Цель поражена: Американцы ударили по Маршалловым островам

Пентагон провёл новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передали в пресс-службе Командования глобального удара американских военно-воздушных сил.

Так, с калифорнийской базы был осуществлён пуск по целям, находящимся на тихоокеанских Маршалловых островах. Таким образом, три тестовые боеголовки пролетели дистанцию примерно в 6,75 тысячи километров.

Тем самым военные США проверили то, насколько надёжны системы Minuteman II и уровень её боеготовности в целом. Каждый год проводится порядка четырёх подобных запусков.

Согласно сведениям американских специалистов, в распоряжении ВВС Соединённых Штатов имеются около 400 таких ракет. Они оснащены ядерными зарядами, мощность которых оценивается в 300-335 килотонн.