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Целятся в Тегеран, а бьют по Москве и Пекину
03 мая 2018, 08:09 • 162 • Аналитика
На полях 9-ой Международной встречи по вопросам безопасности в Сочи, собравшей делегации из 119 стран, произошло одно событие, оставшееся практически незамеченное широкой аудиторией.
27 апреля в «летней столице» России состоялась весьма важная беседа секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Ирана адмирал Шамхани и секретаря Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии Китая Го Шэнкунь.
Во время встречи они обсудили приоритетные проблемы международной безопасности, угрозы и вызовы мировой стабильности.
Если кратко резюмировать состоявшийся обмен мнениями, то Али Шамхани и Го Шэнкунем констатировали, что важнейшей угрозой мировой стабильности, а также их странам, является США. Которые, с одной стороны, используют для продвижения своих интересов международный терроризм («США тайно поддерживают элементы нарушающие безопасность», как дипломатично выразился китайский представитель), а с другой — ведут экономическую войну, в первую очередь, с помощью санкций.
Исходя из согласованной оценки происходящего, собеседники заключили, что поскольку действия Вашингтона наносят ущерб Ирану, Китаю и России, эти три страны должны принять совместную стратегию в ответ.
«Быть в списке угроз национальной безопасности США — это общая связующая нить Ирана, России и Китая, которые в то же время страдают от санкций США, и это сделало неизбежным принятие совместной стратегии по противостоянию всеобъемлющим мерам США против нас», — приводит слова Шамхани «Иран.ру».
То есть два полномочных представителя фактически обсуждали возможность создания полноценного союза для совместного отражение враждебных действий общего врага. Причем на всех направлениях: на экономическом, на военном и на контртеррористическом.
Сама логика событий подталкивает Москву, Пекин и Тегеран к альянсу в разворачивающейся против них гибридной войне.
Российского представителя на этой встрече не было, однако это ничего не значит. Данная тема неоднократно поднималась, причем на высшем уровне, как на российско-китайских, так и российско-иранских встречах.
Иными словами, работа над формированием российско-китайско-иранского альянса идет довольно интенсивно. И встреча в Сочи, один из важных ее этапов.
Нетрудно понять, что несет подобная тенденция США. Собственно, начиная с начала 70-х годов прошлого столетия, между двумя признанными сверхдержавами – США и СССР, и претендующей в те времена на эту роль КНР, шла геополитическая игра. Суть ее была проста – определить, какие две страны объединятся против третьей. И Советский Союз ее проиграл.
Теперь, когда Китай стал сверхдержавой, превратившись, вдобавок еще и в «мастерскую планеты», очередную партию ухитрился «продуть» Вашингтон.
И если еще прежняя администрация Белого дома пыталась как-то развернуть ситуацию в свою пользу, то Трамп, возможно не разобравшись в правилах, сходу сыграл партию в «поддавки».
Возникший в том числе и благодаря американским ошибкам «дуэт» таковым на деле не является – к нему примыкают и тянутся другие страны. Так, вот, благодаря Ирану, довольно мощной стране с неплохим потенциалом и с серьезными вооруженными силами, он становится «трио».
Собственно, в складывающемся альянсе, который в Вашингтоне определяют как «антиамериканский», и кроется одна из главных причин сегодняшних яростных нападок на Иран.
США и их союзники определили ИРИ как самое «слабое звено», выбив которое, можно если не обрушить всю структуру складывающегося союза, то, по крайней мере, ее существенно ослабить.
Почему Иран? Во-первых, не имеет ядерного щита, и действительно в военном отношении слабее России и Китая, а, во-вторых США, Израиль, а также западные СМИ не один год проводили информационную войну против Тегерана. В значительной степени сумев демонизировать в глазах мировой общественности ИРИ. Следует добавить, что в том же направлении работали информационные ресурсы и «нефтяных монархий».
Так, например, недавние абсолютно необоснованные и бездоказательные обвинения Ирана со стороны Израиля и США в разработке ядерного оружия и невыполнении условий ядерной сделки вызвали у отечественной аудитории вполне понятное изумление: «Как же можно так нагло врать? И, главное, зачем?» Тем более что и МАГАТЭ фактически опровергло обвинения Тель-Авива.
Однако большая часть западной общественности восприняла эту клевету как тему для изучения. И диффамационная кампания против ИРИ будет только увеличиваться. При этом Москве и Пекину отчетливо дают понять – отодвиньтесь в сторонку, иначе мы вас невзначай забрызгаем той грязью, что льем на Иран.
Аналогичную цель имеют и израильские удары по объектам на территории Сирии, где находятся иранские военные и добровольцы. На первый взгляд, подобные удары кажутся совершенно бессмысленными. В самом деле, достичь декларируемой Тель-Авивом цели (заставить Иран свернуть свое присутствие в Сирии) они не в состоянии. В Тегеране четко дали понять, что они никуда не уйдут до полной победы. А уж после победы, добавим мы, уходить никуда не станут.
В силу «гомеопатического» характера израильских атак нанести серьезный ущерб иранскому контингенту они не в состоянии, а их усиление и интенсификация могут привести к настоящей войне, которуой, как уверяет Нетаньяху, Израиль не хочет.
Отметим также, что представители военного ведомства еврейского государства, в том числе и его глава Авигдор Либерман, неоднократно подчеркивали, что они ни при каких обстоятельствах не нанесут удар по российским войскам, что их цели – только иранцы и «Хезболла». И что они требуют «лишь» того, чтобы им не мешали поражать эти цели.
Ракетные удары ЦАХАЛ по объектам на территории Сирии, где находятся иранцы, носят провокационный и символический характер. Понятно, что Россия в высшей степени не заинтересована в расширении своего втягивания в ближневосточный конфликт, особенно в форме прямого противостояния с Израилем.
Однако бездействие наших систем ПВО в ситуации, когда совершаются ничем не спровоцированные атаки на наших союзников, не способствует укреплению нашего с Ираном союза.
Теперь же США, Израиль и, возможно, Франция, готовят по настоящему массированный удар по Ирану. Будем надеяться, что только в политико-дипломатической и экономической плоскостях.
И очень важно для них будет добиться российского «нейтралитета», пока они будут «выбивать» Иран. Скорее всего, именно таких гарантий пытались добиться от Владимира Путина Макрон и Нетаньяху, буквально обрывавшие его телефон 1 мая. Однако, судя по всему, не слишком в этом преуспели. Путин вновь повторил неукоснительную приверженность России принятому Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. Российский лидер подчеркнул, что условия программы должны быть выполнены ради обеспечения международной безопасности и сохранения глобальной и региональной стабильности.
Единственным достижением Нетаньяху стала «договоренность о дальнейших личных контактах» с российским президентом.
Все прекрасно понимают, что «слив» Ирана серьезно осложнит и дальнейшее российско-китайское консолидированное реагирование на угрозы Запада. И поэтому есть основания надеяться, что Пекин и Москва Тегеран не сдадут.
Автор: Борис Джерелиевский
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