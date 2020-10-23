«Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик»: на двух линиях метро Москвы введут скидки на проезд до 50%

На двух линиях Московского метрополитена со 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Тариф будет действовать с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15 на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Собянин заявил, что цель эксперимента, который продлится до лета 2021 года, — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на двух линиях Московского метрополитена со 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50%.

«Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15», — гласит сообщение на официальной странице Собянина «ВКонтакте».

Мэр отметил, что это первый проект такого рода в России. Пока он является пилотным и продлится до 2 июля 2021 года.

«Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро», — пояснил Собянин.

В «Московском транспорте» пояснили, что эксперимент должен снизить загрузку вагонов метро в часы пик до 7% и приблизить график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии «к идеальному». В организации также пояснили выбор сегмента метро для эксперимента.

«Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной. Особенно это заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую», — говорится на странице проекта.

На сайте «Московского метро» пишут, что скидка предоставляется автоматически при совершении поездок в указанные временные диапазоны. У пользователей карт «Тройка» с тарифом «Кошелёк» за поездку спишут 20 рублей вместо 40.

В случае использования билета «Единый» на 60 поездок или безлимитного «Единого» на карте «Тройка» на «Кошелёк» вернутся 20 рублей за каждый день поездки.

«Начисление всех сэкономленных средств будет осуществляться раз в неделю. Чтобы воспользоваться накопленными средствами, необходимо записать их с помощью «Удалённого пополнения» на жёлтом терминале, установленном в каждом вестибюле метро. А владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение «Метро Москвы», — отмечается на странице часто задаваемых вопросов в рамках эксперимента.

Кроме того, при оплате поездки банковской картой на турникете стоимость поездки не превысит 22 рублей вместо 44 рублей. Отмечается, что скидка не распространяется на льготные проездные билеты и на проезд по билету «Единый» на бумажном носителе.

Согласно опубликованной информации, Московский метрополитен в июне 2020 года провёл опрос о готовности пассажиров изменить собственный график поездок после введения скидок. Из публикации следует, что 49% респондентов согласились скорректировать время пользования метро.

Так, 26% заявили о готовности изменить время поездки на 15—30 минут, 11% — на час и более, 12% — на 30 минут. Оставшиеся 51% респондентов исключили возможность перемены графика из-за скидки на поездку.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Отметим, что ранее Сергей Собянин рассказал о снижении наполняемости общественного транспорта столицы. По его словам, по сравнению с прошлым годом разница составила почти 40%.

«Мы видим по трафику, у нас на 1 млн человек снизилось передвижение по городу в общественном транспорте. И вообще, в общественном транспорте, метро, если сравнивать с прошлым годом, на 39% снижение», — цитирует его РИА Новости.

Собянин выразил надежду, что введённые ограничения на передвижения людей старше 65 лет, хронических больных и школьников помогут улучшить ситуацию с коронавирусом в городе. Незадолго до этого для данных категорий граждан приостановили действие льготных проездных социальных карт на фоне ситуации с COVID-19.

Подготовка метро к зиме

Ранее в метрополитене рассказали о подготовке транспортной системы к зимнему сезону. Как пояснил начальник дирекции инфраструктуры метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов, в рамках этого процесса входы на станции оборудуют вторыми дверями.

«С середины сентября мы устанавливаем вторые двери в вестибюлях станций Московского метрополитена. Их общее количество — 5 тыс. На сегодня уже поставлено более 3,5 тыс. Работы проводятся в ночной период, с 01:00 до 05:00, чтобы не мешать пассажирам», — приводит его слова сайт мэра Москвы.

Кроме того, Дощатов рассказал о тепловых пунктах в метро.

«Всего таких пунктов у нас 270. На сегодня они все проверены, сделаны необходимые регламентные работы, проведены ревизии, и мы готовы их включать в зимний период», — сказал чиновник.