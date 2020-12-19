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ЦБ "обнулил реальность". Набиуллина пошла против Путина в регулировании цен

19 декабря 2020, 00:25  •  63 • Политика
ЦБ "обнулил реальность" своим заявлением по поводу "рекордно низкой" инфляции, а теперь глава Банка России Эльвира Набиуллина фактически пошла против Владимира Путина в регулировании цен, заметил Юрий Пронько: "Я не очень поддерживаю…"
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" назвал некоторые ключевые ошибки Банка России в этом году.
Прежде всего он вспомнил о заявлении руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной об инфляции. Ранее она говорила, что её показатели в 2020-м якобы достигли рекордно низкого уровня. Ведущий, однако, заметил, что этим высказываем глава регулятора фактически "обнулила реальность".
Одним из ключевых вопросов уходящего года стала проблема роста цен. На неё недавно обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за "эксперименты" со стоимостью ключевых продуктов питания.
Более того, российский лидер поручил ответственным ведомствам и лицам в течение недели реабилитировать ситуацию с дорожающими товарами. В связи с этим министры и чиновники принялись рассматривать возможность государственного регулирования цен.
По поводу этой идеи высказалась и Эльвира Набиуллина. Она призналась, что не слишком приветствует данное решение.
Я не очень поддерживаю, это можно рассматривать как крайние меры […]. Что такое цены? Это главнейший экономический индикатор, который даёт производителям сигнал - куда надо вкладывать. И если этот индикатор не работает - не работает и весь экономический механизм, - подчеркнула глава Центробанка.
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