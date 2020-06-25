|
«Целенаправленная политика вмешательства»: в Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по Конституции
25 июня 2020, 20:55 • 59 • В России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета заявила о попытке стран Запада «при лидирующей роли Вашингтона» вмешаться во внутренние дела РФ. Сенатор указал, что голосование по поправкам к Конституции стало одним из объектов атаки извне. Он упомянул, что для дискредитации этой процедуры используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети и НКО. Тем временем в России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Владимир Путин подчеркнул, что результаты народного волеизъявления должны быть достоверными и легитимными. Какое-либо принуждение недопустимо, указал глава государства.
© Пресс-служба Совета Федерации РФ; Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Комиссия Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета после 1 июля направит в компетентные органы данные о вмешательстве в голосование по поправкам к Конституции России.
Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, соответствующая кампания инициирована рядом западных государств.
Сенатор отметил, что основной причиной вмешательства является стремление традиционных оппонентов РФ «остановить укрепление суверенитета России, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа».
Климов указал, что одним из объектов внешней атаки стал процесс общероссийского голосования по изменениям текста Конституции.
«Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции», — сказал сенатор.
Он уточнил, что для дискредитации изменений и процедуры голосования применяются «подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами».
Наряду с этим сенатор заявил, что комиссией зафиксирована попытка распространить серию недостоверных видеороликов для дискредитации высшего руководства страны. По словам Климова, эти материалы предполагалось разместить в сети к 25 июня при помощи так называемого движения «Нет», чтобы впоследствии устроить в центре Москвы «антигосударственный митинг-флешмоб».
«Расчёт за океаном был явно на то, что созданная их протеже медиаволна, а также протестный разогрев в социальных сетях вызовут акции неповиновения и выведут на улицы российских городов шумные группы оппозиционеров», — сказал он.
Глава комиссии отметил, что по итогам проделанной работы сформирована мониторинговая группа, которая соберёт и проанализирует все доступные факты о противоправных актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года.
Напомним, что 25 июня 2020 года на всей территории России стартовало голосование по поправкам к Конституции. Основным днём голосования в соответствии с указом Владимира Путина является 1 июля. Вместе с тем россияне могут отдать свой голос и в период с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов по итогам всех семи дней начнётся 1 июля после 20:00 по местному времени.
Глава государства подчеркнул, что результаты голосования по поправкам к Конституции должны быть «абсолютно достоверными, легитимными».
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке.
«Как любой гражданин России, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок», — отметил Песков.
По его словам, Кремль сообщит заблаговременно, когда президент будет голосовать. Сам Песков рассказал, что уже проголосовал в электронном режиме.
«Я дня три тому назад на сайте mos.ru (я там зарегистрирован) прекрасно отправил заявку. Попробовал проголосовать вчера вечером — естественно, не работало, потому что ещё не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал», — рассказал он.
Свой голос также отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев опустил бюллетень в урну на избирательном участке в гимназии 1448 на улице Довженко.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2020, 04:00
|
21 июня 2020, 05:00
|
21 июня 2020, 04:00
|
22 июня 2020, 06:00
|
24 июня 2020, 03:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
20 июня 2020, 04:00