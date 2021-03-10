Цель на регионы. Развитие Дальнего Востока и Арктики обсудят на высшем уровне

Президент России Владимир путин планирует провести в среду, 10 марта, провести совещание с членами правительство, в ходе которого будут затронуты вопросы развития Дальнего Востока и Арктики. По мнению главы государства, в настоящее время это два значимых региона для страны.

Совещание с правительством России планирует провести в среду, 10 марта, президент Владимир Путин. Главной целью станут вопросы развития двух значимых для России регионов – Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, со специальным докладом на совещании выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее российский лидер неоднократно говорил о значимости этих регионов и о том, что главной целью для правительства является безопасность и стабильность на этой территории России.