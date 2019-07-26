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Цель - Израиль? Иран испытал новую ракету, способную долететь до границы
26 июля 2019, 14:54 • 87 • Политика
Иранские военные провели испытательный запуск баллистической ракеты "Шахаб-3", которая преодолела дистанцию около 970 километров и доказала этим способность Тегерана нанести удар по территории Израиля. Об этом сообщили американские официальные источники газете "Нью-Йорк Таймс".
Эксперты не исключают, что полученная дальность не является предельной для испытанной Ираном МБР. По их мнению, реальная дальность ракеты может достигать 1,5-2 тысяч километров, что соответственно в полтора-два раза больше, чем географическое расстояние между Ираном и Израилем.
По данным США, иранская ракета упала в пустыне неподалеку от Тегерана. Напомним, расстояние между Иерусалимом и самым западным иранским городом Керманшах составляет 1139 километров.
Пока что какие-либо заявления со стороны Израиля на этот счёт отсутствуют.
"Шахаб-3" (иранск. "Метеор-3") — иранская баллистическая ракета средней дальности, разработанная на основе китайской МБР "Дунфэн-21" и северокорейской баллистической ракеты "Нодон". После введения санкций Иран начал самостоятельно разрабатывать вооружение, в том числе ракеты класса "земля-земля".
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