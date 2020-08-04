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Цель поражена: Американцы ударили по Маршалловым островам
04 августа 2020, 23:50 • 90 • В мире
Американцы ударили по Маршалловым островам. Цель была поражена. Запуски осуществлялись в рамках испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Три тестовые боеголовки пролетели дистанцию примерно в 6,75 тысячи километров.
Пентагон провёл новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передали в пресс-службе Командования глобального удара американских военно-воздушных сил.
Так, с калифорнийской базы был осуществлён пуск по целям, находящимся на тихоокеанских Маршалловых островах. Таким образом, три тестовые боеголовки пролетели дистанцию примерно в 6,75 тысячи километров.
Тем самым военные США проверили то, насколько надёжны системы Minuteman II и уровень её боеготовности в целом. Каждый год проводится порядка четырёх подобных запусков.
Согласно сведениям американских специалистов, в распоряжении ВВС Соединённых Штатов имеются около 400 таких ракет. Они оснащены ядерными зарядами, мощность которых оценивается в 300-335 килотонн.
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