«Цель — повышение прозрачности»: Минфин предлагает ввести налог на доход самозанятых граждан

Министерство финансов намерено облагать доход самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налогом в 3%. Соответствующий законопроект будет опубликован в течение месяца. В 2019 году новый режим должен быть введён в ряде регионов в качестве пилотного проекта. Как полагают в ведомстве, удобный механизм уплаты налога и специальная ставка позволят легализовать часть самозанятых. По мнению экспертов, эффективность нововведения зависит от того, удастся ли властям донести до предпринимателей преимущества новой системы.

Минфин предлагает ввести налог на доход самозанятых граждан. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен и будет введён в течение месяца.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наёмных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — цитирует Трунина РИА Новости.

Предполагается, что налог составит около 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, в том числе репетиторов, нянь и домработниц. В случае если клиенты являются юридическими лицами, ставка повышается до 6%.

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Ранее ввести для самозанятых налоговую ставку в размере 6% от выручки предложили в Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что в этом случае налогообложение должно быть максимально простым.

До конца 2018 года в России действуют налоговые каникулы для самозанятых, однако с момента их объявления на налоговый учёт встали около тысячи граждан. Новый законопроект призван повысить число зарегистрировавшихся граждан. При этом существенных бюджетных доходов в Минфине не ждут.

«Главная цель — это повышение прозрачности», — заметил Трунин.

По словам экономического эксперта, автора проекта All Economics Антона Шабанова, любые дополнительные налоговые поступления позитивны для бюджета.

«Это всегда хорошо и положительно. Другой вопрос, насколько отреагирует сама налогооблагаемая база, то есть самозанятые люди», — подчеркнул он.

Оплата через приложение

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил освободить самозанятых предпринимателей от отчётности и сделать для них уплату налогов «простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме». По итогам послания Путин поручил правительству завершить процесс закрепления правового статуса самозанятого населения.

Трунин подтвердил, что сейчас самозанятые граждане работают в основном вне правового поля. По его словам, для них будет разработано специальное мобильное приложение, с помощью которого каждый, после прохождения биометрической идентификации сможет ежемесячно отражать доходы и выплачивать налог. При этом другими налогами и сборами такие доходы облагаться не будут, подчеркнул Трунин.

Предполагается, что новый режим заработает с 2019 года в ряде регионов как пилотный проект. Также документом предлагается уточнить порядок постановки или снятия с учёта в налоговых органах самозанятых физических лиц.

Кроме того, согласно законопроекту, уже внесённому на рассмотрение в Госдуму Минфином, самозанятым не обязательно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это, подчеркнул Трунин, избавит их от уголовного преследования.

В ведомстве добавили, что уже зарегистрированные в налоговой граждане сами смогут выбрать систему налогообложения: патентную, которая сейчас действует для индивидуальных предпринимателей, или предложенную Минфином.

По словам Шабанова, легализация дохода и низкая ставка могут стать вескими поводами для перехода самозанятых в правовое поле.

«Это действительно немного и вполне посильно для тех, кто у нас является самозанятыми. Однако если сравнивать 0% и 3%, разумеется, в голове любого человека первое всегда выигрывает. Тут важно объяснить людям, в чём преимущество нового налога и что он открывает для самих самозанятых», — заметил эксперт.

Авторы законопроекта предполагают, что бенефициарами станут не только самозанятые граждане, но и их клиенты.

«На первых порах применения этой системы мы предполагаем, что покупателю будут даны определённые бонусы. Например, как по картам лояльности, за счёт начисленных продавцу налогов на профессиональный доход, можно будет дать возможность покупателю оплачивать свои налоги», — цитирует Трунина РИА Новости.

Таким образом покупатели будут стимулировать продавцов раскрывать свои доходы.

Вопрос в определении

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял о необходимости определиться с понятием «самозанятый» на законодательном уровне.

«Наша с вами задача, я имею в виду правительства и Государственной думы, наконец-то разобраться, что это такое. Потому что понятия самозанятых в нашем законодательстве в настоящий момент отсутствует… Если это просто те, кто подрабатывает, то это никакие не самозанятые, а если это люди, которые скрываются от регистрации, получая доходы, это другая история. Но в любом случае государственная регистрация нужна», — говорил он 11 апреля.

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Глава правительства также отметил, что, несмотря на принимаемые меры, поддержки занятых в малом и среднем бизнесе пока всё ещё мало. Их доля составляет около 25%, тогда как для российской экономики нужен показатель в 50%.

Примечательно, что в ноябре 2017 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование, выяснив, что долговая нагрузка — отношение размера ежемесячного платежа по кредиту к сумме ежемесячного дохода — среди самозанятых россиян снизилась. Так, более всего она сократилась у граждан, занятых в сферах продаж (-9,7%), строительства (-8,7%) и транспорта и логистики (-7,7%), менее всего — у работников юриспруденции (-1,3%), социальной сферы (-2,1%), а также маркетинга, рекламы и PR (-2,3%).

Чтобы стимулировать самозанятых россиян платить налоги и выходить «из тени», в Совете Федераций ранее предлагали запрещать им выезжать за границу.

«Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом, государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», — заявлял председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в мае прошлого года.

Однако эксперты тогда указали на момент неопределённости, который существует в понятии «самозанятый». В частности, попадают ли в эту категорию люди, работающие как фрилансеры, и как может отслеживаться их деятельность.