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«Цель — повышение прозрачности»: Минфин предлагает ввести налог на доход самозанятых граждан
04 мая 2018, 00:09 • 47 • В России
Министерство финансов намерено облагать доход самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налогом в 3%. Соответствующий законопроект будет опубликован в течение месяца. В 2019 году новый режим должен быть введён в ряде регионов в качестве пилотного проекта. Как полагают в ведомстве, удобный механизм уплаты налога и специальная ставка позволят легализовать часть самозанятых. По мнению экспертов, эффективность нововведения зависит от того, удастся ли властям донести до предпринимателей преимущества новой системы.
globallookpress.com © Nikolay Gyngazov/Russian Look
Минфин предлагает ввести налог на доход самозанятых граждан. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет введён в течение месяца.
Предполагается, что налог составит около 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, в том числе репетиторов, нянь и домработниц. В случае если клиенты являются юридическими лицами, ставка повышается до 6%.
Ранее ввести для самозанятых налоговую ставку в размере 6% от выручки предложили в Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что в этом случае налогообложение должно быть максимально простым.
До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых, однако с момента их объявления на налоговый учёт встали около тысячи граждан. Новый законопроект призван повысить число зарегистрировавшихся граждан. При этом существенных бюджетных доходов в Минфине не ждут.
«Главная цель — это повышение прозрачности», — заметил Трунин.
По словам экономического эксперта, автора проекта All Economics Антона Шабанова, любые дополнительные налоговые поступления позитивны для бюджета.
«Это всегда хорошо и положительно. Другой вопрос, насколько отреагирует сама налогооблагаемая база, то есть самозанятые люди», — подчеркнул он.
Оплата через приложение
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил освободить самозанятых предпринимателей от отчётности и сделать для них уплату налогов «простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме». По итогам послания Путин поручил правительству завершить процесс закрепления правового статуса самозанятого населения.
Трунин подтвердил, что сейчас самозанятые граждане работают в основном вне правового поля. По его словам, для них будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого каждый, после прохождения биометрической идентификации сможет ежемесячно отражать доходы и выплачивать налог. При этом другими налогами и сборами такие доходы облагаться не будут, подчеркнул Трунин.
Предполагается, что новый режим заработает с 2019 года в ряде регионов как пилотный проект. Также документом предлагается уточнить порядок постановки или снятия с учёта в налоговых органах самозанятых физических лиц.
Кроме того, согласно законопроекту, уже внесённому на рассмотрение в Госдуму Минфином, самозанятым не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это, подчеркнул Трунин, избавит их от уголовного преследования.
В ведомстве добавили, что уже зарегистрированные в налоговой граждане сами смогут выбрать систему налогообложения: патентную, которая сейчас действует для индивидуальных предпринимателей, или предложенную Минфином.
По словам Шабанова, легализация дохода и низкая ставка могут стать вескими поводами для перехода самозанятых в правовое поле.
«Это действительно немного и вполне посильно для тех, кто у нас является самозанятыми. Однако если сравнивать 0% и 3%, разумеется, в голове любого человека первое всегда выигрывает. Тут важно объяснить людям, в чём преимущество нового налога и что он открывает для самих самозанятых», — заметил эксперт.
Авторы законопроекта предполагают, что бенефициарами станут не только самозанятые граждане, но и их клиенты.
Таким образом покупатели будут стимулировать продавцов раскрывать свои доходы.
Вопрос в определении
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о необходимости определиться с понятием «самозанятый» на законодательном уровне.
«Наша с вами задача, я имею в виду правительства и Государственной думы, наконец-то разобраться, что это такое. Потому что понятия самозанятых в нашем законодательстве в настоящий момент отсутствует… Если это просто те, кто подрабатывает, то это никакие не самозанятые, а если это люди, которые скрываются от регистрации, получая доходы, это другая история. Но в любом случае государственная регистрация нужна», — говорил он 11 апреля.
Глава правительства также отметил, что, несмотря на принимаемые меры, поддержки занятых в малом и среднем бизнесе пока всё ещё мало. Их доля составляет около 25%, тогда как для российской экономики нужен показатель в 50%.
Примечательно, что в ноябре 2017 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование, выяснив, что долговая нагрузка — отношение размера ежемесячного платежа по кредиту к сумме ежемесячного дохода — среди самозанятых россиян снизилась. Так, более всего она сократилась у граждан, занятых в сферах продаж (-9,7%), строительства (-8,7%) и транспорта и логистики (-7,7%), менее всего — у работников юриспруденции (-1,3%), социальной сферы (-2,1%), а также маркетинга, рекламы и PR (-2,3%).
Чтобы стимулировать самозанятых россиян платить налоги и выходить «из тени», в Совете Федераций ранее предлагали запрещать им выезжать за границу.
«Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом, государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», — заявлял председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в мае прошлого года.
Однако эксперты тогда указали на момент неопределённости, который существует в понятии «самозанятый». В частности, попадают ли в эту категорию люди, работающие как фрилансеры, и как может отслеживаться их деятельность.
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