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ЦБ дошёл до фанатизма с инфляцией: Набиуллина "жестит"

28 июля 2021, 21:30  •  61 • Политика
ЦБ дошёл до фанатизма с инфляцией, считает Антон Табах. По мнению экономиста, регулятор во главе с Эльвирой Набиуллиной "жестит", принимая решение о резком увеличении ключевой ставки.
Дельта-штамм COVID-19 занял ключевое место в опубликованном прогнозе МВФ, обратил внимание экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Уверенное восстановление мировой экономики невозможно, пока значительная доля населения не привита, что оставляет вирусу высокие шансы новых мутаций, говорится в документе. Новые волны уже замедлили восстановительный рост в Индии и Великобритании, новые локдауны вводились в Китае и Австралии.
В результате МВФ в обновлённом исследовании повысил прогноз роста на 2021 год для развитых стран (на 0,5 п.п., до 5,3%) и понизил для развивающихся (на 0,4 п.п., до 6,3%). Для России прогноз повышен на 0,6 п.п., до 4,4%.
Один из главных рисков - неравная доступность вакцинации в разных странах, пишет МВФ. Развивающиеся страны могут столкнуться с двойным ударом, если новые штаммы ухудшат эпидемическую ситуацию, а переход западных Центробанков к ужесточению денежно-кредитной политики затруднит для них получение внешнего финансирования.
Это может значительно замедлить их восстановление и потянуть мировой ВВП ниже нынешнего базового прогноза (рост на 6% в 2021 году), заключает фонд. Кстати, изменения полностью совпали с мнением российского ЦБ, который в середине июля также повысил прогноз на 2021 год и понизил на 2022-й.
Эти цифры отражают уже очевидный тренд - экономика России восстанавливается быстрее прогнозов. Однако данный факт, по мнению чиновников, ведёт к резкому росту инфляции, с которой ЦБ борется резким повышением ставки.
Действия регулятора оценил гость студии экономист Антон Табах. Он считает, что ускорение инфляции является логичным симптомом экономического роста. В связи с этим меры Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной избыточны.
Мой взгляд более-менее соответствует взгляду ФРС на американскую инфляцию - что это временное явление, с которым можно бороться без фанатизма. А в нашем ЦБ думают по-другому. Я считаю, они жестят, - резюмировал собеседник Царьграда.

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