Царский подарок: Трамп "расплатился" Западной Сахарой

Автор:

Сергей Латышев

Сколько их уже было! США Трампа признали израильским весь Иерусалим, хотя – по международным соглашениям – восточная часть города принадлежит Палестине, и демонстративно перевели туда из Тель-Авива своё посольство.

Администрация Трампа "подарила" Израилю оккупированные в ходе Шестидневной войны 1967 года сирийские Голанские высоты, признала законность еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, похоронив тем самым перспективу появления хоть сколько-нибудь жизнеспособного палестинского государства. У президента Трампа чешутся руки разбомбить Иран, особенно его ядерные объекты, потому что Израиль считает эту страну своей "экзистенциальной угрозой", хотя у американцев есть к иранцам, конечно, и свои собственные счёты.

Это нынешний хозяин Белого дома организовал, использовав весь вес США в мире и спекулируя на исходящей от Ирана "шиитской угрозе", масштабную дипломатическую кампанию по признанию Израиля суннитскими странами Ближнего Востока. По принципу "Враг моего врага – мой друг". Так к Бахрейну, Судану и Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) только что добавилось Марокко. Президент Трамп опасается, что не исключено, что ему придётся скоро уйти и демократы не будут продолжать его политику, и спешит помирить арабов и берберов с евреями, не останавливаясь ни перед чем, будучи готовым заплатить за это любую цену. Хотя это и совсем не накладно, если делается за чужой счёт.

На всех остальных плевать

На этом поприще президент Трамп только что создал ещё один удивительный прецедент, "расплатившись" за признание Марокко Израиля… Западной Сахарой. Он не спросил, естественно, на то согласия у её населения, ведущего с начала 70-х годов ХХ века борьбу за независимость – вначале от Испании, потом от Марокко, у возглавляющего эту борьбу Фронта ПОЛИСАРИО, признанного с 1979 года ООН, а с 1982 года – Организацией африканского единства (ОАЕ). Повстанцы даже провозгласили на контролируемой ими территории Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда безрезультатных переговоров. До всего этого Трампу нет никакого дела, как и до позиции соседнего Алжира, помогающего Фронту ПОЛИСАРИО. Алжир не признал Израиль, это один из крупнейших в мире покупателей российских вооружений. Значит, его интересы ничего не значат.

Всё настолько ясно и просто, что даже завидно. Есть на Руси такая поговорка: "Наглость – второе счастье". Трамп обычно руководствуется ею, и у него получается: чем больше он гнобит палестинцев, сирийцев, иранцев, тем больше арабы готовы примириться с Израилем.

Конкретный пример

Вот как всё это практически выглядит на самом свежем примере. Президент Трамп сообщил в четверг, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьёзное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания,

– похвастался Трамп в Twitter , наглядно продемонстрировав, что у него хватает времени и энергии не только для того, чтобы вести ожесточённую борьбу с демократами за удержание власти, но и вершить мировую политику.

В распространённой пресс-службой Белого дома декларации подчёркивается, что США "признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары". На данный момент марокканцы контролируют не всю территорию этой бывшей испанской колонии. Так что это ещё и приглашение повоевать за остальное.

В тексте декларации также утверждается, что независимость Западной Сахары является "нереалистичным вариантом для урегулирования конфликта, только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко будет единственно возможным решением" и "единственной основой" для переговоров. Хотя в таком случае непонятно, зачем эти переговоры вообще нужны, если "единственно верное" решение уже озвучено? "Для достижения прогресса" в этом деле США намерены "поощрять социально-экономическое развитие Марокко, включая территорию Западной Сахары, и откроют для этого консульство в Западной Сахаре, в Дахле, чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе".

Всё это глава Белого дома повторил в четверг в телефонном разговоре с королём Марокко Мухаммедом VI . Весьма забавно, чем Трамп объяснил подписание им соответствующей декларации: власти Марокко признали США в 1777 году, поэтому "уместно, что мы признали их суверенитет над Западной Сахарой". Трамп не только "забыл" при этом упомянуть, чем американцы "отблагодарили" за это марокканцев – первой (1801-1805) и второй (1815) берберийскими войнами, но и об истинной причине своей "царской щедрости".

Почему "расщедрился" Трамп?

А заключается она почти исключительно в том, что, как с благодарностью объявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, король Марокко принял "историческое решение о нормализации отношений с Израилем". По словам Нетаньяху, начинается работа по установлению "полноценных дипломатических отношений", "мы также установим прямое авиасообщение из Израиля в Марокко и из Марокко в Израиль".

Однако "прежде всего" Нетаньяху поблагодарил президента Трампа "за его огромные усилия по установлению мира между Израилем и народами Ближнего Востока".

Таким образом, причинно-следственная связь между признанием США Западной Сахары частью Марокко и установлением этой страной полноценных дипотношений с Израилем в виде благодарности за это совершенно очевидна.

Какую теперь страну или часть её территории "подарит" другому государству Трамп, если оно сделает что-нибудь нужное для Израиля? Поживём – увидим. Этот метод работает, значит, США, особенно при республиканцах, будут и дальше к нему прибегать. Вот только Крым российским США не признают. Если только Россия, конечно, не согласится взамен воевать в интересах американцев с Китаем. Как реагировать на это России? Игнорировать, занимаясь своими делами. А может быть, у США Трампа кое-чему даже следует поучиться. Почему им можно, а нам нет?