ЦБ назвал три отличия "цифрового рубля" от криптовалюты

Банк России назвал три отличия "цифрового рубля" от классической криптовалюты, которые дают преимущество российской цифровой валюте. С разъяснениями выступил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Во-первых, все без исключения криптовалюты не обладают самым важным свойством денег, а именно - способностью использования как средства платежа. Это просто частные токены, которые могут переходить из рук в руки.

Во-вторых, они не могут быть использованы как надёжное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц. В подтверждение своих слов Заботкин привёл пример самой известной криптовалюты в мире - биткойна. За время существования его стоимость несколько раз драматически менялась.

В-третьих, у криптовалюты нет эмитента. То есть никто не сможет гарантировать надёжность выпуска валюты и её дальнейшую судьбу. Никто не несёт за неё ответственность.

Отличие "цифрового рубля" будет заключаться в том, что за его выпуск будет отвечать Центробанк. Он же будет гарантировать надёжность цифровой валюты как средства сбережения. Также "цифровой рубль" можно будет использовать как инструмент инвестиции.