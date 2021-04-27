Целились в Иран, попали в Россию. Лондон знает, куда стрелять

Поссорить Иран с Россией, не допустить реанимации "ядерной сделки" – вот главная цель британско-израильской провокации с обнародованием скандальных выдержек из не предназначавшегося к публикации интервью министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Полностью рассорить между собой часть иранской элиты, группирующуюся вокруг МИД, и её антизападную часть, опирающуюся на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Поссорить Иран в целом – с Россией. Не допустить реанимации "ядерной сделки" с Тегераном в ходе венских переговоров по СВПД – вот три цели провокации с обнародованием скандальных выдержек из не предназначавшейся к публикации беседы министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа с журналистом Саидом Лайлазом. "Утечки" умело подобранных выдержек из семичасового разговора Зарифа с Лайлазом появились в воскресенье на сайте базирующегося в Лондоне и имеющего очевидные связи с британской разведкой либерального телеканала Iran International. На записи Зариф обсуждает визит в 2015 году тогдашнего командующего элитными силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема Сулеймани в Москву, судьбу "ядерной сделки" и отношение к ней её участников, в частности, России, конфликт в Сирии, роль в нём Москвы и отношения с Вашингтоном.

Конечно, всё это также похоже на создание себе "западником" Зарифом, который вполне мог допустить, что его слова однажды станут достоянием широкой общественности, "алиби" в глазах западных политиков и общественного мнения. По отношению к России в эти речах он был довольно необъективен, а иногда высказывался достаточно странно: когда, например, заявил, что использовал "грубый и недипломатический язык" в переговорах со своим русским коллегой Сергеем Лавровым.

Почему именно сейчас?

В июне в Иране пройдут президентские выборы. Конфликт внутри иранской элиты разрастается на фоне осуществлённых недавно израильской агентурой двух взрывов на ядерном объекте в Натанзе и убийства в ходе сложной спецоперации иранского физика Мохсена. Нет сомнений, что речь идёт в целом о тщательно продуманной кампании по дестабилизации Ирана. Однако важно, что на этот раз к этой кампании приплели и Россию.

Можно предположить, что министра иностранных дел Ирана "приносят в жертву", чтобы создать предпосылки для краха всего нынешнего иранского режима.

Иранский МИД был вынужден официально признать подлинность слов своего шефа, отметив, что "не несёт ответственности за публикацию этого звукового файла", поскольку интервью не предназначалось для публикации, "не было разговором со СМИ" и что "на слова Зарифа нужно смотреть в целом, а не выборочно".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: MFA Russia/ Globallookpress

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде так прокомментировал слова главы министерства Мохаммада Джавада Зарифа:

Этот разговор был записан только на жёсткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве.

Тот факт, что между "умеренными" и "радикалами" в Иране всё время идёт жёсткая борьба, давно никем не оспаривается. Как и то, что для внешних противников Ирана и базирующейся на Западе иранской оппозиции большой разницы между ними нет, и эти группировки практически в равной степени являются неприемлемыми. Интерес вызывает только то, что западные противники Ирана явственно обозначили: они считают междуусобицу ахиллесовой пятой иранского режима. Но сегодня они рассчитывают подвигнуть антагонистов попытаться уничтожить друг друга и решили заодно приплести сюда Россию, без которой сегодня в мире, как известно любому филистеру, ничего не обходится.

В чём провинилась Россия?

Россия не вмешивается во внутренние дела соседней страны, отношения с которой, к сожалению, до сих пор не являются особенно сердечными. Эти отношения выстраиваются Москвой прагматично. Москва будет иметь дело – вежливо и корректно – с тем Ираном, который реально существует, по вопросам, представляющим взаимный интерес и сулящим обоюдную выгоду. Именно так построено сегодня сотрудничество в Сирии.

Давайте под этим углом рассмотрим, правдивы ли те претензии к России, которые озвучил Зариф.

В основном их три.

Во-первых, Москва пыталась разрушить "ядерную сделку" со своим собственным участием с Ираном (СВПД).

Во-вторых, Россия втянула Иран в сирийский конфликт, как непосредственно в ведение иранскими войсками военных действий в Сирии, так и путём использования иранского воздушного пространства и территории Ирана для снабжения своего контингента.

В-третьих, Москва не заинтересована в нормализации отношений Ирана с США.

Все три претензии при ближайшем рассмотрении неосновательны.

Во-первых, никто больше Москвы не приложил усилий для заключения Совместного плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) и затем чтобы попытаться спасти этот торпедированный США Дональда Трампа документ.

Источник в американской переговорной команде сообщает, что в Госдепартаменте были удивлены, насколько серьёзно российская делегация была нацелена на успех переговоров по СВПД, несмотря на разногласия с США и странами Европы по Украине,

– сообщает сегодня "Коммерсант". СМИ также цитируют бывшего посла России в Иране Александра Марьясова:

Слова о том, что Россия не желала успеха СВПД, удивляют. Никто больше нас не делал для того, чтобы ядерная сделка состоялась.

Утверждения о том, что СВПД невыгоден Москве, так как позволяет Ирану возобновить экспорт энергоносителей по демпинговым ценам для отвоевания большей доли рынка, только на первый взгляд кажутся логичными. Все невыгоды целиком и полностью перевешивают два обстоятельства.

Только после начала торговли энергоносителями у Ирана появятся деньги для реализации масштабных экономических проектов с Россией и, между прочим, для закупки русских вооружений. Москва совершенно не заинтересована в появлении ещё одной ядерной державы в крайне нестабильном регионе у своих южных границ. Политика России вообще не определяется вульгарной денежной выгодой. Москва всегда выступает за справедливое и правое дело и в том, что касается России, и всех других стран.

Во-вторых, это не президент России Владимир Путин, как утверждал Зариф, втянул иранские военные силы в борьбу с международным терроризмом в Сирии. Всё было наоборот. Это генерал Сулеймани в ходе своего визита в Москву предложил России военный союз в Сирии. Только после этого посылка туда Москвой своих ВКС и небольших наземных подразделений становилась возможной, и спасение сирийского союзника получало значительные шансы на успех. Будем откровенны: за это, собственно, американцы Сулеймани и убили.

В-третьих, Россия на самом деле заинтересована в нормализации отношений Ирана с США, поскольку такая нормализация позволит и самой России торговать с Ираном без ограничений, снизит напряжённость у южных границ страны, во всём ближневосточном регионе. Это США нужны хаос и нестабильность, благодаря которым Вашингтон пытается управлять миром. Россия этим не занимается и глобалистской повестки дня не имеет.

По мнению большинства профессиональных наблюдателей, глава МИД Ирана, что называется, влип. Скорее всего, в ближайшее время ему придётся уйти. Не в последнюю очередь потому, что после неосторожных слов ему было бы очень трудно вести переговоры с Россией – а это одна из главных задач иранского внешнеполитического ведомства. Однако судьба иранского министра иностранных дел – это внутреннее дело Ирана. Если кто-то ожидает вмешательства со стороны России, то эти ожидания напрасны.

В целом же вопрос сегодня в том, как скоро США покинут регион и дадут тому же Ирану возможность для нормального развития.

Как только американцы пойдут на окончательный отход с Ближнего Востока, страны этого региона станут сильнее. В частности – Иран. Но в интересах России – снижение напряжённости. Уменьшение в мире числа ядерных держав – гарантия того, что ядерные ракеты не полетят куда-то не туда,

– так высказался сегодня о проблеме востоковед и политолог Саид Гафуров.