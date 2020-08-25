Целее будет: кабмин поддержал 10-летний срок за отчуждение территорий страны

Один из первых законопроектов, реализующих поправки к Конституции, поддержало правительство, выяснили «Известия». За отчуждение части территории РФ и действия, направленные на раскол страны, намерены сажать в тюрьму на срок от шести до 10 лет . Для этого предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 — «Нарушение территориальной целостности РФ». Инициативу одобряют в большинстве фракций Госдумы , кроме КПРФ. Эксперты считают норму необходимой, напоминая про существование таких проектов, как «Уральская Республика».

Сепаратный приговор

Кабмин поддержал внесение изменений в Уголовный кодекс, его предлагают дополнить нормой 280.2 — «Нарушение территориальной целостности РФ» . Об этом говорится в положительном отзыве правительства, текст которого имеется в распоряжении «Известий». Речь идет о поправках в законодательство по итогам общероссийского голосования по изменениям Конституции. Их авторы, депутат Госдумы Павел Крашенниников и сенатор Андрей Клишас, считают, что закрепление в Основном законе страны принципа защиты суверенитета и территориальной целостности государства стало одним из наиболее значимых. Поэтому за действия, направленные на отчуждение части территории РФ, предлагают ввести отдельное наказание со сроком лишения свободы от шести до 10 лет.

Также авторы инициативы хотят уточнить уже действующую статью УК — 280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ») . В ее первую часть они предлагают внести изменения, согласно которым уголовная ответственность за это преступление будет наступать только в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года .

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечаний», — говорится в отзыве кабмина . При этом авторам законопроекта предлагается уточнить, что они подразумевают под «иными действиями», которые могут быть приравнены к отчуждению территорий. Также, как считают в правительстве, чтобы избежать коллизии уголовно-правовых норм, необходимо дополнить перечень преступлений, при отсутствии признаков которых будет применяться предлагаемая статья 280 УК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Как выяснили «Известия», законопроект может быть рассмотрен Госдумой уже в сентябре. Одобряют его во всех фракциях, за исключением КПРФ.

— Мы данный законопроект поддержим, потому что сепаратизм и призывы к нему опасны. Наша страна, обладающая богатыми ресурсами, находится на особом положении . Многие западные силы, безусловно, хотели бы завладеть ее ресурсами и для этого расшатать политическую ситуацию в регионах. Это было раньше и будет в будущем. Мы должны этому противостоять, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Первый замглавы комитета по обороне, член ЛДПР Александр Шерин также сообщил, что его партия инициативу поддержит, но лично он считает, что сейчас в стране достаточно более актуальных проблем, которые волнуют население.

— Если бы была реальная забота о людях, то вносились бы другие законы. Например, установить запрет на вызов кругляка из России или вернуть под контроль государства ЖКХ, — пояснил свою позицию либерал-демократ.

В КПРФ считают, что проблема сепаратизма сегодня в России неактуальна . Об этом «Известиям» заявил глава комитета по региональной политике Николай Харитонов. По его мнению, авторы законопроекта предлагают избыточно строгое наказание, вместо того чтобы вести профилактическую работу с гражданами.

— Сегодня все телефоны прослушиваются, мессенджеры просматриваются. Врага России можно разглядеть далеко на подходе и нейтрализовать. А вот это бесконечное: закон принять и он под лавкой потом лежит ... — посетовал коммунист, посоветовав всем заниматься развитием экономики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В «Единой России» с противниками принятия законопроекта готовы поспорить.

— Это одна из ключевых поправок, актуальность которых, исходя из того, что происходит сегодня в мире, очень велика . И власть, и общество, учитывая географию России, думаю, понимают, почему их нужно принимать, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Адальби Шхагошев.

По его словам, призывов и действий, направленных на нарушение территориальной целостности, сегодня очень много. В ответ на слова коммуниста депутат напомнил историю Северного Кавказа, который с помощью террористических организаций хотели отколоть от России.

Страховка

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает этот законопроект важным. Он напомнил, что в недавнем прошлом в России существовал такой проект, как «Уральская Республика» . Это образование в границах современной Свердловской области, просуществовавшее с 1 июля по 9 ноября 1993 года. Она была создана местным облсоветом с целью повышения статуса в составе РФ и приобретения большей экономической и законодательной самостоятельности. Прекратила свое существование после указа президента о роспуске свердловского облсовета и отстранении от должности главы администрации Эдуарда Росселя.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Сейчас в России такое уже невозможно. Поэтому считаю, что данный законопроект рано или поздно появился бы, так как он важен и нужен вне зависимости от поправок в Конституцию. Другое дело, не думаю, что эта норма будет сейчас очень часто применяться. Это больше страховка от подобных событий , — пояснил «Известиям» эксперт.

Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков назвал законопроект логичным. По его мнению, он реализует новые положения Конституции, поэтому лично он в появлении документа ничего необычного не видит.