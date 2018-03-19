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Целых 1,5 процента: Собчак очень обрадовалась результату

19 марта 2018, 02:24  •  61 • Политика
Светская львица считает, что оно того стоило, а ее люди сделали все, что могли.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак осталась довольно своим результатом в 1,43% на выборах главы государства. По словам светской львицы, ее команда сделала максимум возможного.
"Я довольна кампанией, потому что моя команда сделала максимум возможного, мы действительно объездили больше всего регионов и городов, чем все остальные кандидаты", - сказала Собчак после закрытия избирательных участков.
Она добавила, что независимо от результатов участвовать в избирательной кампании, несомненно, стоило.
Напомним, что ЦИК обработал уже 50% избирательных бюллетеней. Пока с огромным отрывом лидирует действующий президент России Владимир Путин с результатом в 75,39%. В то же время у "кандидата против всех" Ксении Собчак результат составляет 1,43%.

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