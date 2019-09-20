Цели ударов США - Калининград и область: Американский генерал заявил о плане "укрощения" России

Американским военным не дают покоя системы ПВО, расположенные в Калининграде, поэтому они непрерывно разрабатывают планы "укрощения" российской системы безопасности. Об одной из новых стратегий, в частности, сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян. "Наша цель – Калининград, ставим Путина в известность", - прозвучало в его заявлении.

Джеффри Ли Харригян настаивает, что США уже разработали план уничтожения системы ПВО в Калининграде в случае "российской агрессии". А в эти часы оттачиваются детали.

"Мы всё время продумываем эти планы. И если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", — цитируют генерала Breaking Defense.

Об "агрессии России", которая последует со стороны Калининграда, генерал говорит чуть ли не как о свершившемся факте. Отмечая, что США ответят, и "это будет очень своевременное и эффективное умение". Что именно произойдет, естественно, не раскрывается. И на то есть две причины: это и секретность, и вероятное отсутствие всяких планов, помимо идеи в голове генерала и истеблишмента.

Как бы то ни было, во всеуслышание объявлено: цели ударов США - Калининград и область.