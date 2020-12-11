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ЦБ назвал три отличия "цифрового рубля" от криптовалюты

11 декабря 2020, 08:10  •  118 • Политика
Банк России объяснил преимущество цифрового рубля перед криптовалютой. Согласно ЦБ, классическая криптовалюта не обладает важнейшими свойствами денег, и никто не несёт за неё ответственность.
Банк России назвал три отличия "цифрового рубля" от классической криптовалюты, которые дают преимущество российской цифровой валюте. С разъяснениями выступил зампред Центробанка Алексей Заботкин.
Во-первых, все без исключения криптовалюты не обладают самым важным свойством денег, а именно - способностью использования как средства платежа. Это просто частные токены, которые могут переходить из рук в руки.
Во-вторых, они не могут быть использованы как надёжное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц. В подтверждение своих слов Заботкин привёл пример самой известной криптовалюты в мире - биткойна. За время существования его стоимость несколько раз драматически менялась.
В-третьих, у криптовалюты нет эмитента. То есть никто не сможет гарантировать надёжность выпуска валюты и её дальнейшую судьбу. Никто не несёт за неё ответственность.
Отличие "цифрового рубля" будет заключаться в том, что за его выпуск будет отвечать Центробанк. Он же будет гарантировать надёжность цифровой валюты как средства сбережения. Также "цифровой рубль" можно будет использовать как инструмент инвестиции.
И центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает её стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты, - подчеркнул Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".
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