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Цели "русских шпионов" в Болгарии просчитал Вассерман: Есть две версии

19 марта 2021, 19:10  •  136 • Политика
Цели "русских шпионов" в Болгарии просчитал Анатолий Вассерман. Есть две версии. Либо задержанные по собственной инициативе решили передать российской стороне некую секретную информацию о НАТО, либо речь и вовсе идёт о спланированной западной провокации против РФ.
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал задержание в Болгарии шести сотрудников Минобороны страны, которых подозревают в шпионаже в пользу России.
О случившемся прессе заявила представитель главного прокурора республики Сийка Милева. По её данным, предполагаемые преступники могли передавать некую секретную информацию Москве.
Вассерман в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что в Болгарии есть немало политических сил, которые настроены на сотрудничество с РФ. В связи с этим он не исключил, что некоторые местные военные действительно хотели что-то сказать русским коллегам.
Но я практически уверен, что ничего секретного, а главное, ничего такого, что могло бы повредить самой Болгарии, задержанные не говорили. А вот ущерб членству Болгарии в НАТО некие сведения с их стороны действительно могли бы причинить. Любые правдивые данные о положении дел в этом альянсе. Поскольку сам факт членства Болгарии в НАТО, несомненно, приносит ей значительный вред. А была ли утечка на самом деле - даже и гадать не берусь,
- подчеркнул собеседник "Первого русского".
Он добавил, что "слив" информации с болгарской стороны вполне мог иметь место, притом даже без каких-то особых просьб с нашей стороны.
"Если инициатива передачи сведений и была, то не из России. И кстати, думаю, что, скорее всего, эти данные не продавались, а именно передавались. Но, повторю, это если только была реально такая утечка. Потому что вероятность того, что нынешние болгарские власти по заказу американских хозяев из НАТО организовали какую-то провокацию ради скандала, на мой взгляд, гораздо выше вероятности некого "слива", - резюмировал Вассерман.

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