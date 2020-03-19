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Царь? Нет: Путин объяснил провокаторам разницу
19 марта 2020, 18:35 • 72 • Политика
Президент России Владимир Путин считает не соответствующими действительности заявления о том, что он - "царь". Говорил он даже не об имперском статусе - благородном, историческом, а о той карикатуре, которую пытаются создать провокаторы.
В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко напомнил шутку юмориста Максима Галкина про российского лидера.
"Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность", - заметил журналист.
На что глава государства парировал, что "человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно", заметив, что шутки пользуются популярностью.
А вот к заявлениям русофобов про "Путина-царя" президент явно относится с неодобрением. Глава государства считает подобное не соответствующим действительности.
Развивая свою точку зрения, Путин объяснил провокаторам, заявляющим подобное, разницу между собой и царём, считая, что последним можно было бы назвать кого угодно.
"Я же работаю каждый день, я не царствую", - подчеркнул Путин.
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