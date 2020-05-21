Целая область Украины может присоединиться к Белоруссии, – генерал СБУ

Украина может потерять несколько своих областей, граничащих с другими государствами, которые осуществляют активную выдачу паспортов на сопредельных территориях. Причем, угроза касается не только Закарпатья или Буковины, но и Черниговской области, где уже высок процент обладателей белорусских документов.Об этом в эфире «Эмигрантского радио» заявил экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк.По словам силовика, на территории Закарпатской области у каждого второго жителя уже есть венгерский или даже чешский паспорт.«Практически у каждого второго там или чешский, или венгерский паспорт, или два – чешский, заметьте, я не ожидал, но потом, когда углубился в историю, я понял, что эта территория была территорией Чехии большое количество времени…Закарпатская область вся получила, а там есть основания получить – венгры строят площадки, школы, предоставляют возможность дороги построить, дают деньги, в конце концов, – они к Закарпатью относятся как к двоюродному ребенку, я «родному» не говорю, потому что это опасно…Но представьте себе, Закарпатье, область с ее админтерриторией получает вся венгерские паспорта. А чего же не получить? Это дает большие льготы. Трансграничное сообщение и тому подобное. И в один момент, гипотетически все они отказываются от украинского гражданства. И Венгрия говорит – «Дорогие друзья, давайте сюда. А что у вас там осталось, земля ваша – мы ее выкупим. Тем более, вы же приняли закон». А она же и выкуплена теми же венграми, только которые были с украинскими паспортами. Где остается Украина? Нет Украины, уважаемые друзья. Вы себе представляете?», – заявил Вовк.Аналогичная ситуация, по его информации и в других пограничных территориях – на Буковине, в Черниговской области и в Донбассе:«Давайте про Буковину поговорим. Аналогичная ситуация с некоторыми своими нюансами. Давайте поговорим о других областях – никто же никогда не трогает Черниговскую область. А я говорил со своим бывшим коллегой, одногруппником на время обучения, который всю жизнь там живет и родился. Говорит: «У нас же область трехсторонняя – Россия, Белоруссия и Украина. Там очень много людей даже с белорусскими паспортами»… Да, в конце концов, и «Батька» скажет: «Слушайте, друзья, да там в Чернигове есть три района, где украинцев нет – одни белорусы. Давайте я заберу у вас. А земля, земля выкуплена этими белорусами, которые имели украинский паспорт». Понимаете, о чем речь? И, в конце концов, а на Донбассе сейчас кто? Мы на заседании Трехсторонней группе говорим: «Вот, пришел Дейнего, он имеет российский паспорт», – сокрушается Вовк.