|
Цели "русских шпионов" в Болгарии просчитал Вассерман: Есть две версии
19 марта 2021, 19:10 • 136 • Политика
Цели "русских шпионов" в Болгарии просчитал Анатолий Вассерман. Есть две версии. Либо задержанные по собственной инициативе решили передать российской стороне некую секретную информацию о НАТО, либо речь и вовсе идёт о спланированной западной провокации против РФ.
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал задержание в Болгарии шести сотрудников Минобороны страны, которых подозревают в шпионаже в пользу России.
О случившемся прессе заявила представитель главного прокурора республики Сийка Милева. По её данным, предполагаемые преступники могли передавать некую секретную информацию Москве.
Вассерман в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что в Болгарии есть немало политических сил, которые настроены на сотрудничество с РФ. В связи с этим он не исключил, что некоторые местные военные действительно хотели что-то сказать русским коллегам.
- подчеркнул собеседник "Первого русского".
Он добавил, что "слив" информации с болгарской стороны вполне мог иметь место, притом даже без каких-то особых просьб с нашей стороны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2021, 11:45
|
18 марта 2021, 01:00
|
15 марта 2021, 00:35
|
12 марта 2021, 22:10
|
13 марта 2021, 16:30
|
13 марта 2021, 16:30
|
15 марта 2021, 14:20