничего не говорили, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По версии собеседников издания, только после крушения Boeing 737 MAX в октябре 2018 года представители компании "частично и уклончиво" стали давать комментарии своим клиентам, а также рассказывать лётчикам о проблеме.