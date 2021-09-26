Целевое управление: думские партии назвали задачи на предстоящие 5 лет

Расширение мер поддержки для семей с детьми, закрепление статуса многодетной семьи на законодательном уровне, возрождение сельских территорий и повышение МРОТ. Такие основные цели на ближайшие четыре года определили в разговоре с «Известиями» представители партий, прошедших в Госдуму VIII созыва. Сейчас перед всеми парламентариями — вне зависимости от их политической принадлежности — стоят важные общие задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партий 25 сентября. В частности, речь идет о борьбе с бедностью, а также повышении доступности здравоохранения и образования для граждан. В этот же день стартовала дискуссия о структуре обновленной нижней палаты — в частности, глава государства предложил в качестве кандидата на пост спикера Вячеслава Володина, занимавшего эту должность в Госдуме VII созыва.

«Кому-то не понравился результат»

На встрече с президентом присутствовали руководители пяти сильнейших партий страны, которые по итогам прошедших выборов смогут сформировать фракции в нижней палате парламента. Речь идет о «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР и «Новых людях».

Больше четырех фракций будут работать в Госдуме впервые с 1999 года, и это говорит о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил, отметил Владимир Путин.

— Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей страны, — подчеркнул глава государства. — Хотел бы ещё раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки или проголосовали на дому, или – где была такая возможность – дистанционно, но в любом случае выполнили свой гражданский долг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Явка на сентябрьских выборах в сравнении с 2016 годом выросла почти на 4% — по данным ЦИК, она составила 51,72%. При этом в 2021-м голосование проходило в сложных условиях, связанных с пандемией COVID-19, снижением реальных доходов и нестабильностью на мировых рынках, признал президент. В этой ситуации власти старались максимально «смягчить удар», но далеко не все граждане могут сразу почувствовать позитивную динамику на себе, отметил Владимир Путин.

— Выборы – безусловно, важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии и всей страны. Впереди напряжённая повседневная работа на благо России и её граждан, — заявил президент.

Несмотря на то, что окончательные итоги выборов были подведены 24 сентября, у некоторых политических сил есть ряд претензий к их проведению. Так, лидер справороссов Сергей Миронов на встрече сообщил о непризнании результатов голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге.

— У нас есть доказательная база, и, соответственно, будем спокойно оформлять иски, — сказал Миронов, подчеркнув, что в целом выборы в Госдуму прошли легитимно.

О претензиях уже не раз заявляли и представители КПРФ — ранее, например, сообщалось, что коммунисты планируют обжаловать в суде итоги электронного голосования в московских округах. 25 сентября представители компартии провели в столице несанкционированную акцию, но которой, по информации ГУ МВД России по Москве, присутствовали 400 человек, включая журналистов и блогеров.

Однако развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно, отметил глава государства. По его мнению, вопрос не в том, в какой форме проводятся выборы, а в контроле за качеством их проведения. В столице же, подчеркнул российский лидер, ситуация с подсчетом электронных голосов сложилась по другой причине.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает, — сказал Владимир Путин. — Если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем.

Попытки коммунистов организовать митинги резко раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сравнивший подобные действия с предательством.

— Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами, — заявил Владимир Жириновский. — Они это всё покажут на весь мир: «Вот народ выступает с отрицательной оценкой итогов выборов».

«Не в стенах кабинетов, а в поле»

Для решения многих социально-экономических вопросов потребуется слаженная работа нижней палаты парламента. Особенно, если учитывать тот факт, что роль Госдумы значительно возросла после обновления Конституции, обратил внимание Владимир Путин.

— Существенно выше в этой связи стала и ответственность депутатского корпуса, в первую очередь за реализацию тех обязательств, которые вы взяли в ходе выборной кампании, многочисленных встреч с избирателями, и, кстати, не важно, кто в какой партии: всё, что обещали, безусловно нужно выполнять, — подчеркнул глава РФ.

Сейчас перед властью стоит много вызовов и задач — в частности, нужно до минимума свести уровень бедности в стране, отметил он.

— Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей – это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача. И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики, — добавил Владимир Путин.

Демонстрация на экране в Центральной избирательной комиссии РФ распределения мест в Госдуме после обработки 100% протоколов избирательных комиссий по выборам депутатов в Государственную Думу РФ 8-го созыва Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Социальная повестка доминирует в политических программах всех парламентских сил. Это касается, в том числе, и единороссов, которые получили конституционное большинство в ГД по итогам выборов — такому результату, наверняка, способствовала и поддержка партии со стороны главы государства.

Повышение благосостояния населения и эффективности власти будет главным приоритетом «Единой России», отметил в беседе с «Известиями» первый зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев.

— Добиваться этих целей мы будем через реализацию своей предвыборной программы, которая была составлена не в высоких стенах кабинетов, а в поле, через общение с людьми. Эти предложения шли от врачей, учителей, рабочих, ученых. Именно поэтому она стала по-настоящему народной, — пояснил он.

Единороссы, к примеру, предлагают расширить меры поддержки для семей с детьми и закрепить статус многодетной семьи на законодательном уровне. Кроме того, правящая сила считает важным предоставить гражданам 100% доступность первичного звена здравоохранения, а также обеспечить все нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях.

Планы и возможности

В «Справедливой России — За правду», в свою очередь, намерены добиваться отмены ЕГЭ и принятия ряда других социальных инициатив.

— Мы стали третьей политической силой в России. Победила левая повестка, которая говорит о том, что государство должно раздавать людям деньги. Именно мы были информационными лидерами этой повестки. Поэтому будем добиваться того, о чем мы заявляли на этих выборах. Это справедливый базовый доход, отмена ЕГЭ, выплата зарплаты матерям, индексация пенсий работающим и военным пенсионерам, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы, глава аппарата партии Дмитрий Гусев.

Депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева считает, что ее партия станет голосом регионов в нижней палате парламента.

— Я и лидер партии Алексей Нечаев много ездили по стране в последние месяцы. И везде люди говорят нам об одном и том же. Средства распределяются несправедливо между регионами и федеральным центром. Налоги должны оставаться там, где их собирают. Регионы не должны выпрашивать дотации. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы вытащить российские города из нищеты. Необходимо дать регионам больше средств и полномочий, — заявила она «Известиям».

Кроме того, «Новые люди» выступают за выборность мэров всех российских городов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Избранный мэр знает, что его работодатель — это жители города, а не губернатор или депутаты городской думы, которые его назначили, — добавила Сардана Авксентьева.

По словам главы пресс-службы КПРФ, депутата Госдумы Александра Ющенко, главной целью работы партии станет реализация предвыборной программы.

— Все ее десять пунктов подкреплены законодательными инициативами, которые мы будет вносить на рассмотрение этого созыва, а также настаивать на их принятии. Это для нас будет самая главная задача, — пояснил коммунист «Известиям».

КПРФ, к примеру, выступает за возрождение сельских территорий и предлагает довести расходы на агропром как минимум до 10% от объема федерального бюджета. Кроме того, коммунисты хотят увеличить МРОТ до 25 тыс. рублей и ввести прогрессивную шкалу налога.

Как сообщил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, повестка работы партии в следующем созыве определилась избирателями.

— На встречах с населением мы уже формировали планы нашей работы. Ряд законопроектов уже внесен, а некоторые из них направлены в правительство для получения официального заключения. Для нас важным аспектом остается улучшение жизни граждан и в материальном плане, и в плане социальной защищенности, развитие малого и среднего бизнеса, защита интересов русского населения, демография, вопросы обороны и безопасности, — пояснил парламентарий «Известиям».

Подождем до октября

На встрече президент предложил на пост спикера Госдумы нового созыва кандидатуру Вячеслава Володина, который занимал аналогичный пост ранее.

— Мне представляется, что за предыдущие четыре года руководство Государственной думы выстроило очень профессионально работу со всеми фракциями, и в целом работа Госдумы седьмого созыва, особенно в сложный период борьбы с пандемией, показала, что Дума может консолидировать свои усилия на основных направлениях развития страны, — заявил Владимир Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал предложение президента. Тем не менее, окончательное решение будет принято позже руководителями всех партий.

Боррель снова попал в неловкую ситуацию с Россией. Лавров рассказал о "плохой фразе" Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в режиме видеоконференции во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Как выяснили «Известия», заседания фракций, на которых будут распределены обязанности и должности в партиях, пройдут на следующей неделе. Хотя окончательное решение об утверждении всех кандидатур должна будет принять Госдума на своем первом заседании.

Преимущество в распределении постов получит «Единая Россия», которая набрала по итогам выборов конституционное большинство голосов, получив 324 мандата. 5 октября, на заседании бюро высшего и генерального советов, партия определит кандидатуры на спикера Госдумы, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, а также руководителя фракции и ее структуру. Пока в партии не комментируют данную информацию.

Второй по численности фракцией станет КПРФ (57 мест), третьей — «Справедливая Россия — за правду» (27). 21 депутат будет представлять ЛДПР, от партии «Новые люди» в ГД будет 13 парламентариев. По одному мандату получат «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста». Самовыдвиженцы получат 5 мандатов.

«Требуется исполнение собственных обязательств»

В этот же день Владимир Путин встретился с избранными главами субъектов РФ, которых призвал держать под личным контролем ход реализации национальных проектов. Кроме того, по его словам, важно следить за тем, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми и других категорий граждан, малого и среднего бизнеса, по проведению углублённой диспансеризации и медицинской реабилитации переболевших коронавирусом.

— Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, а, может быть, и прежде всего – молодых специалистов и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы, — подчеркнул президент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, от четкой координации с кабмином и коллегами из других регионов во многом зависит общий успех программ, имеющих для людей первостепенное значение. Речь идёт, в частности, о модернизации первичного звена здравоохранения, расселении ветхого жилья, благоустройстве городских и сельских территорий, газификации домовладений, а также строительстве и модернизации дорог, объектов транспортной и социальной инфраструктуры, отметил Владимир Путин.

— Что здесь требуется от регионов? Обоснованные и своевременные, хорошо просчитанные заявки, грамотное, рачительное распоряжение средствами, полученными и получаемыми из федерального центра, а в сфере софинансирования – чёткое, ритмичное исполнение собственных обязательств, — сказал он.