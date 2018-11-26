«Цель ясна»: Военные Австралии тренируются для реального боя на муляжах бронетехники РФ - фото

На одном из австралийских военных полигонов появились первые статические мишени в виде российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3, сообщает «Российская газета». Журналисты отмечают, что муляжи выглядят правдоподобно, но сам факт их установки указывает, на что нацелена армия далекого континента.

На австралийском полигоне заметили муляжи российской бронетехники. В частности, местные военные оттачивают мастерство в бою на мишенях типа танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3.

Отмечается, что искусственные сооружения весьма напоминают оригинал. При этом создатели немного оплошали в копировании российского вооружения. Так, сообщает журналист «Российской газеты», на танках Т-80 осветитель «Луна» нарисован слева, а элементы динамической защиты «Контакт» вместо размещения спереди расположены сзади.

При этом, указывает автор, установка таких мишеней показывает вероятную цель иностранных военных.

Отмечается, что задумка установки на полигоне мишеней в виде конкретных российских боевых машин, по всей видимости, исходит от Великобритании и США. Ранее австралийские военные принимали участие вместе с Вооруженными силами США - они участвовали в кампаниях в Корее, Вьетнаме и Ираке.