Целятся в Тегеран, а бьют по Москве и Пекину • 162 • Аналитика







27 апреля в «летней столице» России состоялась весьма важная беседа секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Ирана адмирал Шамхани и секретаря Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии Китая Го Шэнкунь.





Во время встречи они обсудили приоритетные проблемы международной безопасности, угрозы и вызовы мировой стабильности.



Если кратко резюмировать состоявшийся обмен мнениями, то Али Шамхани и Го Шэнкунем констатировали, что важнейшей угрозой мировой стабильности, а также их странам, является США. Которые, с одной стороны, используют для продвижения своих интересов международный терроризм («США тайно поддерживают элементы нарушающие безопасность», как дипломатично выразился китайский представитель), а с другой — ведут экономическую войну, в первую очередь, с помощью санкций.



Исходя из согласованной оценки происходящего, собеседники заключили, что поскольку действия Вашингтона наносят ущерб Ирану, Китаю и России, эти три страны должны принять совместную стратегию в ответ.



«Быть в списке угроз национальной безопасности США — это общая связующая нить Ирана, России и Китая, которые в то же время страдают от санкций США, и это сделало неизбежным принятие совместной стратегии по противостоянию всеобъемлющим мерам США против нас», — приводит слова Шамхани «Иран.ру».



То есть два полномочных представителя фактически обсуждали возможность создания полноценного союза для совместного отражение враждебных действий общего врага. Причем на всех направлениях: на экономическом, на военном и на контртеррористическом.



Сама логика событий подталкивает Москву, Пекин и Тегеран к альянсу в разворачивающейся против них гибридной войне.



Российского представителя на этой встрече не было, однако это ничего не значит. Данная тема неоднократно поднималась, причем на высшем уровне, как на российско-китайских, так и российско-иранских встречах.



Иными словами, работа над формированием российско-китайско-иранского альянса идет довольно интенсивно. И встреча в Сочи, один из важных ее этапов.



Нетрудно понять, что несет подобная тенденция США. Собственно, начиная с начала 70-х годов прошлого столетия, между двумя признанными сверхдержавами – США и СССР, и претендующей в те времена на эту роль КНР, шла геополитическая игра. Суть ее была проста – определить, какие две страны объединятся против третьей. И Советский Союз ее проиграл.



Теперь, когда Китай стал сверхдержавой, превратившись, вдобавок еще и в «мастерскую планеты», очередную партию ухитрился «продуть» Вашингтон.



И если еще прежняя администрация Белого дома пыталась как-то развернуть ситуацию в свою пользу, то Трамп, возможно не разобравшись в правилах, сходу сыграл партию в «поддавки».



Возникший в том числе и благодаря американским ошибкам «дуэт» таковым на деле не является – к нему примыкают и тянутся другие страны. Так, вот, благодаря Ирану, довольно мощной стране с неплохим потенциалом и с серьезными вооруженными силами, он становится «трио».



Собственно, в складывающемся альянсе, который в Вашингтоне определяют как «антиамериканский», и кроется одна из главных причин сегодняшних яростных нападок на Иран.



США и их союзники определили ИРИ как самое «слабое звено», выбив которое, можно если не обрушить всю структуру складывающегося союза, то, по крайней мере, ее существенно ослабить.



Почему Иран? Во-первых, не имеет ядерного щита, и действительно в военном отношении слабее России и Китая, а, во-вторых США, Израиль, а также западные СМИ не один год проводили информационную войну против Тегерана. В значительной степени сумев демонизировать в глазах мировой общественности ИРИ. Следует добавить, что в том же направлении работали информационные ресурсы и «нефтяных монархий». Провокационный перфоманс как стиль израильской политики



Так, например, недавние абсолютно необоснованные и бездоказательные обвинения Ирана со стороны Израиля и США в разработке ядерного оружия и невыполнении условий ядерной сделки вызвали у отечественной аудитории вполне понятное изумление: «Как же можно так нагло врать? И, главное, зачем?» Тем более что и МАГАТЭ фактически опровергло обвинения Тель-Авива.



Однако большая часть западной общественности восприняла эту клевету как тему для изучения. И диффамационная кампания против ИРИ будет только увеличиваться. При этом Москве и Пекину отчетливо дают понять – отодвиньтесь в сторонку, иначе мы вас невзначай забрызгаем той грязью, что льем на Иран.







Аналогичную цель имеют и израильские удары по объектам на территории Сирии, где находятся иранские военные и добровольцы. На первый взгляд, подобные удары кажутся совершенно бессмысленными. В самом деле, достичь декларируемой Тель-Авивом цели (заставить Иран свернуть свое присутствие в Сирии) они не в состоянии. В Тегеране четко дали понять, что они никуда не уйдут до полной победы. А уж после победы, добавим мы, уходить никуда не станут.



В силу «гомеопатического» характера израильских атак нанести серьезный ущерб иранскому контингенту они не в состоянии, а их усиление и интенсификация могут привести к настоящей войне, которуой, как уверяет Нетаньяху, Израиль не хочет.



Отметим также, что представители военного ведомства еврейского государства, в том числе и его глава Авигдор Либерман, неоднократно подчеркивали, что они ни при каких обстоятельствах не нанесут удар по российским войскам, что их цели – только иранцы и «Хезболла». И что они требуют «лишь» того, чтобы им не мешали поражать эти цели. Нужны ли России авианосцы? Взгляд под сирийским углом



Ракетные удары ЦАХАЛ по объектам на территории Сирии, где находятся иранцы, носят провокационный и символический характер. Понятно, что Россия в высшей степени не заинтересована в расширении своего втягивания в ближневосточный конфликт, особенно в форме прямого противостояния с Израилем.



Однако бездействие наших систем ПВО в ситуации, когда совершаются ничем не спровоцированные атаки на наших союзников, не способствует укреплению нашего с Ираном союза.



Теперь же США, Израиль и, возможно, Франция, готовят по настоящему массированный удар по Ирану. Будем надеяться, что только в политико-дипломатической и экономической плоскостях.



И очень важно для них будет добиться российского «нейтралитета», пока они будут «выбивать» Иран. Скорее всего, именно таких гарантий пытались добиться от Владимира Путина Макрон и Нетаньяху, буквально обрывавшие его телефон 1 мая. Однако, судя по всему, не слишком в этом преуспели. Путин вновь повторил неукоснительную приверженность России принятому Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. Российский лидер подчеркнул, что условия программы должны быть выполнены ради обеспечения международной безопасности и сохранения глобальной и региональной стабильности.



Единственным достижением Нетаньяху стала «договоренность о дальнейших личных контактах» с российским президентом.



Все прекрасно понимают, что «слив» Ирана серьезно осложнит и дальнейшее российско-китайское консолидированное реагирование на угрозы Запада. И поэтому есть основания надеяться, что Пекин и Москва Тегеран не сдадут. На полях 9-ой Международной встречи по вопросам безопасности в Сочи, собравшей делегации из 119 стран, произошло одно событие, оставшееся практически незамеченное широкой аудиторией.27 апреля в «летней столице» России состоялась весьма важная беседа секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Ирана адмирал Шамхани и секретаря Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии Китая Го Шэнкунь.Во время встречи они обсудили приоритетные проблемы международной безопасности, угрозы и вызовы мировой стабильности.Если кратко резюмировать состоявшийся обмен мнениями, то Али Шамхани и Го Шэнкунем констатировали, что важнейшей угрозой мировой стабильности, а также их странам, является США. Которые, с одной стороны, используют для продвижения своих интересов международный терроризм («США тайно поддерживают элементы нарушающие безопасность», как дипломатично выразился китайский представитель), а с другой — ведут экономическую войну, в первую очередь, с помощью санкций.Исходя из согласованной оценки происходящего, собеседники заключили, что поскольку действия Вашингтона наносят ущерб Ирану, Китаю и России, эти три страны должны принять совместную стратегию в ответ.«Быть в списке угроз национальной безопасности США — это общая связующая нить Ирана, России и Китая, которые в то же время страдают от санкций США, и это сделало неизбежным принятие совместной стратегии по противостоянию всеобъемлющим мерам США против нас», — приводит слова Шамхани «Иран.ру».То есть два полномочных представителя фактически обсуждали возможность создания полноценного союза для совместного отражение враждебных действий общего врага. Причем на всех направлениях: на экономическом, на военном и на контртеррористическом.Сама логика событий подталкивает Москву, Пекин и Тегеран к альянсу в разворачивающейся против них гибридной войне.Российского представителя на этой встрече не было, однако это ничего не значит. Данная тема неоднократно поднималась, причем на высшем уровне, как на российско-китайских, так и российско-иранских встречах.Иными словами, работа над формированием российско-китайско-иранского альянса идет довольно интенсивно. И встреча в Сочи, один из важных ее этапов.Нетрудно понять, что несет подобная тенденция США. Собственно, начиная с начала 70-х годов прошлого столетия, между двумя признанными сверхдержавами – США и СССР, и претендующей в те времена на эту роль КНР, шла геополитическая игра. Суть ее была проста – определить, какие две страны объединятся против третьей. И Советский Союз ее проиграл.Теперь, когда Китай стал сверхдержавой, превратившись, вдобавок еще и в «мастерскую планеты», очередную партию ухитрился «продуть» Вашингтон.И если еще прежняя администрация Белого дома пыталась как-то развернуть ситуацию в свою пользу, то Трамп, возможно не разобравшись в правилах, сходу сыграл партию в «поддавки».Возникший в том числе и благодаря американским ошибкам «дуэт» таковым на деле не является – к нему примыкают и тянутся другие страны. Так, вот, благодаря Ирану, довольно мощной стране с неплохим потенциалом и с серьезными вооруженными силами, он становится «трио».Собственно, в складывающемся альянсе, который в Вашингтоне определяют как «антиамериканский», и кроется одна из главных причин сегодняшних яростных нападок на Иран.США и их союзники определили ИРИ как самое «слабое звено», выбив которое, можно если не обрушить всю структуру складывающегося союза, то, по крайней мере, ее существенно ослабить.Почему Иран? Во-первых, не имеет ядерного щита, и действительно в военном отношении слабее России и Китая, а, во-вторых США, Израиль, а также западные СМИ не один год проводили информационную войну против Тегерана. В значительной степени сумев демонизировать в глазах мировой общественности ИРИ. Следует добавить, что в том же направлении работали информационные ресурсы и «нефтяных монархий».Так, например, недавние абсолютно необоснованные и бездоказательные обвинения Ирана со стороны Израиля и США в разработке ядерного оружия и невыполнении условий ядерной сделки вызвали у отечественной аудитории вполне понятное изумление: «Как же можно так нагло врать? И, главное, зачем?» Тем более что и МАГАТЭ фактически опровергло обвинения Тель-Авива.Однако большая часть западной общественности восприняла эту клевету как тему для изучения. И диффамационная кампания против ИРИ будет только увеличиваться. При этом Москве и Пекину отчетливо дают понять – отодвиньтесь в сторонку, иначе мы вас невзначай забрызгаем той грязью, что льем на Иран.Аналогичную цель имеют и израильские удары по объектам на территории Сирии, где находятся иранские военные и добровольцы. На первый взгляд, подобные удары кажутся совершенно бессмысленными. В самом деле, достичь декларируемой Тель-Авивом цели (заставить Иран свернуть свое присутствие в Сирии) они не в состоянии. В Тегеране четко дали понять, что они никуда не уйдут до полной победы. А уж после победы, добавим мы, уходить никуда не станут.В силу «гомеопатического» характера израильских атак нанести серьезный ущерб иранскому контингенту они не в состоянии, а их усиление и интенсификация могут привести к настоящей войне, которуой, как уверяет Нетаньяху, Израиль не хочет.Отметим также, что представители военного ведомства еврейского государства, в том числе и его глава Авигдор Либерман, неоднократно подчеркивали, что они ни при каких обстоятельствах не нанесут удар по российским войскам, что их цели – только иранцы и «Хезболла». И что они требуют «лишь» того, чтобы им не мешали поражать эти цели.Ракетные удары ЦАХАЛ по объектам на территории Сирии, где находятся иранцы, носят провокационный и символический характер. Понятно, что Россия в высшей степени не заинтересована в расширении своего втягивания в ближневосточный конфликт, особенно в форме прямого противостояния с Израилем.Однако бездействие наших систем ПВО в ситуации, когда совершаются ничем не спровоцированные атаки на наших союзников, не способствует укреплению нашего с Ираном союза.Теперь же США, Израиль и, возможно, Франция, готовят по настоящему массированный удар по Ирану. Будем надеяться, что только в политико-дипломатической и экономической плоскостях.И очень важно для них будет добиться российского «нейтралитета», пока они будут «выбивать» Иран. Скорее всего, именно таких гарантий пытались добиться от Владимира Путина Макрон и Нетаньяху, буквально обрывавшие его телефон 1 мая. Однако, судя по всему, не слишком в этом преуспели. Путин вновь повторил неукоснительную приверженность России принятому Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. Российский лидер подчеркнул, что условия программы должны быть выполнены ради обеспечения международной безопасности и сохранения глобальной и региональной стабильности.Единственным достижением Нетаньяху стала «договоренность о дальнейших личных контактах» с российским президентом.Все прекрасно понимают, что «слив» Ирана серьезно осложнит и дальнейшее российско-китайское консолидированное реагирование на угрозы Запада. И поэтому есть основания надеяться, что Пекин и Москва Тегеран не сдадут. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 162 Источник Похожие новости В будущее без тормозов и стоп-кранов Провокационный перфоманс как стиль израильской политики Записки Колорадского Таракана. «Бесы… Бесы все злей и злей…»

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