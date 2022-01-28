«Царят безвластие и насилие»: зампостпреда РФ при ООН заявил о беззаконии на оккупированных США территориях Сирии

Россия требует немедленно вывести из Сирии иностранную военную силу, поскольку на незаконно оккупированных США территориях «царят безвластие и насилие», а также безнаказанно орудуют террористы, боевики и всякого рода преступные элементы, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, американцы не справляются с борьбой с терроризмом, занимаются воровством нефти, что приводит к экологической катастрофе. Также в РФ обеспокоены неизбирательными авиаударами американских ВВС, в результате которых могут быть жертвы среди гражданских.

Американские военные во время совместных учений с боевиками оппозиционной группировки «Сирийские демократические силы». 8 декабря 2021 года. AP © Baderkhan Ahmad

На территориях Сирии, незаконно оккупированных Соединёнными Штатами Америки, складывается пагубная ситуация, при этом боевики и террористические элементы с дозволения американцев обретают свободу. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на северо-востоке САР.

«Незаконное нахождение американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке «зон беззакония», в которых абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы и боевики и всякого рода преступные элементы. В этих районах царят безвластие и насилие. Именно в таких местах террористы разделяются хозяевами положения на «хороших и плохих», получают «вторую жизнь», определённые индульгенции, активно проводят радикализацию населения», — сказал Полянский.

Он заметил, что подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания военных США, приведя в качестве примера обстановку в Афганистане: «Население которого США оставили с неподъёмным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации».

По его словам, Заевфратье из-за США стало очередным «серым пятном» на карте Сирии. Аналогичной территорией остаётся зона вокруг американской военной базы, расположенной близ сирийского населённого пункта Эт-Танф. Дипломат подчеркнул, что там боевики «Магавир Ас-Саура» с лёгкой руки США «чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность».

Полянский также отметил, что нападение и захват боевиками «Исламского государства»* тюрьмы «Синаа» (в ней содержались около 5 тыс. джихадистов), находящейся на оккупированной США территории САР, стало результатом «продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами». По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, из пенитенциарного учреждения сбежало «неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности».

«История вас ничему не учит. Равно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство терэлементам. Именно поэтому сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии. Эта работа будет продолжена», — заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

Он добавил, что Россия не раз предлагала объединить усилия в искоренении терроризма, но эти инициативы не поддерживались из-за политических соображений: «От этих двойных стандартов страдает не только сирийский северо-восток, но и Идлиб».

Наряду с этим российская сторона крайне встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США. Он напомнил, что американские бомбардировки не раз отмечались массовыми жертвами среди гражданского населения.

Он также обратил внимание, что в ходе дебатов американские дипломаты заявляют о важности защиты мирного населения при боевых действиях в городах, подчёркивая, что боеприпасы взрывного действия легко могут убить большие группы гражданских лиц. При этом в ходе операции по зачистке от боевиков тюрьмы «Синаа» и её окрестностей американцами применялись авиация и бронетехника, которые используют боеприпасы взрывного действия.

«Что мы видим в реальности: возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, — сказал Полянский. — Все члены СБ, прежде всего наши коллеги по гуманитарной двойке, должны добиваться от США подробного отчёта о потерях среди гражданского населения, любых случаях нарушения международного гуманитарного права и наказании виновных в этом лиц».

Американская боевая машина пехоты M2 «Брэдли» во время совместных учений с боевиками оппозиционной группировки «Сирийские демократические силы».

AP

© Baderkhan Ahmad

Кроме того, Полянский отметил, что в районах САР, где США «занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа». Однако ООН не даёт происходящему никаких оценок.

Российский дипломат констатировал, что на территориях Сирии, подконтрольных Дамаску, боевикам ИГ был нанесён серьёзный урон, террористы были уничтожены или вынуждены бежать. По его словам, проблемы остаются на оккупированных иностранными войсками территориях, где американцами создан «правовой вакуум».

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом масштабе. Вылазка игиловцев с атакой на тюрьму в городе Хасеке наглядно это демонстрирует», — заключил Полянский.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.