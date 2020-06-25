«Целенаправленная политика вмешательства»: в Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по Конституции

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета заявила о попытке стран Запада «при лидирующей роли Вашингтона» вмешаться во внутренние дела РФ. Сенатор указал, что голосование по поправкам к Конституции стало одним из объектов атаки извне. Он упомянул, что для дискредитации этой процедуры используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети и НКО. Тем временем в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Владимир Путин подчеркнул, что результаты народного волеизъявления должны быть достоверными и легитимными. Какое-либо принуждение недопустимо, указал глава государства.

Комиссия Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета после 1 июля направит в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по поправкам к Конституции России.

Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, соответствующая кампания инициирована рядом западных государств.

«Странами Запада и их союзниками при лидирующей роли Вашингтона с середины января текущего года проводится целенаправленная политика противоправного вмешательства в наш суверенный конституционный процесс», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что основной причиной вмешательства является стремление традиционных оппонентов РФ «остановить укрепление суверенитета России, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа».

Климов указал, что одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции.

«Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — сказал сенатор.

Он уточнил, что для дискредитации изменений и процедуры голосования применяются «подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами».

В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам

Наряду с этим сенатор заявил, что комиссией зафиксирована попытка распространить серию недостоверных видеороликов для дискредитации высшего руководства страны. По словам Климова, эти материалы предполагалось разместить в сети к 25 июня при помощи так называемого движения «Нет», чтобы впоследствии устроить в центре Москвы «антигосударственный митинг-флешмоб».

«Расчёт за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров», — сказал он.

Глава комиссии отметил, что по итогам проделанной работы сформирована мониторинговая группа, которая соберёт и проанализирует все доступные факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.

Напомним, что 25 июня 2020 года на всей территории России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Основным днём голосования в соответствии с указом Владимира Путина является 1 июля. Вместе с тем россияне могут отдать свой голос и в период с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов по итогам всех семи дней начнётся 1 июля после 20:00 по местному времени.

Глава государства подчеркнул, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть «абсолютно достоверными, легитимными».

«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — заявил президент на встрече с составом Общественной палаты, которая прошла в формате видеоконференции.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке.

«Как любой гражданин России, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок», — отметил Песков.

По его словам, Кремль сообщит заблаговременно, когда президент будет голосовать. Сам Песков рассказал, что уже проголосовал в электронном режиме.

«Я дня три тому назад на сайте mos.ru (я там зарегистрирован) прекрасно отправил заявку. Попробовал проголосовать вчера вечером — естественно, не работало, потому что ещё не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал», — рассказал он.

Свой голос также отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев опустил бюллетень в урну на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.