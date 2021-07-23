ЦБ поднял ключевую ставку, но подсластил горькую пилюлю: "Люди будут довольны"

ЦБ поднял ключевую ставку, но подсластил горькую пилюлю. Так, это решение регулятора приведёт к увеличению доходности с депозитов, заметил Гарегин Тосунян: "Люди будут довольны".

В Центробанке в ходе совещания совета директоров 23 июля было принято решение о повышении ключевой ставки, напомнил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Причём увеличение оказалось резким - на 1 процентный пункт, то есть до 6,5%. Этот рост является самым большим с момента 2014 года. Таким способом регулятор рассчитывает замедлить разогнавшуюся инфляцию.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в прямом эфире "Первого русского" выразил недоумение в связи с данным шагом ЦБ.

Он обратил внимание, что подход ведомства Эльвиры Набиуллиной провоцирует ситуацию неопределённости на рынке и отнимает у представителей бизнеса инструменты для ясного прогнозирования дальнейшей ситуации.

Эксперт добавил, что очередное повышение ключевой ставки имеет лишь один явный позитивный момент. Это то, чем можно немного подсластить горькую пилюлю.