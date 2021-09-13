Цели и показатели: Путин оценил достижения паралимпийцев

Российские паралимпийцы добились на Играх в Токио феноменального успеха. Они показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта, завоевав 118 наград и установив 17 мировых рекордов. Об этом Владимир Путин заявил 13 сентября на встрече с параатлетами в Кремле , где они получили госнаграды. По его словам, недопуск российских участников на Игры-2016 в Бразилии не сломал их дух и веру в справедливость. Для самих спортсменов соревнование в условиях международных санкций, которые лишили их триколора и гимна, стало дополнительной мотивацией на пути к успеху. При этом они надеются, что в дальнейшем адаптивный спорт будет освещаться еще шире. Ведь успехи паралимпийцев дают надежду не только другим людям с подобными ограничениями, но и позволяют абсолютно здоровым согражданам взглянуть на многие вещи с другой перспективы .

Герои нашего времени

Награждение призеров прошедших Паралимпийских игр прошло по схожему сценарию, как и субботний прием олимпийцев в Кремле. Большую часть параатлетов наградил помощник президента Игорь Левитин (бронзовых и серебряных призеров, а также нескольких золотых медалистов), после чего госнаграды из рук президента получили чемпионы. Затем всех паралимпийцев собрали в Георгиевском зале, где к ним вновь обратился Владимир Путин.

Торжественная церемония на этот раз, однако, вызывала гораздо больше эмоций . Возможность наблюдать за спортсменами, которые, несмотря на отсутствие конечностей, проблемы со зрением и слухом или другие ограничения по здоровью, достигли столь невероятных успехов, вызывала сильный восторг и чувство глубокого уважения у собравшихся. Более того, общение с паралимпийцами многих присутствующих натолкнуло на мысль, стоит ли так часто жаловаться на собственные трудности.

— Ваши выступления буквально, в полном смысле этого слова заряжают своей неукротимой энергией, мотивируют людей задуматься об истинных ценностях, имеют уникальную воодушевляющую силу . А ваши победы свидетельствуют о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, — заявил Владимир Путин во время награждения чемпионов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и призерами XVI Паралимпийских летних игр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Российские паралимпийцы на Играх в Токио заняли четвертое место в общем зачете. В их копилке оказалось 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей . Лидером стала команда Китая, второе место досталось Великобритании, замкнули тройку американские спортсмены.

Тем не менее выступление РФ на Играх можно считать настоящим успехом. Российские паралимпийцы по общему количеству наград превзошли результаты Игр в Лондоне 2012 года на 16 медалей . При этом им пришлось справиться в японской столице не только с ковидными ограничениями.

Из-за допингового скандала, который стал причиной введения санкций в отношении отечественного спорта, паралимпийцы прибыли в Токио как члены команды Паралимпийского комитета России, а не сборной страны . Им было запрещено участвовать в соревнованиях под флагом РФ, а в случае победы вместо гимна звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

— Это, наоборот, мотивировало нас показать всему миру, что мы можем достойно выступить даже при таких обстоятельствах , — сказал «Известиям» трехкратный бронзовый призер по плаванию Владимир Даниленко перед церемонией награждения. — Сейчас праздничное настроение, поскольку смогли достойно выступить. Всё очень понравилось, как прошли сами Паралимпийские игры. Всё было на высшем уровне.

С этим согласна и Елена Крутова, которая заняла третье место в стрельбе из лука в командных соревнованиях микст в классе W1.

— Всё равно все знали, откуда мы и какую страну мы представляем. Наверное, эта ситуация, действительно, была более обидной для болельщиков, которые поддерживали нас на расстоянии . Мы ощущали поддержку, несмотря на отсутствие флага и гимна, — заверила она «Известия», добавив, что после небольшого отдыха проведет работу над допущенными ошибками и начнет готовиться к февральскому чемпионату мира.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Пловчихи Виктория Ищиулова, Елизавета Сидоренко, Анастасия Гонтарь и Ани Палян после финиша эстафеты 4x100 м комплексным плаванием среди женщин на XVI летних Паралимпийских играх в Токио

К новым вершинам

Между тем не стоит забывать и еще об одной причине, по которой соревнования в Токио стали особенными для паралимпийцев. Эти Игры были невероятно долгожданными, так как российские параатлеты были лишены возможности выступать в 2016 году в Рио-де-Жанейро . Таким образом, спортсмены ждали участия девять лет — с 2012 года, когда была Паралимпиада в Лондоне, напомнил в беседе с «Известиями» сенатор и президент следж-хоккейного клуба «Югра» Эдуард Исаков, который воспитал участницу четырех Паралимпийских игр Ольгу Сергиенко.

— Очевидно политизированная ситуация с недопуском сборной России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш боевой дух, вашу веру в справедливость и ценности паралимпизма, веру в себя и в свои силы, ваше стремление стать лидерами, лучшими в мире, — сказал Владимир Путин. — Я обратил внимание на то, как один из ваших товарищей сказал, что всю энергию, которую должны были отдать в Рио, вы увеличили в Токио в два раза .

Президент отметил феноменальное выступление российских пловцов, которые принесли в копилку команды почти половину золотых наград. Особо отличились и легкоатлеты, велогонщики, игроки в настольный теннис, а также фехтовальщики, которые впервые завоевали медали на таких престижных соревнованиях, добавил он.

— Показали лучший результат в истории отечественного паралимпийского спорта, завоевали 118 наград, установили 17 мировых рекордов и стали настоящими героями прошедших Игр , — подчеркнул глава государства.

Достигнутый успех для многих паралимпийцев — это только начало, шаг в правильном направлении для новых побед в будущем. При этом из-за переноса токийских Игр на 2021-й до следующих Олимпиады и Паралимпиады остается всего три года — в 2024-м соревнования пройдут в Париже. А к 2023 году завершится срок действия санкций, и российские спортсмены должны стать полностью равноправными участниками мировых турниров.

Призеры и победители Паралимпиады-2020 в Токио в Кремле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сами спортсмены надеются, что к этому времени паралимпийские дисциплины получат большую популярность в стране.

— Я думаю, надо больше показывать паралимпийский спорт по телевизору. Чтобы детишки видели и понимали, что они тоже могут достичь спортивных высот . Это как в футболе, когда ребята смотрят матчи — и у них появляется желание заниматься этим видом спорта. Здесь аналогичная ситуация, — сказал пловец Владимир Даниленко.

По его словам, важно, чтобы ребята, которые, например, получили травмы или с рождения имеют проблемы со здоровьем, не огорчались и не сдавались.

— Такие люди, такие личности, как вы, без преувеличения меняют мир, меняют его к лучшему. Одним только своим примером вы способны круто изменить судьбы очень многих людей, спасти их от отчаяния или дать надежду, открыть новые горизонты и веру в безграничность своих возможностей, — отметил Владимир Путин.

Для дальнейшего развития паралимпийского спорта в стране деятельность профильного министерства должна быть направлена на открытие и поддержку отделений по адаптивной физкультуре и спорту, подготовку и переподготовку специалистов, возобновление финансирования по федеральной целевой программе «Доступная среда», считает сенатор Эдуард Исаков.

Кроме того, важно совместно с Федеральным центром подготовки спортивного резерва определить мероприятия по совершенствованию Единого календарного плана и проведению отборочных соревнований среди детей с инвалидностью до 18 лет, уверен парламентарий.