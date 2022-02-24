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Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
24 февраля 2022, 09:10 • 675 • Политика
В Минобороны России сделали заявление о спецоперации в Донбассе. Публикуем официальные данные, а также карты военкоров с ударами, наносимыми по военным объектам Украины.
Министерство обороны России опубликовало короткое заявление в связи с началом спецоперации в Донбассе. Подчёркивается, что мирному населению не о чем волноваться:
Между тем, эксперты говорят о первоочередных задачах армии России в ходе этой спецоперации по принуждению к миру. Так, военный эксперт Игорь Коротченко дополнил заявление Министерства обороны следующим комментарием:
Военные эксперты, действительно, сходятся в том, что спецоперация России в течение певрых своих часов - это уничтожение ВВС Украины. Так, военный корреспондент Юрий Котенок составил приблизительную карту ударов. Кстати, надо понимать, что и украинские военные бьют по объектам на своей же территории - об этом ранее заявил мэр Борисполя.
Чуть более подробная карте спецоперации у Anna News, которые работают на передовой в Донбассе.
Остаётся лишь добавить, что Царьград ведёт прямую трансляцию происходящего сейчас в свете спецоперации России.
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