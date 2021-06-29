«Тщательно проверили всю информацию»: в России выявили случай инфицирования штаммом коронавируса «дельта плюс»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен случай заражения штаммом коронавируса, известным под обозначением «дельта плюс». По её словам, вирус выявили у женщины, она переболела в лёгкой форме. Вместе с тем глава ведомства предупредила о сохраняющемся росте заболеваемости коронавирусом в России. Попова высказалась против проведения массовых мероприятий без соблюдения требований, действующих на фоне пандемии. Тем временем в Минздраве сообщили о разработке методических рекомендаций, позволяющих вакцинироваться через полгода после перенесённой коронавирусной инфекции или первичной прививки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлен один случай заражения штаммом «дельта плюс» коронавируса SARS-CoV-2.

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе — мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс», — сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По её словам, заболевшая женщина «перенесла это заболевание в лёгкой форме, здесь всё закончилось благополучно».

«Дельта-плюс» представляет собой разновидность штамма «дельта», который, в свою очередь, ранее называли индийским штаммом. Как заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, более 90% новых случаев заражения коронавирусом в столице связаны именно с этим вариантом заболевания.

Наряду с этим Попова высказалась против проведения в России массовых мероприятий без соблюдения ограничений, действующих на фоне пандемии.

«Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на чётко определенные критерии методических рекомендаций», — сказала Попова.

В этой связи ведомство подготовило проект постановления главного государственного санитарного врача, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил в зависимости от эпидситуации. Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать это постановление.

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Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом растёт во всех регионах России. По словам Поповой, «ситуация остаётся крайне напряжённой». Она отметила, что чаще стали болеть люди из активной возрастной группы.

«За последние три недели максимальный показатель заболеваемости возрастной группы от 18 до 49 лет. Тенденция сохраняется, это активное население», — пояснила Попова.

Напомним, в России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 20 616 человек. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6209), Московская область (2453) и Санкт-Петербург (1374). В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 493 557 случаев заболевания COVID-19.

Повторная вакцинация

Минздрав подготовил методические рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 или ранее привитых от коронавируса граждан, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко. Министр высказался об этом на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения — тех, которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», — сказал Мурашко.

Он рассказал, что проводить вакцинацию можно будет спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или первичной прививки. Соответствующие рекомендации утверждены Минздравом и будут направлены в регионы 29 июня.

Мурашко добавил, что после достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год.

Оценивая ситуацию с вакцинацией в России, Мурашко упомянул лидирующие по этому показателю регионы.

«С 16 июня мы наблюдаем значительное увеличение удельного темпа вакцинации. Особенно хочу отметить Башкортостан, Московскую область, Москву. Регионами-лидерами являются Чеченская Республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других», — сказал министр.

Эффективность вакцин и частота прививок

Между тем замдиректора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов опроверг сообщения СМИ о сильном снижении эффективности «Спутника V» от индийского штамма.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что падение в 2,6 раза — это крайне незначительное падение. Это меньше, чем у всех остальных вакцин в мире, (в том числе. — RT) Pfizer и Moderna, защита у животных сохраняется на 100%», — заявил он.

По его словам, единственный способ защищаться — это «идти по пути Израиля и вакцинироваться, защищать и спасать граждан, а не раздувать этот антивакцинальный костёр».

Логунов также упомянул третью прививку «Спутником V». По его словам, третья вакцинация способна сформировать титр антител, превышающий показатель, который наблюдается после двух уколов.

«Вакцинация переносится безопасно, во-вторых, титры антител становится ещё выше, чем при первых двух вакцинациях», — сказал он.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что перенесённый в лёгкой форме коронавирус не гарантирует приобретение защиты. Учёный отметил, что для остановки пандемии необходимо вакцинироваться. Он также упомянул, что процедуру следует проходить каждые полгода.

«Вакцинироваться надо тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови. И когда вирус попадает к нам, не дай бог, и мы будем инфицированы, чтобы он встретился сразу же с высокой концентрацией антител, которые его будут нейтрализовывать», — сказал он.

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По его словам, если в течение нескольких предстоящих месяцев удастся вакцинировать около 70% населения, то от возбудителя коронавирусной инфекции удастся защититься.

«И те неудобства, связанные с ограничениями, с ношением масок, перчаток, с невозможностью посещения массовых мероприятий, спортивных, ресторанов и прочее, останутся, я надеюсь, в прошлом», — добавил Гинцбург.

Вместе с тем президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что темпы вакцинации остаются низкими.

«За прошедший месяц есть сдвиг, но очень небольшой. На сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию. Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии, пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения», — зачитал Сергеев обращение президиума РАН к россиянам.

Отметим, что президиум РАН уже обращался к россиянам с призывом сделать прививку от коронавируса в конце мая. Учёные тогда подчеркнули, что вакцинация является наиболее адекватным ответом на пандемию, а опасения по поводу прививок не имеют под собой научного обоснования.