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Цель - заставить Россию отдать все ресурсы: Военный историк о скандале с монетой и стремлении США сделать Россию пособником Гитлера

23 мая 2019, 23:24  •  7 • Политика
Военный историк Юрий Кнутов, комментируя скандал с выпуском памятной монеты в честь 75-летия Победы в США, объяснил стремление американской элиты превратить Россию в пособника Гитлера. Главная цель фальсификации истории, настаивает он, - заставить Россию отдать все ресурсы.
Американская компания Bradford Exchange, выпускающая сувенирную продукцию, запустила в продажу коллекцию монет к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Одна из монет посвящена ключевым союзникам в антигитлеровской коалиции, из числа которых исключили СССР.
Военный историк Юрий Кнутов, комментируя скандал с монетой, высказал мнение, что за стремлением американской элиты переписать историю стоят не только идеологические, но и сугубо финансовые цели.
В разговоре с Царьградом он отметил, что американская элита давно и целенаправленно делает все, чтобы возвысить роль США во Второй мировой войне. Поэтому снимаются фильмы, в которых американские военнослужащие берут Берлин, а в японской школьной программе исчезли упоминания о том, что это США, а не СССР, несут ответственность за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
История с монетой, на которой главными победителями фашистской Германии названы США, Великобритания и Франция, а СССР отсутствует - это не ошибка, а продуманная пропаганда, уверен Юрий Кнутов.
"На самом деле, если мы берём количество дивизий, воевавших на Восточном фронте и на Западном, то на Восточном фронте воевало 80 процентов немецких дивизий. И этим уже сказано всё, какой фронт был главным", - отметил он.
Однако сегодня эти сведения извращаются - и делается это в рамках гибридной войны против России.
"Цель какая? Принизить роль России в современном мире, показать, что Россия - союзник фашистской Германии. Россия такой же агрессор, как и фашистская Германия. И Россию надо привлечь к суду, Россия должна ответить, Россия должна выплатить компенсации. Денег нет - отдать природные ресурсы", - пояснил историк логику американской элиты.
В США, полагает эксперт, хорошо понимают, что в недалёком будущем Россия останется единственной страной в мире, располагающей значительными запасами дешёвых природных ресурсов. И для того чтобы получить контроль над ними, сейчас прикладываются все усилия для извращения роли России как в ходе Второй мировой войны, так и в современной истории.

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