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Целых 1,5 процента: Собчак очень обрадовалась результату
19 марта 2018, 02:24 • 61 • Политика
Светская львица считает, что оно того стоило, а ее люди сделали все, что могли.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак осталась довольно своим результатом в 1,43% на выборах главы государства. По словам светской львицы, ее команда сделала максимум возможного.
Она добавила, что независимо от результатов участвовать в избирательной кампании, несомненно, стоило.
Напомним, что ЦИК обработал уже 50% избирательных бюллетеней. Пока с огромным отрывом лидирует действующий президент России Владимир Путин с результатом в 75,39%. В то же время у "кандидата против всех" Ксении Собчак результат составляет 1,43%.
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