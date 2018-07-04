Цель «чистки» Верховного суда Польши – убрать людей, работавших в судах при социализме

Поляки массовыми протестами поддержали Малгожату Герсдорф

В протестах против судебной реформы, которые прошли в Варшаве в ночь на 4 июля, участвовали 5 тысяч человек. Протесты приурочены к вступлению в силу закона о Верховном суде, принятого сеймом по инициативе правящей партии «Право и справедливость» летом прошлого года. Эта часть судебной реформы запрещает работу в Верховном суде пенсионерам (пенсионный возраст в Польше 65 лет), что автоматически отправляет в отставку 27 из 73 действующих судей, включая первого председателя Верховного суда Малгожату Герсдорф.

Генсдорф, известная своей критикой судебной реформы, категорически отказалась оставлять свой пост, как и некоторые из её коллег. По новому закону президент страны может на три года продлить мандат судьи-пенсионера, если тот обратится к нему с такой просьбой, но в законе не оговорено, какими мотивами должен руководствоваться в этом решении президент. Такую просьбу шестнадцати судей Анджей Дуда отклонил без объяснения причин.

В случае Малгожаты Герсдорф юридическая коллизия заключается в том, что согласно конституции первый председатель Верховного суда занимает свою должность в течение шести лет. Поэтому Герсдорф и заявила, что «чувствует себя председателем до 2020 года». Выступая перед студентами Варшавского университета, она говорила о «чистках» Верховного суда. Правящая партия заявляет, что одна из целей закона, как и реформы в целом, – убрать из судебных инстанций людей, которые работали в них еще при социализме. Одновременно речь идёт о том, чтобы поставить судебную систему под контроль партии «Право и справедливость».

Накануне вступления в силу польского закона, 2 июля, Европейская комиссия открыла против Польши судебную процедуру на предмет нарушения европейских норм верховенства права. По словам спикера ЕК Маргаритис Шинаси, стоит вопрос о том, чтобы защитить независимость Верховного суда. Это уже вторая процедура, вызванная судебной реформой. Теперь у польского правительства есть месяц на устранение нарушений, которые усматривает Брюссель, или представить объяснения.

Варшава намерена разъяснить и отстоять свою позицию, доказывая, что Брюссель не имеет полномочий на вмешательство в реформирование судебной системы национального государства. Если представленные объяснения Еврокомиссия сочтёт неудовлетворительными, она направит правительству Польши напоминание. Если же и новые разъяснения Брюссель не удовлетворят, дело будет передано в Европейский суд.

Теоретически Польше грозят лишение права голоса и отлучение от европейских субсидий.