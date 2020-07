«Тщательно подготовленная провокация»: почему тема «сговора» РФ и талибов не уходит с повестки дня в США • 70 • В мире Пентагон не располагает данными о руководстве действиями талибов* со стороны России. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли на слушаниях в конгрессе. Однако, отметил он, этот вопрос продолжает изучаться. Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что разведка РФ якобы платила деньги талибам, побуждая их нападать на военных коалиции в Афганистане. Россия назвала эти данные ложными. О бездоказательности информации заявили и в руководстве США. Однако тема продолжает муссироваться американскими политиками и СМИ. По мнению политологов, это выгодно прежде всего противникам Трампа, поэтому по мере приближения выборов подобные вбросы будут учащаться. Здание Пентагона Gettyimages.ru Администрации США неизвестно о фактах руководства действиями «Талибана»* со стороны разведки РФ. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей. «Существует большая разница между снабжением оружием и руководством (действиями. — RT). Мы знаем о вооружениях, об оружии, о поддержке и тому подобном. Но в случае с русскими у нас нет конкретных и подкреплённых доказательств или разведданных, указывающих на какое-либо «руководство» (с их стороны. — RT). А это существенная разница. Если бы такие данные у нас были, то и наш ответ был бы другим», — заявил Милли. При этом генерал добавил, что спецслужбы США не «закончили свои поиски». «Мы вплотную займёмся этими «вознаграждениями» и докопаемся до истины. Если действительно обещаны какие-то награды, то меня как генерала это приводит в ярость. Как и всех людей в форме. Если российское правительство или любые другие их институты власти действительно предлагают вознаграждения за убийство американских военнослужащих, — это очень серьёзно. Более, чем серьёзно. Но мы пока не можем с уверенностью говорить о чём-то подобном и продолжаем изучать этот вопрос», — констатировал Милли. Влияние России на ситуацию в Афганистане активно обсуждается в США последние несколько недель. Поводом для этого послужили сообщения в СМИ о том, что РФ якобы могла платить талибам за атаки на американцев и их союзников в Афганистане. Вопросы на эту тему были одними из наиболее частых на слушаниях в комитете, несмотря на то, что официально заявленной на повестке была роль военных США в подавлении не утихающих второй месяц беспорядков в стране. Министр обороны США Марк Эспер, также участвовавший в слушаниях, разделяет позицию Милли. Отвечая на вопросы конгрессменов, представители военного ведомства, в частности, затронули тему гибели в Афганистане в апреле 2019 года трёх военнослужащих Корпуса морской пехоты США в результате атаки террориста-смертника вблизи военной базы ВВС в Баграме. Марк Эспер отвечает на вопрос конгрессменов

© Greg Nash/Pool via REUTERS По словам Эспера, в его распоряжении имеется детальный отчёт, подготовленный разведкой, в котором утверждается об отсутствии каких-либо свидетельств, подтверждающих наличие связи между действиями РФ и нападениями на морских пехотинцев. Марк Милли и Марк Эспер также подчеркнули, что безопасность американских солдат является для них приоритетом, и они делают всё возможное для её обеспечения. В этом контексте любые заслуживающие доверия сведения об угрозе военным США всегда рассматриваются со всей серьёзностью. При этом Милли подчеркнул, что в ситуации с Афганистаном и Россией не было таких мер, которые бы «следовало предпринять, но их не предприняли». В то же время оба представителя Пентагона заявили, что Россия якобы вовлечена в ситуацию в Афганистане и преследует там свои интересы, но отметили, что РФ является лишь одним из игроков в данном регионе. «Мы на протяжении многих лет знали, что русские в интересах собственной национальной безопасности вовлечены в ситуацию в Афганистане. Россия нам не друг. Её вовлечённость вызывает обеспокоенность. Мы внимательно следим за этим и принимаем соответствующие меры. Помимо Москвы в делах Афганистана также замешаны Китай, Пакистан, Иран — в его делах замешано немало стран. Многие из них настроены враждебно по отношению к США», — сказал Милли. Марк Эспер и Марк Милли на слушаниях в конгрессе

© Greg Nash/Pool via REUTERS Комментируя проблему утечек в СМИ, Милли и Эспер сошлись во мнении, что она представляет серьёзную угрозу национальной безопасности. «Мы активно расследуем случаи утечек информации внутри Министерства обороны. Всё это вредит нашей национальной безопасности, наносит ущерб нашим войскам и безопасности военнослужащих, негативно влияет на наши отношения с другими странами и подрывает нашу национальную политику», — заявил министр обороны США, добавив, что им инициировано внутреннее расследование по этому вопросу. Афганский скандал Напомним, в конце июня 2020 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что российская военная разведка якобы побуждала боевиков движения «Талибан» нападать на военных международной коалиции в Афганистане. По версии издания, президент США Дональд Трамп был извещён об этом, однако не предпринял никаких мер. При этом в статье не приводилось каких-либо доказательств. Как пояснила NYT, данную информацию американские спецслужбы получили в ходе допросов захваченных «повстанцев». Через несколько дней The New York Times вновь опубликовала материал с обвинениями в адрес России. В нём говорилось, что американские чиновники якобы зафиксировали переводы средств от разведки РФ на счёт, связанный с талибами. Оппозиционные Трампу представители Демократической партии поспешили использовать сообщения газеты для новых нападок на главу государства. Так, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в бездействии и заявила, что он игнорирует любые обвинения в адрес России. По её словам, в случае с Трампом «все дороги ведут к Путину». Чуть позже она призвала немедленно ввести новые санкции против России. Впрочем, американские власти сразу же опровергли информацию СМИ. Президент Дональд Трамп обвинил The New York Times в распространении фейков и призвал раскрыть источник утечки. Кроме того, глава государства заявил, что ему не докладывали о связях России с талибами. Слова Трампа подтвердили и в американской разведке. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси

© Tom Brenner/Reuters По мнению главы государства, The New York Times могла организовать такую кампанию в СМИ, чтобы очернить республиканцев. Трамп также пояснил, что разведка не сообщила ему о наличии у них данных насчёт якобы имевшей место причастности РФ к нападениям на американских военных, так как сама признала их недостоверными. "Мы сделаем всё правильно": Помпео рассказал, как США лишит ВОЗ денег В Пентагоне тоже заявили, что не располагают доказательствами сотрудничества России и талибов, но продолжают изучать этот вопрос. Россия, в свою очередь, опровергла опубликованные The New York Times данные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их ложью и «абсолютной уткой», а МИД РФ — «незатейливым вбросом». Ложью публикации газеты назвал и посол России в США Анатолий Антонов. Он также отметил, что после появления данных материалов в адрес российского диппредставительства стали поступать угрозы. В связи с этим посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста и потребовало провести расследование. Опровергли данную информацию и в самом «Талибане». Утечки в пользу демократов По мнению экспертов, публикация The New York Times была сделана специально, чтобы обвинить Трампа в снисходительности и «мягком» отношении к России и тем самым вновь поднять тему сговора его администрации с РФ, которую в США уже стали забывать. «Серия публикаций The New York Times изначально была тщательно подготовленной провокацией в интересах противников администрации Трампа из Демократической партии. Им надо поддерживать эту антироссийскую истерию и накал обвинений в адрес Трампа. Для этого им нужно было что-то принципиально новенькое, что гарантированно взбудоражило бы американское общество. Так появилась утечка о мнимых связях РФ с талибами и убийстве военных США», — отметил в интервью RT сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, член Российской ассоциации политической науки Сергей Беспалов. В этом вопросе демократы могли найти союзников и среди республиканцев, потому что часть американской элиты давно вынашивает планы ужесточить политику в отношении РФ, считает аналитик. «Там существует идея объявить Россию государством — спонсором терроризма. И эта провокация опять-таки льёт воду на эту мельницу, как бы даёт «аргумент» в пользу этого шага, чтобы ввести новые санкции против России. Пускай Белый дом и опроверг заявления журналистов, но нужный информационный фон был создан. И эта тема будет подниматься и дальше по мере приближения выборов», — полагает эксперт. В свою очередь, политолог Александр Асафов придерживается несколько иной позиции. По его мнению, в поддержании в информационном поле темы России и талибов отчасти может быть заинтересована и администрация Трампа, потому что этот вопрос менее «токсичен», чем промахи Белого дома во внутренней политике. «Сейчас эту тему важно держать в медийной повестке, чтобы убирать оттуда другие неприятные темы, например, ситуацию с продолжающимися протестами, коронавирусом и так далее», — отметил аналитик. При этом оба эксперта сошлись во мнении, что подобные утечки будут продолжаться в США и дальше, несмотря на то, что в Пентагоне пообещали бороться с ними. «Существует чёрный рынок компромата. Он достаточно понятен и известен. Есть политические бенефициары от таких утечек. Пока эти вещи существуют, ситуация не изменится», — уверен Асафов. В свою очередь, Беспалов отметил, что до выборов Трамп вряд ли сможет исправить ситуацию с утечками, раз у него это не получилось за четыре года президентства. «Другое дело, если Трампу удастся выиграть следующие президентские выборы, вероятность чего существенно сократилась в последнее время. В случае же его победы можно рассчитывать, что в течение второго срока ему удастся усилить контроль над аппаратами силовых и разведывательных структур», — полагает аналитик. «У России и США интересы совпадают» Как подчеркнул Сергей Беспалов, информация о «сговоре» РФ и талибов является «чистой воды домыслом», поскольку РФ не заинтересована в ухудшении обстановки в Афганистане. Постыдная правда о коллаборационизме поляков «Очевидно, что новость является вымышленной просто потому, что ситуация в Афганистане — это тот очень редкий случай, когда у России и США во многом интересы совпадают. Нам не нужна дестабилизация в Афганистане, потому что всё это чревато дальнейшим разрастанием в этой стране террористической сети, которая и так представляет большую опасность. В случае выхода ситуации из-под контроля всё это может перекинуться на ближайшие государства, входящие в состав СНГ, что совершенно России не выгодно», — считает Беспалов. Американские военные в Афганистане

Reuters

© Baz Ratner Он также отметил, что талибы не нуждаются ни в каких вознаграждениях для нападения на солдат США. «Талибам для атак на США, конечно, никакие премии не нужны: они нападают на них по идейным соображениям и продолжат это делать. Там вообще-то уже больше десяти лет идёт война. Кроме того, руководство «Талибана» не всегда может контролировать деятельность ячеек организации, которые действуют зачастую на своё усмотрение», — считает эксперт. По словам аналитика, Россия стремится способствовать урегулированию ситуации в Афганистане. «Москва заинтересована в установлении мира в этой стране. РФ на официальном уровне является посредником в межафганском диалоге. И талибы в этом отношении не являются изолированными: с ними ведут переговоры и США, причём на официальном уровне. Наши же дипломаты поддерживают контакты практически со всеми политическими силами Афганистана», — заключил Беспалов. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





70 Источник Похожие новости Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США Постыдная правда о коллаборационизме поляков Ему прочили пост президента, а нашли на горе: Что известно о смерти мэра Сеула Иорданская принцесса вышла замуж за внука сказочника. Ради неё он сменил веру Ящерица или морская звезда? Возле "Зоны 51" в США нашли "нечто" Новости партнеров