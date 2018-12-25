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Царьград угадал новогоднее настроение Трампа

25 декабря 2018, 19:24  •  25 • В мире
Президент США Дональд Трамп, пытаясь обратить в шутку полную изоляцию, в которой оказался, причитает в пустом Белом доме об одиночестве: «Я совсем один (бедняжка)»…
Автор:
Латышев Сергей
«Президент США Дональд Трамп, не обладая достоинствами великих государственных деятелей, в одном разделяет их судьбу. Это одиночество на вершине власти». Об этом писал Царьград 17 декабря. Прошло всего несколько дней, и Трамп сам подтвердил, что мы не ошиблись, и его предновогоднее настроение угадали верно.
Хозяин Белого дома пожаловался накануне в Twitter:
Я совсем один (бедняжка) в Белом доме, ожидая, когда демократы вернутся и заключат сделку по отчаянно необходимой пограничной безопасности.
I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.
Он предупредил, что если «сделки» не будет, «это обойдётся нашей стране дороже, чем Пограничная Стена, о которой мы все сейчас говорим». Такую позицию демократов, «зарубивших» в Сенате необходимые ассигнования после того, как их одобрила пока что находящаяся под контролем республиканцев Палата представителей, он назвал «безумной».
Эта замаскированная под «шутку» ремарка касалась вроде бы частной проблемы — нежелания демократов выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство полноценной Стены на границе с Мексикой. В отчаянной надежде подвигнуть их к этому Трамп оставил без финансирования ряд ключевых американских правительственных ведомств и засел в полном одиночестве в Белом доме, несмотря на западное Рождество, высиживая непонятно что.
Президент США Дональд Трамп оказался в полном одиночестве в Белом доме. Фото: www.globallookpress.com
Президент решил не уезжать на праздники, которые любит проводить в своих загородных поместьях и гольф-клубах, пока Конгресс не примет бюджет с включёнными в него ассигнованиями на Стену, хотя перспективы этого более чем сомнительны. Для демократов, которым Трамп мешает завозить в страну под видом «беженцев» будущих избирателей, это «принципиальный» вопрос. Вряд ли они согласятся пойти навстречу Трампу, даже если он предложит им некую выгодную «сделку». Это скорее президенту придётся, потеряв лицо, подписывать бюджет без вожделенной статьи.
Перспектив никаких?
Ожидается, что обсуждение в Сенате финансирования правительства продолжится после 27 декабря, когда законодатели вернутся с рождественских каникул. Однако директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни не исключает, что приостановка работы правительства продлится до начала работы Конгресса нового созыва в январе. Если так, то в этом случае Трамп точно ничего не получит, поскольку по итогам промежуточных выборов демократы отобрали у республиканцев контроль над Палатой представителей. Они уже яростно критикуют Трампа за «шатдаун», обвиняя в том, что его действия «повергают страну в хаос». Без денег на неопределённое время остались Госдеп, Минфин, Минторг, министерство внутренней безопасности. Вряд ли мы ошибёмся, предположив, что число сторонников Трампа в этих ведомствах сильно поубавилось.

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