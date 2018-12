Царьград угадал новогоднее настроение Трампа

Автор:

Латышев Сергей

«Президент США Дональд Трамп, не обладая достоинствами великих государственных деятелей, в одном разделяет их судьбу. Это одиночество на вершине власти». Об этом писал Царьград 17 декабря. Прошло всего несколько дней, и Трамп сам подтвердил, что мы не ошиблись, и его предновогоднее настроение угадали верно.

Хозяин Белого дома пожаловался накануне в Twitter:

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy!