Цели "русских шпионов" в Болгарии просчитал Вассерман: Есть две версии

Цели "русских шпионов" в Болгарии просчитал Анатолий Вассерман. Есть две версии. Либо задержанные по собственной инициативе решили передать российской стороне некую секретную информацию о НАТО, либо речь и вовсе идёт о спланированной западной провокации против РФ.

Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал задержание в Болгарии шести сотрудников Минобороны страны, которых подозревают в шпионаже в пользу России.

О случившемся прессе заявила представитель главного прокурора республики Сийка Милева. По её данным, предполагаемые преступники могли передавать некую секретную информацию Москве.

Вассерман в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что в Болгарии есть немало политических сил, которые настроены на сотрудничество с РФ. В связи с этим он не исключил, что некоторые местные военные действительно хотели что-то сказать русским коллегам.

Но я практически уверен, что ничего секретного, а главное, ничего такого, что могло бы повредить самой Болгарии, задержанные не говорили. А вот ущерб членству Болгарии в НАТО некие сведения с их стороны действительно могли бы причинить. Любые правдивые данные о положении дел в этом альянсе. Поскольку сам факт членства Болгарии в НАТО, несомненно, приносит ей значительный вред. А была ли утечка на самом деле - даже и гадать не берусь,

- подчеркнул собеседник "Первого русского".

Он добавил, что "слив" информации с болгарской стороны вполне мог иметь место, притом даже без каких-то особых просьб с нашей стороны.