Целились в переговоры в Женеве: как в России оценивают ракетный удар США и их союзников по Сирии

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция своим ракетным ударом нанесли урон процессу урегулирования ситуации в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что действия союзников под надуманным предлогом химатаки в городе Дума осложнили путь к достижению мира — они «бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но и переговоры в Женеве», пояснил Лавров. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не намерена сворачивать свою работу по налаживанию диалога между противоборствующими сторонами.

США и их союзники своим ракетным ударом по Сирии поставили под угрозу процесс урегулирования ситуации в Сирии. Об этом на совместной пресс-конференции со специальным посланником Генсека ООН по САР Стаффаном де Мистурой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Это агрессивный акт осложнил многое… 14 апреля три перечисленные мною страны (США, Франция и Великобритания. — RT) бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но они бомбили и переговоры в Женеве», — сказал он.

О том, что коалиция предприняла «решительные действия» в самый неподходящий момент, ранее говорил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Удары были нанесены по Сирии в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, её и завершили через два дня после нанесения этих ударов», — сказал он.

Таким образом, отметил министр, западная коалиция только помешала процессу урегулирования.

«Всё это не принесло стабильности, всё это не принесло того, что на сегодняшний день могло бы быть гарантом, могло бы быть довольно серьёзным стимулом в продвижении сирийского урегулирования», — подчеркнул Шойгу.

При этом глава военного ведомства указал на ведущуюся Россией работу по привнесению мира в САР. В качестве примера он привёл саммиты в Астане, благодаря которым удаётся налаживать «основательный политический диалог всех, кто сегодня противостоит друг другу в Сирии, за исключением, естественно, террористов».

«Не дать Сирии вздохнуть»

Эксперты считают, что атака США и их союзников во многом была обусловлена желанием не допустить налаживания ситуации в Сирии. В частности, как отметил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, эти действия были продиктованы тем, что урегулирование идёт не по американскому сценарию.

«Это было выгодно тем, кто не заинтересован в политическом урегулировании и кто считает Асада главным препятствием для урегулирования сирийского кризиса по-американски», — сказал он RT.

Между тем, подчеркнул он, арабская республика уже фактически справилась со всеми своими проблемами, которые требовали военных действий.

«К 14 апрелю сирийский кризис начал все явственнее затухать. Там решился, наконец, вопрос Восточной Гуты, где концентрировался анклав террористов. Была достигнута договорённость, что они уходят оттуда. И это был ещё один большой плюс развитию мирной ситуации в Сирии. Сирийская армия продолжала развивать наступление, и всё шло к тому, что ситуация начинала упираться в политический процесс. И вдруг возникает псевдохимическая атака. И, естественно, она была явно нацелена на то, чтобы не дать политическому процессу сделать первый шаг. Она нужна была для того, чтобы ещё больше стравить оппозицию и Башара Асада, чтобы снова всполошить Сирию и не дать ей выйти на путь урегулирования», — пояснил Баранец.

Разыграли постановку

Напомним, химическая атака в сирийском городе Дума якобы произошла 7 апреля. При этом известно о ней стало из ролика скандальной организации «Белые каски», растиражированного рядом СМИ. На нём запечатлены взрослые и дети в больнице, которых обливают водой под крики о том, что произошла химатака.

Однако, как выяснилось позднее, ролик был инсценировкой. Об этом сообщили те самые «жертвы», которых усиленно спасали неизвестные. По их словам, никто не понял, что произошло. Был взрыв и какие-то люди начали кричать им, что нужно бежать в больницу. В частности, своей историей поделился 11-летний мальчик Хасан Диаб.

Однако западная коалиция не расследовала произошедшее, а выпустила более 100 крылатых ракет по гражданским и военным объектам страны. Несмотря на их заверения, что все ракеты поразили свои цели, Минобороны РФ сообщило, что большинство из них было сбито на подлёте.

Обратный эффект

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян считает, что удар коалиции фактически обернулся против неё.

«Во-первых, эти удары не повлекли за собой ослабления сирийской армии, поскольку их объекты и не были серьёзно повреждены, никто не погиб, серьезных потерь техники тоже не было. Во-вторых, то, как были нанесены удары и то, что за ними последовало, наоборот сыграло на руку сирийской армии и России. Потому что, как мы понимаем, местные боевики ожидали от Трампа полноценной и полномасштабной американской операции. Но на деле они увидели, что у него всё равно не хватает смелости для того, чтобы её начать. И все прекрасно понимают, что раз не начал сейчас, то не начнёт и позже», — сказал он RT.

Из этого эксперт сделал вывод, что основной удар пришёлся по боевому духу экстремистов.