«Цель — поставить под контроль»: почему Владимир Зеленский намерен реформировать судебную систему Украины

Судебная реформа, инициированная экс-президентом Украины Петром Порошенко, не принесла положительных результатов. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты. Накануне в команде Владимира Зеленского заявили о провале реформы и необходимости её пересмотра. Согласно данным социологических опросов, недовольны преобразованиями как большинство жителей страны, так и представители профессионального юридического сообщества. При этом аналитики Совета Европы говорят о том, что украинская система правосудия переходит на европейские стандарты. По мнению экспертов, очередная реформа приведёт к тому, что суды станут подконтрольными новому президенту.

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует перезапустить судебную реформу. Об этом сообщили накануне в президентской администрации.

Команда главы государства недовольна тем, как предыдущее руководство страны перестраивало судебную ветвь власти. Украинские судебные инстанции выносят постановления, которые не основываются на требованиях конституции и закона, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

«Считаем, что наличие ряда подобных судебных решений является очевидным свидетельством провала судебной реформы, которая проходила под контролем администрации бывшего президента Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.

В связи с этим Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведённой судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Напомним, о необходимости пересмотра реформы, инициированной администрацией Петра Порошенко, в окружении президента заявляли и ранее. В апреле экс-глава Минфина Александр Данилюк, примкнувший к предвыборной команде Зеленского, сообщил, что судебная система будет «поставлена с ног на голову» и затронет Верховный и Апелляционный суды.

В начале июня Рябошапка заявил, что от реформы Порошенко выиграло лишь руководство органов судебной ветви власти, которое стало получать высокие заработные платы.

«Но судьи низших инстанций, районных судов, бизнес и граждане остались так же недовольны работой судебной ветви власти, как и пять лет назад», — подчеркнул замглавы администрации.

В команде Зеленского пояснили, что реформа нуждается в серьёзной коррекции, а Совет по вопросам судебной реформы — в обновлении состава.

Владимир Зеленский

РИА Новости

«Один из приоритетов»

Напомним, реформирование судебной системы было одним из требований, выдвинутых зимой 2014 года участниками «евромайдана». После госпереворота новые власти страны инициировали этот процесс. Уже летом 2014-го Порошенко объявил о создании профильной рабочей группы.

«Судебная реформа сегодня — это один из приоритетов», — заявил тогда глава государства. Работа над проектом документа велась при поддержке международных структур, украинского союза неправительственных организаций «Реанимационный пакет реформ» и Совета по вопросам судебной реформы, учреждённого при администрации президента. Целями преобразований были доведение судопроизводства в стране до европейских стандартов, снижение уровня коррупции, обновление судейского корпуса. В конечном итоге судебная ветвь власти должна была восстановить доверие в глазах граждан.

Здание Конституционного суда Украины

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Некоторые из запланированных изменений противоречили основному закону страны, поэтому в 2016 году были внесены поправки в конституцию — был ограничен иммунитет судей, введён институт конституционной жалобы, была установлена адвокатская монополия на представительство и защиту в судах прав и интересов физических и юридических лиц.

До реформы представлять интересы граждан в судах неуголовной юрисдикции могли не только адвокаты, но и юристы, не имеющие адвокатского свидетельства. Что касается введения института конституционной жалобы, то новшество наделило граждан правом обращаться напрямую в Конституционный суд. После того как Верховная рада одобрила конституционные поправки, был принят большинством голосов закон «О судоустройстве и статусе судей».

Начиная с 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей начала оценивать всех судей на соответствие критериям профессионализма. Кроме того, были обновлены суды первой и второй инстанций, а также Верховный суд.

Однако украинские граждане и представители профессионального юридического сообщества отрицательно оценили промежуточные итоги реформы. Так, опрос, проведённый в сентябре 2018 года Киевским международным институтом социологии среди жителей страны, показал, что судебной системе не доверяют 78,5% респондентов. При этом 31,3% опрошенных заявили, что их отношение к судам за последние годы только ухудшилось, и лишь 2,7% сообщили об улучшении имиджа судебной ветви власти. При этом менее 1% участников исследования назвали реформу успешной.

В ноябре и декабре 2018 года центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко провели опрос среди адвокатов, судей, учёных и других представителей профессионального сообщества. 72,6% респондентов дали отрицательный ответ на вопрос «Следует ли считать судебную реформу успешно реализованной?». Лишь 1% опрошенных заявили, что положительно оценивают преобразования.

Среди проблем, которые пока не удалось решить, эксперты выделили сохранение коррупции в судебной системе и низкий уровень квалификации кадров.

«Система коррумпирована»

На этом фоне противоречиво выглядят выводы, изложенные в специальном докладе Совета Европы. Документ, посвящённый оценке судебной реформы на Украине за период с 2014 по 2018 год, датирован 10 апреля, но был опубликован 10 мая, то есть после президентских выборов. Украинские СМИ обратили на него внимание только месяц спустя.

В документе европейские эксперты дают оценку мерам, принятым властями Украины по реформированию судебной реформы. Авторы доклада пришли к выводу, что стратегия Киева способствовала приближению украинской системы правосудия к европейским стандартам, сохраняются лишь «незначительные проблемы».

Здание Совета Европы

© OLIVIER MORIN / AFP

«На сегодня результаты демонстрируют положительную тенденцию в повышении уровня профессионализма, улучшении эффективности и качества судебной системы, а также в снижении уровня широко распространённой коррупции», — говорится в документе.

Между тем источник RT в партии «Народный фронт» заявил, что позитивные оценки, приведённые в отчёте, не соответствуют действительности.

«В целом система коррумпирована, и мы видим это по решениям. Ни один топ-чиновник не привлечён к ответственности, виновники резонансных преступлений уходят от наказания. К сожалению, Украина остаётся страной, где за деньги можно решить любую проблему», — отмечает собеседник.

В свою очередь, источник RT из окружения Порошенко рассказал, что сегодня полностью независимыми можно назвать только членов Верховного суда.

«На них собирает компромат команда нового президента. Некоторые люди из администрации Порошенко хотели оставить лояльные им суды, поэтому реформа и не была завершена», — отметил собеседник.

Источник RT из окружения Зеленского заявил, что глава государства намерен за счёт реформирования судебной системы привлечь инвестиции и улучшить уровень жизни населения.

«Иначе он очень быстро потеряет свой рейтинг. Проблема в том, что денег на существенное повышение зарплат судьям в бюджете нет. А без этого они продолжат брать взятки», — предположил собеседник.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, в судебной системе Украины существует множество проблем и её сложно назвать независимой.

«Это видно по тому, как на решение судей влияли активисты или радикалы, которые приходили к зданиям судов, или по тому, как влияют родственные и коммерческие связи. Я убеждён, что необходимо реформировать судебную систему, и Зеленский в этом прав. Но я сомневаюсь в том, что у президента это получится, поскольку его настоящая цель — поставить под контроль эту ветвь власти», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По словам эксперта, в современных украинских реалиях реформирование судебной системы означает захват власти над судами очередными политиками.

«Предшественники экс-президента и сам Порошенко проводили судебную реформу, но эффективность судов от этого не повысилась. Зеленский тоже переформатирует судебную систему и в итоге получит над ней контроль», — подытожил эксперт.