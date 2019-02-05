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«Цэ остаточне прощевай!" Эксперты об идее Японии по размещению американских ракет на Курилах
05 февраля 2019, 16:24 • 150 • Политика
Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал публикации в японских СМИ об идее по размещению американских ракет на островах Курильской гряды, назвав это "сильным доводом против" передачи Токио территорий. "Цэ остаточне прощевай любым переговорам", - считает публицист Армен Гаспарян.
Дискуссия в Японии на тему размещения на Курильских островах американских ракет является тревожным признаком. Так считает член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Ранее японское издание Japan Business Press заявило о том, что размещение американских систем ПВО якобы позволит защитить Японию и США от угрозы со стороны КНДР.
Комментируя идею, Пушков отметил, что подобные расчеты японской стороны могут стать очередным аргументом для Москвы против передачи Токио части островов.
"В Японии рассуждают о том, что Курилы станут идеальным место для размещения ракет США. Расчеты тревожные - впервые с холодной войны в странах-союзниках США открыто прикидывают, где размещать их ядерные ракеты. Пустые расчеты, но очевидный сильный довод против передачи островов", - написал сенатор в Twitter.
Данную позицию разделяет и публицист Армен Гаспарян.
"Цэ остаточне прощевай!" любым переговорам", - пояснил эксперт
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