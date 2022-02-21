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Цель Запада известна: Сергей Лавров сделал заявление

21 февраля 2022, 16:25  •  370 • Политика
Министр Сергей Лавров сделал заявление о целях Запада. Наши оппоненты нагнетают обстановку, чтобы сотрудничество с Россией было невозможно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом с сожалением констатировал, что страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию России и НАТО - такую, чтобы продолжать взаимодействие было невозможно.
Сирия и Россия направляют свои усилия на выполнение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Однако нагнетание обстановки с подачи наших западных оппонентов мешает проводимой работе.
Отношения России и Запада в последние месяцы стали ещё более напряжёнными. Как известно, основным инструментом нагнетания стало якобы вторжение России на Украину. На деле же мы видим, что украинские военные не только обстреливают Донбасс, но и направляют орудия на территорию нашей страны. Более того, сегодня по сообщениям ФСБ, была уничтожена украинская группа диверсантов, которая шла на прорыв нашей границы.

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