|
Цель Запада известна: Сергей Лавров сделал заявление
21 февраля 2022, 16:25 • 370 • Политика
Министр Сергей Лавров сделал заявление о целях Запада. Наши оппоненты нагнетают обстановку, чтобы сотрудничество с Россией было невозможно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом с сожалением констатировал, что страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию России и НАТО - такую, чтобы продолжать взаимодействие было невозможно.
Сирия и Россия направляют свои усилия на выполнение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Однако нагнетание обстановки с подачи наших западных оппонентов мешает проводимой работе.
Отношения России и Запада в последние месяцы стали ещё более напряжёнными. Как известно, основным инструментом нагнетания стало якобы вторжение России на Украину. На деле же мы видим, что украинские военные не только обстреливают Донбасс, но и направляют орудия на территорию нашей страны. Более того, сегодня по сообщениям ФСБ, была уничтожена украинская группа диверсантов, которая шла на прорыв нашей границы.
Подпишитесь на нас
370
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 февраля 2022, 11:00
|
21 февраля 2022, 03:35
|
17 февраля 2022, 15:35
|
15 февраля 2022, 08:45
|
19 февраля 2022, 11:20
|
19 февраля 2022, 05:30
|
17 февраля 2022, 09:45