Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Игорь Додон призвал депутатов встретиться с представителями России, ЕС и США
5 самых невероятных чудес Крыма
"Когда вам лгут, что "Украина не хотела войны", вспомните, кто сд...
"Путин без меня не может": Саакашвили объявил себя любимцем президента...
Главная / В мире

Целых 150 деталей! В США признали наличие конструктивных дефектов Boeing 737 МАХ

03 июня 2019, 03:09  •  19 • В мире
Федеральное управление гражданской авиации США в ходе расследования пришло к выводу, что ряд компонентов в самолётах Boeing 737 МАХ имели серьёзные дефекты, что требует их немедленной замены. "Они могли быть произведены не должным образом", - отмечается в сообщении FAA.
Речь идёт о рельсах отклоняемых предкрылков в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX, которые, по данным компании-производителя, не соответствуют нормам прочности.
"Boeing проинформировал FAA, что рельсы отклоняемых предкрылков определённых 737 NG и 737 MAX могли быть произведены не должным образом и могут не соответствовать всем применимым обязательным требованиям к прочности и сроку службы", - говорится в документе, поступившем в распоряжение "РИА Новости".
В общей сложности под это определение попадает около 150 деталей. Все они были сделаны "подрядчиком второго уровня". Уже установлен список самолётов, на которые могли быть установлены данные детали.
"В США затронуты 32 NG и 33 MAX. По всему миру парк затронутых этим машин - 133 NG и 179 MAX", - сказано в документе.
Напомним, в конце 2018 года и начале 2019 года произошли две авиакатастрофы с Boeing 737 MAX, одна из них - в Индонезии, другая - в Эфиопии. Погибли все пассажиры и члены экипажей.
Как стало известно позднее, американская компания Boeing по меньшей мере за год до авиакатастрофы в Индонезии знала о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков угла атаки в лайнерах 737 MAX. Понимая опасность, представители компании о ней ничего не говорили, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По версии собеседников издания, только после крушения Boeing 737 MAX в октябре 2018 года представители компании "частично и уклончиво" стали давать комментарии своим клиентам, а также рассказывать лётчикам о проблеме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
02 июня 2019, 23:39
«Продуманное мероприятие»: глава МИД Великобритании заявил, что не будет мешать экстрадиции Ассанжа в США
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
03 июня 2019, 03:09
Удар по авиабазе в провинции Хомс нанесён израильской авиацией - СМИ
02 июня 2019, 20:39
Дело "Украина против России" не может рассматривать суд в Гааге: Российский МИД ответил на претензии Киева
02 июня 2019, 23:54
После сноса бюста Жукову полиция Харькова возбудила сразу два уголовных дела
02 июня 2019, 20:39
"Осудить нельзя промолчать": Захарова предложила Киеву расставить знаки препинания после сноса бюста Жукова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 17:09
«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой
30 мая 2019, 04:54
"Моторола отобрал оружие": В Сети припомнили "подвиги" нового начальника Госохраны Зеленского
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
02 июня 2019, 00:54
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
28 мая 2019, 23:24
С семьёй и деньгами: в Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.