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ЦБ и Минфин входят в клинч: Набиуллина требует защитить неопытных инвесторов, чиновники в раздумьях

08 декабря 2020, 22:25  •  55 • Политика
ЦБ хочет ограничить продажу начинающим инвесторам сложных финансовых продуктов, чтобы защитить их от мошенничества. Минфин сомневается.
Банк России требует защитить неопытных инвесторов от продажи им "сложных финансовых продуктов". С инициативой выступила лично глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Она предлагает на 1,5 - 2 года ввести временные ограничения на продажу новым, неопытным инвесторам финансовых продуктов, риски покупки которых они не могут адекватно оценить. В течение этого срока должен быть запущен инструмент тестирования и получения квалификации инвесторов.
"Ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе", - звучит предложение ЦБ.
При этом в Минфине не уверены, что это правильное решение. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что это может негативно сказаться на приходе новых инвесторов на финансовые рынки.
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