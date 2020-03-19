Царь? Нет: Путин объяснил провокаторам разницу

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко напомнил шутку юмориста Максима Галкина про российского лидера.

"Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность", - заметил журналист.

На что глава государства парировал, что "человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно", заметив, что шутки пользуются популярностью.

А вот к заявлениям русофобов про "Путина-царя" президент явно относится с неодобрением. Глава государства считает подобное не соответствующим действительности.

Развивая свою точку зрения, Путин объяснил провокаторам, заявляющим подобное, разницу между собой и царём, считая, что последним можно было бы назвать кого угодно.

"Я же работаю каждый день, я не царствую", - подчеркнул Путин.