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«Целое бизнес-предприятие»: автор расследования рассказал о «биткоин-пожертвованиях» Навальному

07 декабря 2018, 12:09  •  68 • В России
Журналистское агентство FBL заявило, что раскрыло схему тайного финансирования политика Алексея Навального. По данным агентства, только за последние несколько месяцев оппозиционер мог получить от западных фондов почти $1,5 млн. Переводы денег осуществлялись крупными суммами в биткоинах. RT поговорил с инициатором и одним из авторов расследования Сергеем Соколовым.
 
© George Frey/Getty Images/AFP
 

 Расскажите, как вам пришла в голову идея проверить счета Фонда борьбы с коррупцией Навального, на которые приходят пожертвования. Иными словами, какой у вас был мотив найти на него компромат? 

— Мы следим за всем политическим спектром: за злоупотреблениями как официальной власти, так и за оппозиционных сообществ. Что касается Навального, то в какой-то момент я просто задумался: откуда деньги у школьников и студентов, которые ему их якобы переводят? Ведь он организовал по сути целое бизнес-предприятие: у него 80 штабов, 350 сотрудников на зарплате, огромное количество типографий. Вот эту легенду о всенародной поддержке и хотелось проверить. И оказалось, что это миф, полная чушь. 

Почему вы пришли к такому выводу? 

— Мы изучили поступления денег за два этапа: за период президентской кампании и с 1 апреля 2018-го до настоящего момента. За первый период он собрал $1,6 млн, за второй – $1,4 млн.

Вся загвоздка заключается в том, что Навальный и его соратник Леонид Волков говорят, что эти миллионы им перечислили школьники и студенты, то есть, их сторонники, а средняя сумма пожертвования колеблется от 500 до 1500 рублей. А мы в своем расследовании косвенно доказываем, что там есть систематические переводы очень крупных сумм, и едва ли такие деньги переводятся обычными гражданами. 

Судя по расследованию, деньги фонду Навального переводились через биткоин-счет Леонида Волкова, а выделялись в том числе Госдепартаментом Соединенных Штатов, правильно?

— В конечном счете, да. Дело в том, что экс-жена Волкова работает в блокчейн-индустрии — UX/UI дизайнером в люксембургском битбанке Bitvalley/Ibisa. Этот блокчейн-банк связан с цепочкой фондов, официально защищающих свободу в интернете. Эти фонды в свою очередь финансирует Госдепартамент Соединенных Штатов. В расследовании подробно описывается схема, как битбанк связан через разные фонды — европейские и американские — с Госдепом США. Но, скажу честно, прямого доказательства тому, что Навальный получал деньги именно от Госдепа или западных фондов, у нас нет.  

 А что тогда есть? 

— Мы фактически доказали, что их финансировали неизвестные крупные меценаты. Там есть один жертвователь, которого мы назвали «мартовским зайцем». Дело в том, что одного и того же счета фонду Навального переводились крупные суммы. Этот человек или организация перечисляли по 60, 80, 90 тысяч долларов за раз. Около 30 млн рублей за период с 1-го апреля по декабрь в сумме пришло. Представить себе, что это вот такой у Навального есть сторонник, капиталист Петя или Питер — согласитесь, что это как-то очень странно. Кроме того, руководить такой структурой, как у Навального — это же ответственность перед работающими на него людьми. Надо быть уверенным, что деньги будут приходить регулярно. Откуда она берётся, эта уверенность?

«Мартовский заяц», о котором вы упоминали возможно ли вычислить, кто это?

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— Блокчейн-технология позволяет проводить все сделки максимально закрыто. Поэтому вы никогда, если вы не спецслужба, не сможете вычислить такого «мартовского зайца». И даже то, что нам удалось вычислить, произошло только из-за того, что Навальному и Волкову надо было создать такую операцию прикрытия, как бы показать, что у них идет массовое народное финансирование, объявив номер блокчейн-кошелька. 

Вы считаете, Навальный сознательно стал собирать деньги в том числе и в криптовалюте? 

— Думаю, да. Потому что все остальные способы государством были практически перекрыты, а им надо было как-то получать деньги от иностранных спонсоров.

Как вы оцениваете реакцию на ваш материал в прессе, соцсетях? 

— Так себе, вяло. СМИ первого эшелона вообще не заметили, как будто это совсем не интересно.

А как вы оцениваете реакцию Волкова и Навального? Вернее, отсутствие реакции… 

— Я думаю, что все-таки что-нибудь они ответят. Начнут копаться в деталях, называть нас ничего не понимающими земляными червяками. Но я уверен, что в основе мы правы. 

Продолжается ли финансирование через этот биткоин-кошелек после опубликованного вами материала?

— Да.

Как-то изменились суммы?

— Прямо в день публикации расследования упала очередная крупная сумма. 

Рассчитываете ли вы на то, что в результате вашего расследования правоохранительными органами будет проведена проверка?

— Я считаю, что разумно было бы провести проверку. Потому что речь идет о том, что за последние три года, начиная с декабря 16-го, по сегодняшний период, эти так называемые борцы с коррупцией, получили в биткоинах более $3 млн.

Но ещё раз подчеркну, что у меня было одно желание: разоблачить мошенников, которые надувают щеки и говорят, что их поддерживают только простые россияне, показав, что Навальный — политик, которого поддерживают люди на Западе, потенциально заинтересованные в дестабилизации ситуации у нас в стране. 

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