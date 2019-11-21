Цель — нефть. США не уйдут из Сирии • 59 • Аналитика

Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, в действительности вооруженные силы США не покинут эту страну добровольно. Ведь Вашингтон вполне явно взял курс на захват сирийских нефтяных месторождений и сохранение контроля за ними, соответственно, и присутствие войск в Сирии просто необходимо.



Сирийская нефть и США

Сирия не относится к числу стран – мировых лидеров нефтедобычи. В отличие от соседнего Ирака, колоссальных запасов «черного золота» в стране нет, но все же объем разведанных запасов газа оценивается в 241 млн кубометров, а нефти – в 2,5 млрд баррелей.





Максимального уровня добыча нефти в Сирии достигла к началу нулевых, после чего стала сокращаться. Но настоящий спад нефтедобычи наступил после начала гражданской войны в стране, когда сирийцам стало просто не до нефти. Если говорить о территориальном местоположении основных очагов нефтедобычи, то они находятся на востоке страны, недалеко от границы с Ираком, в провинции Дейр-эз-Зор. Именно этот регион всегда считался наиболее бедным и отсталым в социально-экономическом отношении, учитывая, что значительная часть провинции – это пустыня.



Во время гражданской войны нефтеносные районы сначала оказались под контролем террористических группировок, а затем террористов стали теснить курдские формирования. Для ИГИЛ (запрещена в России) незаконные добыча и продажа нефти и газа были одним из главных источников поступления денежных средств, на которые содержалась сама структура, обеспечивался постоянный приток оружия и «добровольцев» из азиатских и африканских стран. Под контролем боевиков оказались даже нефтеперерабатывающие и газовые заводы, что позволило наладить бесперебойную продажу нефти и газа.





Однако при поддержке США в течение пары лет курдским формированиям удалось оттеснить боевиков ИГИЛ из нефтедобывающих районов и взять контроль над ключевыми месторождениями и заводами. Это обстоятельство значительно изменило расклад сил в регионе, так как теперь средства от добычи и продажи нефти стали получать структуры курдского сопротивления, которые направляли полученные деньги на финансирование Отрядов народной самообороны, обучаемых и вооружаемых при непосредственном участии американской армии.



Естественно, что сирийской нефтью сразу же заинтересовалось американское руководство – в пораженной войной и хаосом стране очень просто установить контроль над нефтяными месторождениями и, прикрываясь благими целями, приступить к банальному разграблению природных ресурсов Сирии.



Официально американцы выражают беспокойство тем, чтобы газ и нефть Сирии не попали снова под контроль террористов, но в действительности их гораздо больше озадачивает необходимость подрыва экономической основы существования режима Башара Асада.



Где разместятся американские военные?

Вслед за своим громким заявлением о выводе американских войск из Сирии, Дональд Трамп сообщил, что США все же оставят свои военные контингенты в провинции Дейр-эз-Зор – якобы для того, чтобы нефтяные месторождения вновь не попали под контроль террористов. Поэтому на востоке Сирии создаются две новые военные базы вооруженных сил США – и это помимо тех 800 американских солдат и офицеров, что размещены между Эль-Хасакой и Дейр-эз-Зором.



В места размещения новых баз направлены около 300 американских военных, бронированная техника и тяжелое вооружение. Перед американскими войсками поставлена задача патрулирования нефтяных месторождений, которые в настоящее время контролируются курдскими Отрядами народной самообороны. Выводить американский контингент из нефтеносного региона Вашингтон не планирует.



Недавно генерал Марк Милли заявил, что американское командование не рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии: около 600 американских солдат и офицеров все же останутся в провинции Дейр-эз-Зор для контроля за ситуацией на нефтяных месторождениях. То есть если прежде в Пентагоне заявляли о выводе американских подразделений в соседний Ирак, то затем от этого решения отказались.



Вполне вероятно, что против окончательного вывода войск из Сирии выступили влиятельные «ястребы» в окружении государственного секретаря Майка Помпео. Трамп, который изначально настаивал на полном выводе войск, был вынужден уступить госсекретарю и его окружению, поскольку речь зашла о финансовых интересах США – контроле над нефтяными месторождениями. Кроме того, Майк Помпео не раз обращал внимание на то, что Вашингтон потратил колоссальные средства на помощь курдскому национальному движению и Сирийским демократическим силам в целом, а значит, что потраченные средства необходимо «отбивать».





Позиция «ястребов» в американской администрации обусловлена их негативным отношением к Ирану и опасениями, что Тегеран через Дамаск получит контроль над нефтяными полями в Дейр-эз-Зоре. Именно стремление противодействовать Ирану, а отнюдь не террористическим группировкам, и движет на самом деле американским руководством, когда оно принимает решение о развертывании своих войск в Дейр-эз-Зоре.





Еще несколько лет назад одна из главных головных болей американских руководителей заключалась в том, чтобы убедить курдское сопротивление ни при каких условиях не заключать соглашение с Асадом. Американцам очень нужно, чтобы курды не мирились с официальным Дамаском и не допускали сирийские правительственные войска в нефтеносные районы. Ведь если доступ к нефти получит Дамаск, то, как считают в Госдепе США, неизбежно появится в регионе и Иран.



Американский эксперт Николас Херас в своем интервью Vice News выразил мнение, что руководство США для противодействия утверждению Дамаска и Тегерана в Дейр-эз-Зоре может пойти и на формирование новой военно-политической структуры вроде альянса арабских племен этой провинции, который мог бы стать противовесом сирийским правительственным войскам. Это племенное формирование, основой которого станут арабы-сунниты, проживающие в Дейр-эз-Зоре, не должно позволить Ирану и Сирии сформировать сухопутный коридор, который свяжет Иран и Ирак с Ливаном. Этот коридор проходит как раз через Дейр-эз-Зор.



С другой стороны, для противодействия сирийским правительственным войскам и, тем более, иранскому Корпусу стражей исламской революции, арабо-суннитское племенное ополчение – весьма слабый союзник. Поэтому американское руководство и опасается полностью выводить войска из восточной сирийской провинции, не создав надежные структуры, способные защищать нефть и газ и в целом действовать в этом регионе в американских интересах.



Правда, Трампу рано или поздно все же придется «отвечать за свои слова» и возвращать американских солдат домой. Но и в этом случае Вашингтон может выкрутиться. Например, в провинции Дейр-эз-Зор могут разместить бойцов американских частных военных компаний, которые также подконтрольны Пентагону, но формально будут совершенно от американского руководства независимы. Финансирование таких формирований планируется осуществлять за счет доходов от продажи все той же сирийской нефти, добываемой в Дейр-эз-Зоре.



В последнее время США начали с большими опасениями относиться и к продвижению в Сирии Турции – своего вроде как военно-политического союзника по НАТО. Конечно, отношение к Турции куда лучше, чем к Ирану, но американские власти все же хотят обезопасить нефтеносные районы Сирии и от Анкары.



Поскольку сирийские курды в настоящее время находятся в финансовой зависимости от США, американское руководство может попытаться использовать курдские формирования для дестабилизации общей политической обстановки в регионе и давления на своих оппонентов – Сирию, Турцию, Иран и, разумеется, Россию. Топить или возвращать? Кто под кого прогнулся?



Как будет выглядеть такая схема, можно довольно легко себе представить. Американские войска установят контроль над ключевыми месторождениями нефти, после чего Вашингтон поставит курдам ультиматум: либо вы делаете то, что мы скажем, либо мы лишим вас доступа к деньгам, получаемым от продажи сирийской нефти. И командирам Отрядов народной самообороны и Сирийских демократических сил в целом, в этом случае придется действовать в интересах США, выполняя те задачи, которые будет ставить перед ними американское военное командование.



Нефтепровод в Хайфу

Еще одно вероятное объяснение сохранения военного присутствия США в регионе – возможное начало строительства нефтепровода, который должен связать месторождения в Дейр-эз-Зоре с израильской Хайфой. По этому нефтепроводу нефть из иракского Киркука и сирийской провинции Дейр-эз-Зор будет поступать в терминал в Хайфе и далее через порт этого израильского города идти на экспорт. В случае успешной реализации проекта экспортироваться будет около 5 млн баррелей нефти в сутки. То есть можно себе представить, о каких доходах идет речь.



Более того, благодаря реализации этого плана иракская нефть из Киркука и сирийская нефть из Дейр-эз-Зора получат возможность продаваться по всему миру. Поэтому американское руководство и относится столь трепетно к сохранению контроля над сирийскими нефтяными полями, а также над сирийско-иракской границей. Поступаться своими политическими и экономическими интересами, особенно в случае, когда бенефициаром вполне может оказаться враждебный США Иран, Вашингтон не будет.





Строительство нефтепровода из Ирака в Израиль через Сирию вполне соответствует экономическим интересам и США, и Израиля, и патронируемых ими арабских и курдских сил в Сирии. Но столь амбициозный проект вряд ли может быть осуществим без согласия, пусть даже и молчаливого, со стороны других важнейших игроков – Сирии и России.



Пока официальные представители России открыто говорят о том, что американские войска, оставшись в Дейр-эз-Зоре, будут грабить сирийские нефтяные месторождения. Даже министр иностранных дел России Сергей Лавров в своих выступлениях подчеркивал, что идет откровенный грабеж Сирии со стороны американцев.



Но пропаганда, пусть и в форме официальных заявлений – дело одно, а реальная ситуация – немного иное. Контрольно-пропускной пункт на границе Сирии и Ирака, который был открыт в рамках реализации названного проекта, контролируется правительственными войсками, что говорит об определенном участии в проекте официального Дамаска, а значит, и о согласии на это со стороны Москвы. Не зря турецкие СМИ, которые сложно заподозрить в симпатиях к сирийским курдам, обратили внимание именно на этот нюанс, говоря о планах по строительству нефтепровода из Киркука в Хайфу.



В любом случае, очевидно одно: американские войска, вне зависимости от тенденциозных заявлений Дональда Трампа, покидать восточные районы Сирии не будут. А это означает, что говорить о какой-то стабилизации обстановки на Ближнем Востоке преждевременно. Пока военное присутствие США в регионе будет сохраняться, общая политическая ситуация на Ближнем Востоке, не только в Сирии, но и в других странах, останется напряженной. Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, в действительности вооруженные силы США не покинут эту страну добровольно. Ведь Вашингтон вполне явно взял курс на захват сирийских нефтяных месторождений и сохранение контроля за ними, соответственно, и присутствие войск в Сирии просто необходимо.Сирия не относится к числу стран – мировых лидеров нефтедобычи. В отличие от соседнего Ирака, колоссальных запасов «черного золота» в стране нет, но все же объем разведанных запасов газа оценивается в 241 млн кубометров, а нефти – в 2,5 млрд баррелей.Максимального уровня добыча нефти в Сирии достигла к началу нулевых, после чего стала сокращаться. Но настоящий спад нефтедобычи наступил после начала гражданской войны в стране, когда сирийцам стало просто не до нефти. Если говорить о территориальном местоположении основных очагов нефтедобычи, то они находятся на востоке страны, недалеко от границы с Ираком, в провинции Дейр-эз-Зор. Именно этот регион всегда считался наиболее бедным и отсталым в социально-экономическом отношении, учитывая, что значительная часть провинции – это пустыня.Во время гражданской войны нефтеносные районы сначала оказались под контролем террористических группировок, а затем террористов стали теснить курдские формирования. Для ИГИЛ (запрещена в России) незаконные добыча и продажа нефти и газа были одним из главных источников поступления денежных средств, на которые содержалась сама структура, обеспечивался постоянный приток оружия и «добровольцев» из азиатских и африканских стран. Под контролем боевиков оказались даже нефтеперерабатывающие и газовые заводы, что позволило наладить бесперебойную продажу нефти и газа.Однако при поддержке США в течение пары лет курдским формированиям удалось оттеснить боевиков ИГИЛ из нефтедобывающих районов и взять контроль над ключевыми месторождениями и заводами. Это обстоятельство значительно изменило расклад сил в регионе, так как теперь средства от добычи и продажи нефти стали получать структуры курдского сопротивления, которые направляли полученные деньги на финансирование Отрядов народной самообороны, обучаемых и вооружаемых при непосредственном участии американской армии.Естественно, что сирийской нефтью сразу же заинтересовалось американское руководство – в пораженной войной и хаосом стране очень просто установить контроль над нефтяными месторождениями и, прикрываясь благими целями, приступить к банальному разграблению природных ресурсов Сирии.Официально американцы выражают беспокойство тем, чтобы газ и нефть Сирии не попали снова под контроль террористов, но в действительности их гораздо больше озадачивает необходимость подрыва экономической основы существования режима Башара Асада.Вслед за своим громким заявлением о выводе американских войск из Сирии, Дональд Трамп сообщил, что США все же оставят свои военные контингенты в провинции Дейр-эз-Зор – якобы для того, чтобы нефтяные месторождения вновь не попали под контроль террористов. Поэтому на востоке Сирии создаются две новые военные базы вооруженных сил США – и это помимо тех 800 американских солдат и офицеров, что размещены между Эль-Хасакой и Дейр-эз-Зором.В места размещения новых баз направлены около 300 американских военных, бронированная техника и тяжелое вооружение. Перед американскими войсками поставлена задача патрулирования нефтяных месторождений, которые в настоящее время контролируются курдскими Отрядами народной самообороны. Выводить американский контингент из нефтеносного региона Вашингтон не планирует.Недавно генерал Марк Милли заявил, что американское командование не рассматривает возможность полного вывода войск из Сирии: около 600 американских солдат и офицеров все же останутся в провинции Дейр-эз-Зор для контроля за ситуацией на нефтяных месторождениях. То есть если прежде в Пентагоне заявляли о выводе американских подразделений в соседний Ирак, то затем от этого решения отказались.Вполне вероятно, что против окончательного вывода войск из Сирии выступили влиятельные «ястребы» в окружении государственного секретаря Майка Помпео. Трамп, который изначально настаивал на полном выводе войск, был вынужден уступить госсекретарю и его окружению, поскольку речь зашла о финансовых интересах США – контроле над нефтяными месторождениями. Кроме того, Майк Помпео не раз обращал внимание на то, что Вашингтон потратил колоссальные средства на помощь курдскому национальному движению и Сирийским демократическим силам в целом, а значит, что потраченные средства необходимо «отбивать».Позиция «ястребов» в американской администрации обусловлена их негативным отношением к Ирану и опасениями, что Тегеран через Дамаск получит контроль над нефтяными полями в Дейр-эз-Зоре. Именно стремление противодействовать Ирану, а отнюдь не террористическим группировкам, и движет на самом деле американским руководством, когда оно принимает решение о развертывании своих войск в Дейр-эз-Зоре.Еще несколько лет назад одна из главных головных болей американских руководителей заключалась в том, чтобы убедить курдское сопротивление ни при каких условиях не заключать соглашение с Асадом. Американцам очень нужно, чтобы курды не мирились с официальным Дамаском и не допускали сирийские правительственные войска в нефтеносные районы. Ведь если доступ к нефти получит Дамаск, то, как считают в Госдепе США, неизбежно появится в регионе и Иран.Американский эксперт Николас Херас в своем интервью Vice News выразил мнение, что руководство США для противодействия утверждению Дамаска и Тегерана в Дейр-эз-Зоре может пойти и на формирование новой военно-политической структуры вроде альянса арабских племен этой провинции, который мог бы стать противовесом сирийским правительственным войскам. Это племенное формирование, основой которого станут арабы-сунниты, проживающие в Дейр-эз-Зоре, не должно позволить Ирану и Сирии сформировать сухопутный коридор, который свяжет Иран и Ирак с Ливаном. Этот коридор проходит как раз через Дейр-эз-Зор.С другой стороны, для противодействия сирийским правительственным войскам и, тем более, иранскому Корпусу стражей исламской революции, арабо-суннитское племенное ополчение – весьма слабый союзник. Поэтому американское руководство и опасается полностью выводить войска из восточной сирийской провинции, не создав надежные структуры, способные защищать нефть и газ и в целом действовать в этом регионе в американских интересах.Правда, Трампу рано или поздно все же придется «отвечать за свои слова» и возвращать американских солдат домой. Но и в этом случае Вашингтон может выкрутиться. Например, в провинции Дейр-эз-Зор могут разместить бойцов американских частных военных компаний, которые также подконтрольны Пентагону, но формально будут совершенно от американского руководства независимы. Финансирование таких формирований планируется осуществлять за счет доходов от продажи все той же сирийской нефти, добываемой в Дейр-эз-Зоре.В последнее время США начали с большими опасениями относиться и к продвижению в Сирии Турции – своего вроде как военно-политического союзника по НАТО. Конечно, отношение к Турции куда лучше, чем к Ирану, но американские власти все же хотят обезопасить нефтеносные районы Сирии и от Анкары.Поскольку сирийские курды в настоящее время находятся в финансовой зависимости от США, американское руководство может попытаться использовать курдские формирования для дестабилизации общей политической обстановки в регионе и давления на своих оппонентов – Сирию, Турцию, Иран и, разумеется, Россию.Как будет выглядеть такая схема, можно довольно легко себе представить. Американские войска установят контроль над ключевыми месторождениями нефти, после чего Вашингтон поставит курдам ультиматум: либо вы делаете то, что мы скажем, либо мы лишим вас доступа к деньгам, получаемым от продажи сирийской нефти. И командирам Отрядов народной самообороны и Сирийских демократических сил в целом, в этом случае придется действовать в интересах США, выполняя те задачи, которые будет ставить перед ними американское военное командование.Еще одно вероятное объяснение сохранения военного присутствия США в регионе – возможное начало строительства нефтепровода, который должен связать месторождения в Дейр-эз-Зоре с израильской Хайфой. По этому нефтепроводу нефть из иракского Киркука и сирийской провинции Дейр-эз-Зор будет поступать в терминал в Хайфе и далее через порт этого израильского города идти на экспорт. В случае успешной реализации проекта экспортироваться будет около 5 млн баррелей нефти в сутки. То есть можно себе представить, о каких доходах идет речь.Более того, благодаря реализации этого плана иракская нефть из Киркука и сирийская нефть из Дейр-эз-Зора получат возможность продаваться по всему миру. Поэтому американское руководство и относится столь трепетно к сохранению контроля над сирийскими нефтяными полями, а также над сирийско-иракской границей. Поступаться своими политическими и экономическими интересами, особенно в случае, когда бенефициаром вполне может оказаться враждебный США Иран, Вашингтон не будет.Строительство нефтепровода из Ирака в Израиль через Сирию вполне соответствует экономическим интересам и США, и Израиля, и патронируемых ими арабских и курдских сил в Сирии. Но столь амбициозный проект вряд ли может быть осуществим без согласия, пусть даже и молчаливого, со стороны других важнейших игроков – Сирии и России.Пока официальные представители России открыто говорят о том, что американские войска, оставшись в Дейр-эз-Зоре, будут грабить сирийские нефтяные месторождения. Даже министр иностранных дел России Сергей Лавров в своих выступлениях подчеркивал, что идет откровенный грабеж Сирии со стороны американцев.Но пропаганда, пусть и в форме официальных заявлений – дело одно, а реальная ситуация – немного иное. Контрольно-пропускной пункт на границе Сирии и Ирака, который был открыт в рамках реализации названного проекта, контролируется правительственными войсками, что говорит об определенном участии в проекте официального Дамаска, а значит, и о согласии на это со стороны Москвы. Не зря турецкие СМИ, которые сложно заподозрить в симпатиях к сирийским курдам, обратили внимание именно на этот нюанс, говоря о планах по строительству нефтепровода из Киркука в Хайфу.В любом случае, очевидно одно: американские войска, вне зависимости от тенденциозных заявлений Дональда Трампа, покидать восточные районы Сирии не будут. А это означает, что говорить о какой-то стабилизации обстановки на Ближнем Востоке преждевременно. Пока военное присутствие США в регионе будет сохраняться, общая политическая ситуация на Ближнем Востоке, не только в Сирии, но и в других странах, останется напряженной. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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