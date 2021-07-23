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ЦБ поднял ключевую ставку, но подсластил горькую пилюлю: "Люди будут довольны"

23 июля 2021, 21:25  •  65 • Политика
ЦБ поднял ключевую ставку, но подсластил горькую пилюлю. Так, это решение регулятора приведёт к увеличению доходности с депозитов, заметил Гарегин Тосунян: "Люди будут довольны".
В Центробанке в ходе совещания совета директоров 23 июля было принято решение о повышении ключевой ставки, напомнил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Причём увеличение оказалось резким - на 1 процентный пункт, то есть до 6,5%. Этот рост является самым большим с момента 2014 года. Таким способом регулятор рассчитывает замедлить разогнавшуюся инфляцию.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в прямом эфире "Первого русского" выразил недоумение в связи с данным шагом ЦБ.
Он обратил внимание, что подход ведомства Эльвиры Набиуллиной провоцирует ситуацию неопределённости на рынке и отнимает у представителей бизнеса инструменты для ясного прогнозирования дальнейшей ситуации.
Эксперт добавил, что очередное повышение ключевой ставки имеет лишь один явный позитивный момент. Это то, чем можно немного подсластить горькую пилюлю.
Люди будут довольны. Те, кто не столько занимается бизнесом и заинтересован в кредитовании, сколько заинтересован в получении более высоких процентов по вкладам. Депозиты вырастут. Это некая компенсация, и психологически это очень позитивно воспринимается. Получается, что такие поверхностные показатели снимают часть психологического стресса, - пояснил собеседник Царьграда.

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