«Тщательная подготовка повестки»: Путин и Макрон обсудили работу в нормандском формате

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине и работу в рамках «нормандского формата». Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня, а также необходимость выполнения Киевом минских договорённостей. Кроме того, главы государств положительно оценили обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 7 сентября между Украиной и РФ, и коснулись темы иранской ядерной программы.

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об это сообщается на сайте пресс-службы Кремля. Одной из главных тем беседы стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и переговоры в «нормандском формате».

Президенты положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся седьмого сентября. Оба лидера выразили надежду, что эта акция поспособствует дальнейшему восстановлению российско-украинских отношений.

Напомним, 7 сентября Москва и Киев передали друг другу удерживаемых лиц по формуле «35 на 35». В Россию вернулся в том числе главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в «госизмене». Российская сторона передала Украине моряков, арестованных за незаконное пересечение границы в Керченском проливе, а также Олега Сенцова, осуждённого за терроризм.

Лидеры стран также отметили, что при урегулировании конфликта в Донбассе альтернатив выполнению минских договорённостей нет. Кроме того, оба президента подтвердили намерения продолжать конструктивную работу в рамках нормандского формата. При этом Владимир Путин подчеркнул, что необходима тщательная подготовка повестки дня очередного саммита «нормандской четвёрки».

«В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера», — сообщается в заявлении.

Напомним, «формула Штайнмайера», предложенная бывшим главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет последовательность действий для урегулирования украинского конфликта. В соответствии с ней особый порядок самоуправления вводится в донбасских республиках на временной основе в день проведения местных выборов, а на постоянной — после признания этих выборов со стороны ОБСЕ.

Между тем французские СМИ сообщают, что в ходе телефонного разговора Макрон и Путин согласились с наличием предпосылок для организации саммита «в ближайшие недели».

«Оба президента подтвердили, что нынешняя динамика может позволить в ближайшие недели созвать саммит в нормандском формате в Париже, чтобы добиться прогресса в выполнении минских договорённостей», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ, которые, в свою очередь, цитируют коммюнике Елисейского дворца.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что конкретных дат проведения саммита пока нет.

«Конкретных дат проведения нормандского формата пока нет. Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка», — заявил Песков

Кроме того, президенты обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, согласившись и дальше прилагать усилия для сохранения СВПД.

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, в субботу, 7 сентября, тема саммита «нормандской четвёрки» обсуждалась в ходе телефонного разговора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Главы государств также положительно оценили обмен удерживаемыми лицами, а также обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. Они подчеркнули важность «прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон».

Говоря о перспективах организации встречи в нормандском формате, Путин отметил важность подготовительной работы.

«Президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы, с тем чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договорённостей на высшем уровне, прежде всего минского комплекса мер», — сообщает пресс-служба российского президента.

Будущее нормандских встреч

Работа в нормандском формате важна, однако ее перспективы зависит прежде всего от действий Украины, считает политолог Александр Асафов. По его мнению, для ведения конструктивного диалога важно исполнение украинскими властями Минских соглашений.

«Всё зависит исключительно от готовности Украины двигаться по этим трекам и её готовности к конструктивной работе в минском и нормандском форматах. Пока со стороны Зеленского есть лишь одно конструктивное действие — это обмен. Посмотрим, готов ли он к другим реальным шагам. Пока это не очень видно, но обмен внушает определённый оптимизм», — рассказал эксперт RT.

Предстоящие переговоры в нормандском формате во многом будут связаны и с позицией США по этому вопросу, считает политолог Иван Мезюхо.

«Штаты могут оказывать существенное влияние на позицию Франции и Германии в рамках нормандского формата. Сейчас преждевременно говорить о том, как будет развиваться ситуация в рамках переговоров этой группы, исходя из того, что США пока ещё не определили, насколько серьёзно они будут заниматься этой темой и как они собираются в дальнейшем осуществлять своё влияние на территории Украины, в каком виде они представляют участие ЕС в судьбе Украины. Ответы на эти вопросы общественность сможет узнать уже осенью текущего года, после встречи Зеленского и Трампа», — рассказал RT специалист.

Что касается взаимного обмена удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной, эта акция не может служить полной гарантией налаживания диалога между странами, считает Мезюхо.

«Для Киева обмен гражданами — это пиар-акция, а для Москвы — это гуманитарная акция, направленная на защиту прав людей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за неадекватных действий предыдущих украинских властей, — уверен политолог. — Я сомневаюсь, что США позволят Украине наладить конструктивные отношения с Россией, а без постоянного конструктивного диалога между Киевом и Москвой говорить о существенном продвижении в урегулировании ситуации в Донбассе не приходится».

К тому же, для успешного будущего нормандского формата необходимы в первую очередь политические шаги, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Я думаю, что присутствие Зеленского вместо Порошенко уже повлияло на ситуацию на Украине, вчерашний обмен об этом говорит, но этого, конечно, мало. И главное здесь — что Россия должна постоянно подчёркивать, что без мер политического характера всё это бессмысленно, это («нормандская четвёрка». — RT) не юридическая, а политическая конструкция», — прокомментировал RT ситуацию специалист.