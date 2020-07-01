ЦБ изъял из экономики более 13 трлн рублей: Глазьев продолжил "крестовый поход" против Набиуллиной

Темой форума заявили мировые изменения под прессом COVID-19. Меняется и психологическое, и социальное, и экономическое состояние всех стран мира. И Россия не исключение. Однако в нашем случае есть ещё и шлейф неправильных решений Центробанка России, о чём пишет "МК" со ссылкой на академика РАН, действующего члена коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева.

Спикер напомнил, что в России продолжает существовать проблема "чрезмерной волатильности курса рубля". Избавиться от неё не удалось в 2009 году, а затем и на рубеже 2014 и 2015 годов. По масштабу девальвации национальной валюты Россия лидирует среди всех добывающих нефть стран в мире. Ситуация не меняется из-за проблемной политики Центробанка, подчеркнул Глазьев. Журналисты отметили, что академик РАН продолжает свой "крестовый поход" против главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

С одной стороны, Центробанк отправил курс рубля в свободное плавание. А с другой, к власти на российском финансовом рынке пришли спекулянты, более того, 70% из них вовсе не резиденты России, напомнил Глазьев.

"Это, прежде всего, американские хеджфонды, которые, несмотря на санкции, продолжают раскручивать наш рынок", - пояснил академик РАН.

Сергей Глазьев напомнил, что в течение 15 лет Центробанк изъял из экономики России 13 триллионов рублей и даже больше. Подобные изъятия стали возможны за счёт повышения процентной ставки, а также посредством облигаций и депозитов. Глазьев уверен, что теперь ЦБ должен вернуть эти деньги в реальный сектор экономики, таким образом, предприятия смогут получать кредиты.