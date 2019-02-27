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«Целесообразно рассмотреть отмену участия»: Украина может отказаться от Евровидения

27 февраля 2019, 01:39  •  100 • Украина
Украина может отказаться от участия в Евровидении. Об этом заявили в Национальной общественной телекомпании. Ранее занявшая второе место в отборе группа Freedom Jazz заявила, что не будет представлять страну на конкурсе в Израиле. Аналогичное решение приняла певица Maruv, победившая в отборе. Свой шаг она объяснила «кабальными» условиями, выставленными украинским телевещателем.
 
© freedomjazz_official / Instargam
 

В Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) допустили, что страна откажется от участия в Евровидении. Об этом заявила член правления компании Александра Кольцова. Её слова приводит РИА Новости.

«Конкурс приобрёл такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году​​​. Мы пообщаемся ещё с артистами. Если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу», — сказала она в эфире украинского «5 канала».

Ранее группа Freedom Jazz отказалась представлять страну на конкурсе в Израиле. Об этом говорится в публикации группы в Instagram. Артисты отметили, что такое решение они приняли после переговоров с НОТУ.

«Может, когда-нибудь мы ещё раз попробуем свои силы в национальном отборе… Но только что мы получили звонок от НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении», — говорится в публикации.

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Дорогі друзі! Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога - це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі... Але тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш «Cupidon»

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