Цель - выжить после ядерного удара. Россия показала неубиваемый военный объект

Накануне Владимир Путин начал серию военных совещаний. Сегодня состоялась очередная встреча, где главнокомандующий говорил о новом пункте управления стратегическими ядерными силами России, который удалось сделать практически неубиваемым.

Путин подчеркнул - и сейчас, и в будущем всё оборудование, а также техника и связь систем управления ядерными силами страны должны быть не только современными, но и простыми - "надёжными, как автомат Калашникова", подчеркнул президент.

"Чтобы они последовательно планово обновлялись. А в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - пояснил Владимир Путин.

Сегодня ясно, что новый пункт управления ядерными силами обладает "практически абсолютной" защитой, сказал президент. Но вопрос живучести всего оборудования весьма остр. Мы должны добиться, чтобы живучесть сохранялась даже при нанесении ядерного удара со стороны противника. И какими бы передовыми технологии ни были сегодня, уже завтра они могут изжить себя.

"Мы с вами это хорошо понимаем. Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - резюмировал Путин.