Цель - Израиль? Иран испытал новую ракету, способную долететь до границы

Эксперты не исключают, что полученная дальность не является предельной для испытанной Ираном МБР. По их мнению, реальная дальность ракеты может достигать 1,5-2 тысяч километров, что соответственно в полтора-два раза больше, чем географическое расстояние между Ираном и Израилем.

По данным США, иранская ракета упала в пустыне неподалеку от Тегерана. Напомним, расстояние между Иерусалимом и самым западным иранским городом Керманшах составляет 1139 километров.

Пока что какие-либо заявления со стороны Израиля на этот счёт отсутствуют.

"Шахаб-3" (иранск. "Метеор-3") — иранская баллистическая ракета средней дальности, разработанная на основе китайской МБР "Дунфэн-21" и северокорейской баллистической ракеты "Нодон". После введения санкций Иран начал самостоятельно разрабатывать вооружение, в том числе ракеты класса "земля-земля".