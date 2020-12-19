ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен

Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" назвал некоторые ключевые ошибки Банка России в этом году.

Прежде всего он вспомнил о заявлении руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной об инфляции. Ранее она говорила, что её показатели в 2020-м якобы достигли рекордно низкого уровня. Ведущий, однако, заметил, что этим высказываем глава регулятора фактически "обнулила реальность".

Одним из ключевых вопросов уходящего года стала проблема роста цен. На неё недавно обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за "эксперименты" со стоимостью ключевых продуктов питания.

Более того, российский лидер поручил ответственным ведомствам и лицам в течение недели реабилитировать ситуацию с дорожающими товарами. В связи с этим министры и чиновники принялись рассматривать возможность государственного регулирования цен.

По поводу этой идеи высказалась и Эльвира Набиуллина. Она призналась, что не слишком приветствует данное решение.