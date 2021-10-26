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Цель газового кризиса в Молдове – блокада Приднестровья

26 октября 2021, 02:25  •  38 • Украина
«Кишинёв выполняет программу Запада по перераспределению энергопотоков в регионе»
Молдавская делегация в составе двух вице-премьеров вернулась из Москвы без подписанного договора с «Газпромом», в связи с чем существует вероятность полного прекращения поставок российского газа в Молдавию уже с 1 ноября. Представителей Кишинёва не устроила скидка в 25% от рыночной цены, они настаивали на скидке в 50%, отказываясь при этом признать накопившийся перед «Газпромом» долг со стороны Молдавии в размере $700 миллионов. Это долг за поставленный российский газ именно Кишинёву, а не Тирасполю, как часто пишут молдавские СМИ, уверяя, будто Москва требует оплатить приднестровские долги.
Молдавские вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну мотивировали свою просьбу о 50-процентной скидке отсутствием денег в стране.
Спасти Молдову от энергетической катастрофы уже пообещал президент Румынской товарной биржи (РТБ) Габриэль Пуриче, объявивший, что несколько европейских газовых компаний готовы поставлять газ Кишинёву. РТБ может стать той платформой, на которой будут заключаться газовые сделки, что «укрепит энергетическую безопасность Республики Молдова», не сомневается Пуриче. Что касается цен, то они «будут установлены в соответствии со спросом и предложением». В общем, рыночек порешает…
При этом румынская компания Transgaz SA официально заявила, что мощность газопровода Унгены-Кишинёв, по которому Румыния собирается поставлять газ в Молдавию, рассчитан только на потребности правого берега Днестра. В Приднестровье румынский газ не попадёт, пообещала директор департамента корпоративной стратегии и управления оператора румынской национальной транспортной системы Transgaz Элизабета Гидю.
Газопровод Унгены-Кишинёв был введён в эксплуатацию 1 октября текущего года, его пропускная способность – до 6,5 млн кубометров газа в сутки, такого количества едва хватит молдавским потребителям. Приднестровью же газа требуется намного больше, чем Молдавии, в которой не осталось крупного производства, тогда как в ПМР работают два больших потребителя газа – Кучурганская ТЭЦ и Рыбницкий металлургический комбинат.
Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников уверен – молдавские власти целенаправленно создают образ «российской жертвы».
«Кризисная ситуация в сфере газовых поставок в Молдову сложилась вовсе не по халатности властей, как это представляется во многих СМИ. Кишинёв выполняет диктуемую с Запада программу по перераспределению энергопотоков в регионе. Цель – блокирование Приднестровья с последующим выдворением из региона российских военных. Молдова должна выглядеть пострадавшей стороной, чтобы сначала оправдать перед населением рост тарифов, а затем создать условия для развёртывания антироссийской пропаганды и давления на пророссийский анклав»,
– считает политолог.
По его словам, в случае прекращения поставок в Молдавию российского газа первым пострадает Приднестровье, которому придётся покупать газ у Кишинёва по европейским ценам. Это, в свою очередь, поставит под вопрос работу Молдавской ГРЭС и металлургического комбината, что сократит поступление финансов в бюджет.
«Видимо, в Кишинёве считают, что в такой ситуации можно будет поставить перед Тирасполем политические условия для «реинтеграции» Приднестровья. И если эти условия будут приняты, то и российские миротворцы должны будут завершать свою миссию. Пока действующие в Молдове власти проявляют себя как усердные западные менеджеры, шансы на заключение прямого контракта с «Газпромом» не высоки»,
– констатировал Шорников.
Между тем, стало известно, что Молдова заключила контракт на покупку 1 млн кубометров газа у Польши.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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