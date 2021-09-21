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Цель кибератак на ЦИК России установлена. США призвали к ответу за взломы

21 сентября 2021, 04:15  •  101 • Политика
В период выборов на ЦИК России были совершены беспрецедентные кибератаки. Их цель установлена. Известен и источник. Посольство России в США призвало Вашингтон к ответу за взломы.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 19 сентября заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны. По её словам, половина из зафиксированных атак осуществлена с территории США. Источником 25% кибератак на сайт ЦИК является Германия, 10% - Россия, 5% - Китай.
Госдеп ответил на это заявлением: США не признают проведение выборов в Госдуму на "суверенной территории Украины". Под этим, вероятно, имеется в виду Крым и Донбасс. То же самое говорилось и про предыдущие выборы в России. В США и ЕС и раньше заявляли, что не признают выборов в Крыму. Однако ничего, кроме сотрясения воздуха, эти заявления не возымели.
Посольство России в США на странице ведомства в Facebook опубликовало пост, связанный с заявлением Госдепа.
"Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября", - сказано в начале поста.
В посольстве подчеркнули, что выборы в России были проведены строго по законам страны. Кроме того, они соответствовали нормам международного права. В ведомстве назвали недопустимыми любые инсинуации в обратном. Дипломаты не стали отрицать, что некоторые недочёты были, но на итогах избирательной кампании они сказаться не могут и на народное волеизъявления они в целом не влияли.
Русское посольство в Соединённых Штатах напомнило и кибератаках, каждая вторая из которых проводилась с территории США. Цель кибератак на ЦИК России установлена – дискредитация русской избирательной системы.
"Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счёт". – заключили в ведомстве.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги сследования в студии Царьграда вместе с экспертами:
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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