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«Целое бизнес-предприятие»: автор расследования рассказал о «биткоин-пожертвованиях» Навальному
07 декабря 2018, 12:09 • 68 • В России
Журналистское агентство FBL заявило, что раскрыло схему тайного финансирования политика Алексея Навального. По данным агентства, только за последние несколько месяцев оппозиционер мог получить от западных фондов почти $1,5 млн. Переводы денег осуществлялись крупными суммами в биткоинах. RT поговорил с инициатором и одним из авторов расследования Сергеем Соколовым.
© George Frey/Getty Images/AFP
— Расскажите, как вам пришла в голову идея проверить счета Фонда борьбы с коррупцией Навального, на которые приходят пожертвования. Иными словами, какой у вас был мотив найти на него компромат?
— Мы следим за всем политическим спектром: за злоупотреблениями как официальной власти, так и за оппозиционных сообществ. Что касается Навального, то в какой-то момент я просто задумался: откуда деньги у школьников и студентов, которые ему их якобы переводят? Ведь он организовал по сути целое бизнес-предприятие: у него 80 штабов, 350 сотрудников на зарплате, огромное количество типографий. Вот эту легенду о всенародной поддержке и хотелось проверить. И оказалось, что это миф, полная чушь.
— Почему вы пришли к такому выводу?
— Мы изучили поступления денег за два этапа: за период президентской кампании и с 1 апреля 2018-го до настоящего момента. За первый период он собрал $1,6 млн, за второй – $1,4 млн.
— Судя по расследованию, деньги фонду Навального переводились через биткоин-счет Леонида Волкова, а выделялись в том числе Госдепартаментом Соединенных Штатов, правильно?
— В конечном счете, да. Дело в том, что экс-жена Волкова работает в блокчейн-индустрии — UX/UI дизайнером в люксембургском битбанке Bitvalley/Ibisa. Этот блокчейн-банк связан с цепочкой фондов, официально защищающих свободу в интернете. Эти фонды в свою очередь финансирует Госдепартамент Соединенных Штатов. В расследовании подробно описывается схема, как битбанк связан через разные фонды — европейские и американские — с Госдепом США. Но, скажу честно, прямого доказательства тому, что Навальный получал деньги именно от Госдепа или западных фондов, у нас нет.
— А что тогда есть?
— Мы фактически доказали, что их финансировали неизвестные крупные меценаты. Там есть один жертвователь, которого мы назвали «мартовским зайцем». Дело в том, что одного и того же счета фонду Навального переводились крупные суммы. Этот человек или организация перечисляли по 60, 80, 90 тысяч долларов за раз. Около 30 млн рублей за период с 1-го апреля по декабрь в сумме пришло. Представить себе, что это вот такой у Навального есть сторонник, капиталист Петя или Питер — согласитесь, что это как-то очень странно. Кроме того, руководить такой структурой, как у Навального — это же ответственность перед работающими на него людьми. Надо быть уверенным, что деньги будут приходить регулярно. Откуда она берётся, эта уверенность?
— «Мартовский заяц», о котором вы упоминали — возможно ли вычислить, кто это?
— Блокчейн-технология позволяет проводить все сделки максимально закрыто. Поэтому вы никогда, если вы не спецслужба, не сможете вычислить такого «мартовского зайца». И даже то, что нам удалось вычислить, произошло только из-за того, что Навальному и Волкову надо было создать такую операцию прикрытия, как бы показать, что у них идет массовое народное финансирование, объявив номер блокчейн-кошелька.
— Вы считаете, Навальный сознательно стал собирать деньги в том числе и в криптовалюте?
— Думаю, да. Потому что все остальные способы государством были практически перекрыты, а им надо было как-то получать деньги от иностранных спонсоров.
— Как вы оцениваете реакцию на ваш материал в прессе, соцсетях?
— Так себе, вяло. СМИ первого эшелона вообще не заметили, как будто это совсем не интересно.
— А как вы оцениваете реакцию Волкова и Навального? Вернее, отсутствие реакции…
— Я думаю, что все-таки что-нибудь они ответят. Начнут копаться в деталях, называть нас ничего не понимающими земляными червяками. Но я уверен, что в основе мы правы.
— Продолжается ли финансирование через этот биткоин-кошелек после опубликованного вами материала?
— Да.
— Как-то изменились суммы?
— Прямо в день публикации расследования упала очередная крупная сумма.
— Рассчитываете ли вы на то, что в результате вашего расследования правоохранительными органами будет проведена проверка?
— Я считаю, что разумно было бы провести проверку. Потому что речь идет о том, что за последние три года, начиная с декабря 16-го, по сегодняшний период, эти так называемые борцы с коррупцией, получили в биткоинах более $3 млн.
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