Цель Запада известна: Сергей Лавров сделал заявление

Министр Сергей Лавров сделал заявление о целях Запада. Наши оппоненты нагнетают обстановку, чтобы сотрудничество с Россией было невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом с сожалением констатировал, что страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию России и НАТО - такую, чтобы продолжать взаимодействие было невозможно.

Сирия и Россия направляют свои усилия на выполнение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Однако нагнетание обстановки с подачи наших западных оппонентов мешает проводимой работе.

Отношения России и Запада в последние месяцы стали ещё более напряжёнными. Как известно, основным инструментом нагнетания стало якобы вторжение России на Украину. На деле же мы видим, что украинские военные не только обстреливают Донбасс, но и направляют орудия на территорию нашей страны. Более того, сегодня по сообщениям ФСБ, была уничтожена украинская группа диверсантов, которая шла на прорыв нашей границы.