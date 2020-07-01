|
ЦБ изъял из экономики более 13 трлн рублей: Глазьев продолжил "крестовый поход" против Набиуллиной
01 июля 2020, 20:00 • 21 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев стал главным докладчиком в ходе традиционного Московского экономического форума (МЭФ), который состоялся накануне, 30 июня. Говорил экономист о стагнации экономики России, называя виновных в происходящем. В том числе Глазьев напомнил, что ЦБ изъял из экономики страны более 13 триллионов рублей. Таким образом, академик РАН продолжил "крестовый поход" против Эльвиры Набиуллиной.
Темой форума заявили мировые изменения под прессом COVID-19. Меняется и психологическое, и социальное, и экономическое состояние всех стран мира. И Россия не исключение. Однако в нашем случае есть ещё и шлейф неправильных решений Центробанка России, о чём пишет "МК" со ссылкой на академика РАН, действующего члена коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева.
Спикер напомнил, что в России продолжает существовать проблема "чрезмерной волатильности курса рубля". Избавиться от неё не удалось в 2009 году, а затем и на рубеже 2014 и 2015 годов. По масштабу девальвации национальной валюты Россия лидирует среди всех добывающих нефть стран в мире. Ситуация не меняется из-за проблемной политики Центробанка, подчеркнул Глазьев. Журналисты отметили, что академик РАН продолжает свой "крестовый поход" против главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
С одной стороны, Центробанк отправил курс рубля в свободное плавание. А с другой, к власти на российском финансовом рынке пришли спекулянты, более того, 70% из них вовсе не резиденты России, напомнил Глазьев.
"Это, прежде всего, американские хеджфонды, которые, несмотря на санкции, продолжают раскручивать наш рынок", - пояснил академик РАН.
Сергей Глазьев напомнил, что в течение 15 лет Центробанк изъял из экономики России 13 триллионов рублей и даже больше. Подобные изъятия стали возможны за счёт повышения процентной ставки, а также посредством облигаций и депозитов. Глазьев уверен, что теперь ЦБ должен вернуть эти деньги в реальный сектор экономики, таким образом, предприятия смогут получать кредиты.
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 июня 2020, 12:00
|
26 июня 2020, 05:00
|
25 июня 2020, 20:25
|
25 июня 2020, 23:32
|
25 июня 2020, 10:00
|
28 июня 2020, 18:00
|
28 июня 2020, 03:32