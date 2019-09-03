Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота

Американское издание The National Interest проанализировало возможности российского стратегического флота. По версии аналитиков, даже если основные ядерные силы Москвы будут уничтожены превентивным ударом, одними лишь подводными крейсерами русские смогут нанести колоссальный удар.

И даже смогут превратить в руины целые города, передает "Утро.ру".

Отмечается, что речь идет о подлодках специального назначения проекта "Хабаровск" с термоядерными "Посейдонами" и новых субмаринах "Борей" с ракетами "Булава".

В частности, по версии американцев, одно то, как зарекомендовала на испытаниях "Булава", говорит о многом. В публикации NI напоминает, что запущенные с "Юрия Долгорукого" в Белом море "Булавы" пролетели через всю Россию и поразили цели на камчатском полигоне Кура.

При этом, отмечают эксперты, каждая ракета оснащена шестью ядерными боеголовками по 150 килотонн, что, безусловно, представляет собой колоссальную мощь.

На данный момент у России есть три лодки проекта "Борей", а также пять строящихся субмарин проекта 955А - модернизированные, обладающие лучшей скрытностью и более совершенными системами. Кроме того, стратегический флот усилят четыре таинственные подлодки "Хабаровск", каждая из которых будет вооружена шестью беспилотными подводными аппаратами "Посейдон".

"Москва, видимо, хочет получить ядерный запас сверх тех ракет, которые и так могут покончить с цивилизацией в случае начала конфликта", – пишет автор NI.