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Цель на регионы. Развитие Дальнего Востока и Арктики обсудят на высшем уровне
10 марта 2021, 05:05 • 64 • Политика
Президент России Владимир путин планирует провести в среду, 10 марта, провести совещание с членами правительство, в ходе которого будут затронуты вопросы развития Дальнего Востока и Арктики. По мнению главы государства, в настоящее время это два значимых региона для страны.
Совещание с правительством России планирует провести в среду, 10 марта, президент Владимир Путин. Главной целью станут вопросы развития двух значимых для России регионов – Дальнего Востока и Арктики.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, со специальным докладом на совещании выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Ранее российский лидер неоднократно говорил о значимости этих регионов и о том, что главной целью для правительства является безопасность и стабильность на этой территории России.
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