Целовать ноги и каяться: Прекрасная Америка будущего • 83 • В мире "Кайтесь, русские расисты! Не тронь Америку! Не дорос ты ещё до уровня сознательности общества за океаном!" – к этому сводится, по сути, вся реакция российских либералов и мировых "леваков", когда человек со здравым смыслом и устойчивым мировоззрением, живущий в рамках общепринятой человеческой морали высказывает удивление по поводу творящегося ныне в США. Квинтэссенция этого подхода лучше всего выражена в реакции известного телеведущего Владимира Познера на вопрос, который кто-то из россиян задал ему на его сайте. Автор:

Гришин Александр Подсознательные расисты "Как человек, который жил в Америке, скажите, не считаете ли вы, что в результате таких событий, как, например, массовые протесты по якобы борьбе с расизмом, определённая группа людей находится в более привилегированном положении и получает больше социальных благ, чем другие (афроамериканцы перед белыми, сторонники сексменьшинств перед людьми с традиционной сексуальной ориентацией)?" – всего-навсего спросили Познера как признанного эксперта по США ещё с советских времен. Кто же из средне-старшего поколения не помнит тех телемостов Познера с Донахью? Познер в ответ разразился нравоучениями, отметив, что "данный вопрос характерен для большинства россиян на эту тему". Начну с того, что тональность и суть вашего вопроса говорит о двух вещах, – диагностировал телемэтр. – Первая – это то, что вы – сознательно или подсознательно – расист. Для вас цвет кожи человека имеет значение, особенно если цвет этот чёрный. Вторая – это то, что вы либо знаете плохо, либо вообще не знаете ничего о реальном положении афроамериканцев, об их истории. Припечатал, что называется, и ярлык расиста походя навесил. "За 2018 год 52% убитых полицейскими безоружных людей – это белокожие", – попытался было возразить автор вопроса. Кому? Самому Познеру? Да как он мог! https://tsargrad.tv/news/russkie-bajkery-spasajut-ssha-ot-marodjorov-patrul-bratva-pokazal-voenkor_258726 "Статистика, на которую вы ссылаетесь, мягко говоря, неточна. В соответствии с вполне официальной американской статистикой, к афроамериканцам полицейские применяют насилие в семь (!) раз чаще, чем к белым", – поставил "наглеца" на место телеведущий. И "смилостивился": "Но бог с ней, со статистикой, хотя есть ещё один показательный факт: афроамериканцев умерло в три раза больше от коронавируса, чем белых". Заметьте, какой прекрасный ход! Проигнорировать то, что белые, которых убивают, БЕЗОРУЖНЫ. Попробуйте найти среди убитых полицейскими безоружных чёрных и сравните долю. Обобщить относительно применения насилия к чёрным вообще. И благодушно съехать с темы: "Но бог с ней, со статистикой". Но тут же упомянуть про соотношение жертв коронавируса. А, может, надо руки мыть чаще чёрному населению? Правила гигиены соблюдать и санитарные нормы. Маску надевать во время пандемии медицинскую, а не для ограбления банков и магазинов. И жертв было бы поменьше. Кстати, протестуны и погромщики в США, преимущественно чёрные, опять же, начали свой шабаш в конце мая. Безо всяких медицинских масок и перчаток. И, если ещё 6 июня в США было зарегистрировано 22 853 новых больных коронавирусом, то 7-го таковых обнаружили уже 41 979. А каков там инкубационный период? Не удивлюсь, если основной прирост произошёл за счёт как раз чёрных, которые громили и боролись с немытыми руками. И при чём тут социальное положение, гарантии и т. д., о чём так сокрушается господин Познер и однолагерные с ним по взглядам либералы и "леваки"? Шершавым языком статистики А что же это у нас господин Познер так быстро уклонился от статистики? Уж не потому ли, что если брать не одну его поверхностную цифру, то счёт будет явно не в его пользу? Итак, белые составляют 64% населения США, при этом в американских тюрьмах от общего числа сидельцев белых – 39 %. Латиноамериканцы при доле в 16% от населения в местах заключения занимают третье место среди сидельцев – 19 %. И, наконец, афроамериканцы: при 13 % населения поставляют в тюрьмы 40 % заключённых. Можно, конечно, сказать, что это судьи так относятся к чёрным, и из-за своих предубеждений направляют чёрных в тюрьму там, где белые отделываются условным сроком. Неужто в таких масштабах и по всей Америке? Или дело всё же в другом? В 2010 году среди всех арестованных за совершение преступлений доля чёрных составила 28 %. При этом по разным составам преступления чёрных полиция задерживала по обвинениям в убийствах – 48,7 % от всех случаев, в изнасилованиях – практически 32 %, в ограблениях – 55 %, в кражах со взломом – 30,8 %. Что же касается наркотиков, то чёрные с передозом героина доставлялись в пункты скорой помощи в шесть-семь раз чаще белых, а с передозом кокаина (штука недешёвая) – и в 10 раз чаще белых. Думаете, ситуация сильно изменилась за эти годы? Статистика – это большие цифры, а в этом мире тенденции за 10 лет только могут наметиться, но не переломиться на обратный знак. И не надо говорить, что эта проблема возникла в последние годы. Она не разрешалась в США десятилетиями. Но в Америке предпочитали молчать. Особенно демократы, у которых афроамериканцы составляют около 26 % электората. И на протяжении этих десятилетий чёрные ежегодно убивают в разы больше белых в США, чем белые чёрных. А уж про изнасилования лучше промолчать. Случаи изнасилования белыми чёрных единичны, а вот обратный процесс – это уже действительно статистика. Общим местом уже стал тот факт, что в штатах с наивысшим уровнем чёрного населения – наивысший уровень убийств и насильственных преступлений. А самый высокий уровень в крупных городах – с обилием афроамериканцев среди населения. И наоборот, в "белых" штатах и даже крупных городах полиция не так загружена в этом отношении. Известный американский журналист и писатель Джаред Тэйлор занимается проблемами расовой преступности. В США он считается расистом, но в своих работах он опирается на данные полиции и ФБР. По его данным: – 58 % из всех арестованных за преступления с применением оружия – чёрные – 46 % из всех арестованных за насилие – чёрные – 73 % из всех убийств, определённых как самозащита, совершены чёрными – 60,5% всех чёрных всегда вооружены каким-либо оружием, а у молодёжи этот показатель зашкаливает чуть ли не за 90 %. Чёрные совершают: – в 8 раз больше нападений, чем белые; – в 9 раз больше изнасилований, чем белые; – в 14 раз больше убийств, чем белые; – в 19 раз больше вооружённых ограблений, чем белые. И на протяжении последних, как минимум, двух десятилетий, можно говорить о расизме с обратным знаком. О расизме чёрных по отношению к белому населению. Вплоть до того, что редкий белый отважится оказаться в чёрном квартале. В 2008 году чёрный Кёртис Лавес совершил зверское изнасилование и убийство белой телеведущей Энн Пресли. Он забил её до смерти после изнасилования, раздробив все кости лица. За месяц до того он изнасиловал другую белую женщину. Присяжные, кстати, сохранили ему жизнь, проголосовав против смертной казни, совершенно серьёзно приняв во внимание смягчающие обстоятельства – когнитивное расстройство психики и детские травмы, полученные от матери-наркоманки. Но сейчас речь не об этом изверге, а о том, что для определённой части чёрного населения США он стал героем. «Сложный клубок проблем»: почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия "На неё напали в богатом районе недалеко от городского клуба. Радостно наблюдать, как бедняк попал на территорию богатых и убил одного из них. Она мертва и ничего не может быть лучше. Консервативная шлюха получила хороший урок". "Сука мертва и горит в аду! Ты была богатой республиканской потаскухой, получившей хороший урок за свои взгляды". "Я плюю на могилу этой убитой суки. Я надеюсь, что парень изнасиловал её, и я надеюсь, что он ушёл с этим и заставил её родителей рыдать от этой новости. Богатая белая шлюха мертва, и все опечалены этим". Это только часть высказываний в Сети, которые появились после убийства Энн Пресли. Сын за отца? Да хоть правнук за прадеда! Зная это и глядя на происходящее в городах США, невозможно отделаться от мысли, что никакого отношения к борьбе за гражданские права всё это не имеет. Мародёрство, погромы – это все те же банды чёрных, это наркоманы, насильники, убийцы и грабители. Да и Джордж Флойд, которого они сделали знаменем своих выступлений, плоть от плоти этих мародёров и грабителей. Шесть тюремных сроков, последний – за вооруженное ограбление беременной, когда он направил свой пистолет прямо ей в живот. Лидер демократов Нэнси Пелоси встала на колени, да так, что в её 80 лет её пришлось поднимать с них с посторонней помощью. Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS/TASS И что происходит сейчас, если отвлечься от мародёрства и посмотреть на поведение белого населения. Белые становятся на колени. Белые целуют ботинки чёрным. Белые просят прощения за своих предков. Даже те просят, у кого в роду ни одного работорговца не было. В Северной Каролине полицейские офицеры Апекса и Кэрри (два соседних городка), стоя на коленях и прося прощения, помыли ноги чёрным священнослужителям Джеймсу и Фейт Вокома после молитвенного марша в городе Кэрри. Не сообщается, выпили ли полицейские воду после этого или выплеснули. Начальник полиции города Вебстер в штате Массачусетс публично лёг на землю на живот с руками за спиной, как тот самый Джордж Флойд, поставив рядом с собой табличку: "Я не могу дышать". Группа белых мужчин соединила себя металлической цепью на манер той, которой сковывали рабов, и прошла маршем, извиняясь перед чёрными за белых рабовладельцев. Члены Конгресса США вышли на ступеньки перед манифестирующими участниками акции протеста и встали на колени (уверен на 90 %, что это были демократы). Лидер демократов Нэнси Пелоси встала на колени, да так, что в её 80 лет её пришлось поднимать с них с посторонней помощью. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встал на колени. Канада-то тут при чём? Эпидемия сумасшествия охватывает мир. Это борьба за гражданские права? За якобы равноправие? Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Globallookpress Белые женщины становятся сексуальными игрушками чёрных, которые унижают их публично. Депутаты городского совета Миннеаполиса приняли решение расформировать и упразднить департамент полиции города. Порядок в городе будет контролировать "городское сообщество в соответствии с программой общественной безопасности". Прямо по украинским лекалам идут, красавчики! Анархия – мать порядка. А сильно, видимо, испугались депутаты после того, как мэра города, отказавшегося на митинге распускать полицию, чудом выдернули от протестующих без тяжких телесных. Снова Флойд? В США - очередное громкое убийство Людей, требующих навести порядок, увольняют, в том числе ведущих журналистов. Толерантность прежде всего. Нацгвардия братается с протестующими под ликующие крики толпы, становится на колени вместе с полицией, к радости протестующих, выполняя их пожелания, будто марионетки. Популярный лозунг "Жизни чёрных важны" один наивный человек попытался подправить на "Каждая жизнь важна", и получил в ответ, что нет, речь только о чёрных. А жизнь белого, получается, это мелочь, грязь из-под ногтей. Кстати, в рабство продавали ведь не только чёрное население. Взять хотя бы ирландцев. То, что они белые, вовсе не мешало работорговцам покупать и продавать тысячи ирландцев. А предков латиноамериканцев просто уничтожали, без всякого рабства. Но они не требуют сатисфакции. Во всяком случае пока. Американская чума чёрного протеста перекинулась и в Европу. В Лондоне разбушевавшаяся толпа свалила не только памятник известному лорду-работорговцу, но и сэру Исааку Ньютону, сбросив памятник известному учёному в реку. Какой такой учёный? Белый, да ещё и сэр! Это борьба за гражданские права? За якобы равноправие? Перестаньте, право слово. Это месть белым. Месть через публичное унижение. Это на самом деле стимулирование расового конфликта. Потому что терпение любого человека не беспредельно. И чем больше его унижать, тем более отмороженным он будет, когда сорвётся. Только толпы чёрных, упивающихся сейчас в США зрелищем унижения белого человека, этого не понимают. Они чувствуют себя королями. Здесь и сейчас. Мне жаль, что вы и люди, думающие так, ... сами не являетесь афроамериканцами, – резюмировал Владимир Познер свой ответ автору вопроса, о котором говорилось в начале текста. – Это было бы полезно, вы, безусловно, поняли бы, каково быть чёрнокожим в Америке. Да нам в России как-то попривычнее, г-н Познер и господа либералы. И не афроамериканцами. А вам, по чьему мнению, из мародёрства и погромов, унижения людей по признаку цвета кожи строится прекрасное государство будущего, может, пора в Америку? Почувствовать себя в нынешней белым. Там ещё много тазиков и немытых чёрных ног. P. S. Как же повезло полиции и властям США, что Флойд не был гомосексуалистом! P. P. S. Автор никогда не был расистом, а выступает лишь исключительно за здравый смысл и честность подходов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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