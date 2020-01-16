Царь навсегда? Запад о событиях 15 января в России • 92 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Крупнейшие перестановки в правительстве, на которые пошёл Владимир Путин, стали темой номер один в мировых СМИ. «Внезапно», «никто не ожидал» — примерно такие характеристики и определения дают политическим решениям главы российского государства иностранные политики, эксперты и наблюдатели. На фоне этих решений зарубежные аналитики и комментаторы активно обсуждает тему предполагаемого пожизненного «царствования» Путина.



Уходя, оставайся

Московский корреспондент «The Guardian» Эндрю Рот считает, что президент Путин, приступив «к масштабной перестановке в правительстве, ясно дал понять две вещи». Во-первых, Россия, вероятно, попрощается с Путиным-президентом в 2024 году. И тут же во-вторых: когда Путин уйдёт с поста президента, он на самом деле «не уйдёт».







Срок президентских полномочий Путина истечёт в 2024 году, напоминает автор материала. И он не сможет вновь «баллотироваться на переизбрание», иронизирует корреспондент. Однако «гордость и тяга к самосохранению» велят Путину «держать в своих руках рычаги власти».



«Он основатель этой системы, и он он хочет сохранить контроль», — говорит на эту тему Алексей Макаркин из «Центра политических технологий».



По мнению Э. Рота, стремительный темп, который события набрали 15 января, когда Путин объявил о планах внести поправки в Конституцию РФ с тем, чтобы «ослабить следующего президента России», и когда спустя всего час его премьер-министр и правительство объявили о планах уйти в отставку, показывает, что «основы для перехода закладываются за годы до того, как Путин должен покинуть Кремль».



Видимо, Путин станет премьер-министром или главой Государственного совета. По крайней мере, так считают наблюдатели. Возможно также, что Путин сыграет другую роль, которая будет существовать «вне зависимости от власти его потенциального преемника».



Скорее всего, отмечает далее автор, преемником окажется Михаил Мишустин, налоговый чиновник, которого Путин назвал кандидатом на пост премьер-министра.



Что до «группы преданных доверенных лиц, в том числе старых коллег, помощников, глав регионов и бывших телохранителей», которые прежде считались «потенциальными наследниками», то, выбрав Мишустина, Путин «оставил свои варианты открытыми», стремясь «минимизировать конфликты среди политической элиты».



Путин имеет веские основания планировать переход власти — вероятно, самый сложный и значительный в его карьере. Путин уже стал долгожителем Кремля, уступая лишь Иосифу Сталину. Лидеры оппозиции в России, к примеру, А. Навальный, полагают, что В. Путин заинтересован в том, чтобы быть пожизненным лидером. М. Касьянов, бывший премьер-министр и известный критик Путина, заявил, что Путин хочет сохранить власть «навсегда».



Эндрю Рот подытоживает: наиболее злободневный вопрос в России «не в том, останется ли Путин у власти после 2024 года, а просто в том, как он планирует это сделать».



Из-за яхт и виноградника?

Люк Хардинг в «The Guardian» тоже упоминает Навального и предполагает, что Д. Медведев мог потерять кресло из-за коррупционной составляющей.





По мнению автора, положение Медведева расшатали «обвинения в коррупции», а также «неловкие моменты», которые высмеивались в обществе. Люк Хардинг напоминает, как Медведев «клевал носом во время выступлений президента Путина — и не однажды, а несколько раз». Хардинг, однако, предполагает, что такого рода «ошибки» могли быть «прощены».



«Фатально» же ослабили положение Медведева, вероятно, «обвинения в личной коррупции». Именно это и вынудило Путина заменить своего премьер-министра налоговым чиновником Михаилом Мишустиным. Хардинг напоминает о видеоролике 2017 года, которое просмотрели на «YouTube» тридцать три миллиона человек. В этом ролике лидер российской оппозиции Алексей Навальный «обвинил Медведева в тайном владении дворцами, яхтами и итальянским виноградником», пишет автор.







Решение Владимира Путина принять отставку Дмитрия Медведева «неожиданностью не стало», комментирует автор.



Вместе с тем коррупция «не является чем-то необычным среди высокопоставленных кремлёвских чиновников», полагает Хардинг. Сам Медведев называет претензии к нему «ерундой». Тем не менее, выдвинутые обвинения оказались «чрезвычайно разрушительными» — ведь как раз в тот самый период «уровень жизни простых россиян снизился в результате западных санкций, введённых после аннексии Крыма Путиным в 2014 году», пишет журналист. «Собственные речи Медведева, осуждающие воровство, не помогли», — замечает автор. И кадровая перестановка, затеянная Путиным, похоже, «сигнализирует об окончании карьеры Медведева» на переднем крае политики.



У Медведева нынче новая работа: заместитель главы Совета безопасности. Это «унизительный конец» для Медведева, третьего президента России после Бориса Ельцина и Путина.





Госдеп в недоумении

В Соединённых Штатах до сих пор пытаются осмыслить, что же такое происходит в Кремле. Морган Динн Ортагус, возглавляющая пресс-службу Госдепартамента, лишь сослалась на информацию СМИ и сообщила, что Госдеп «только начал» следить за этими сводками.



Никакого определённого заявления для американской прессы госпожа Ортагус пока не сделала, ограничившись сообщением в духе «мы наблюдаем за происходящим».



Вместе с тем Ортагус напомнила, отмечает «Deutsche Welle», что президент Трамп не раз сообщал о своём желании улучшить отношения с Москвой.



Она намекнула на некоторые надежды США — надежды на перемены. По её словам, всё зависит от лидеров России: пожелают ли они «изменить то враждебное поведение, которое мы наблюдали, в частности, на примере вмешательства в американские выборы». Завершая речь, она выразила надежду на то, что люди, стоящие у российской власти, «учтут наши требования перемен» во внешней политике.



Ортагус сообщила телеканалу RTVI, что «мы [США] находимся на стороне граждан России».



Имеется и ещё одно политическое мнение из США.



Медведев и его кабинет ушли в отставку после того, как Путин выступил с ежегодным заявлением о положении в стране. Во время выступления Путин говорил о внесении изменений в конституцию и стремлении дать больше полномочий премьер-министрам и членам кабинета, напоминает «Washington Examiner».



67-летний Путин, отмечается в издании, сказал Медведеву, что он благодарен ему за службу, но также заметил, что Медведев и его кабинет оправдали ожидания не полностью.



Перемену во власти З. Халашек, автор статьи, называет «внезапной».





Сенатор Бен Сасс, отмечает далее автор, ответил на эту новость, указав на власть Путина над правительством.



«История эта стара как само время: русский кукловод ищет новых марионеток», — заявил этот республиканец, сенатор от штата Небраска.



Премьер-министр 2024 года

Британские журналисты Крис Плезанс и Тим Стикингс в «Daily Mail» пошли дальше американского сенатора и высказали следующее мнение: Путин «назначает сам себя» и намеревается остаться во власти «навсегда». Для этого он и объявляет о радикальных «конституционных изменениях». Правительство уходит, чтобы «расчистить путь». Это действие журналисты называют «тёмным захватом власти» и утверждают, что В. Путин «сегодня поставил себя править пожизненно». Недаром Медведев заявил, что его отставка необходима для того, чтобы Путин «принял все решения», и тут же перешёл «на загадочную должность заместителя главы Совета безопасности при президенте».



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«Мрачные реформы Путина», полагают соавторы статьи, как ожидается, превратят роль президента «в церемониальную». Так считают аналитики. Это для того, чтобы Путин «мог стать новым полномочным премьер-министром». И после 2024 года этот шаг позволит Путину «править пожизненно».



При этом Путин уточнил, что любые конституционные изменения должны быть поставлены на народное голосование. Референдум Россия «проведёт впервые с 1993 года», пишут авторы.



Что касается Михаила Мишустина, который, вероятно, станет следующим премьер-министром России, то издание называет его неизменным любителем хоккея и указывает, что этот человек десяток лет возглавлял российское налоговое ведомство (с 2010 г.). Его кандидатуру на этот пост предложил тогдашний министр финансов Алексей Кудрин, указывают соавторы материала.





В 2015 году Мишустин был назван 54-м самым высокооплачиваемым государственным служащим по версии журнала «Forbes» — с доходом 183,31 млн. рублей (2,6 млн. фунтов стерлингов).



Он является членом наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА наряду с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным и другими влиятельными лицами.



В 2010 году деловая газета «РБК» сообщала, что у Мишустина есть «хорошие контакты в правоохранительных структурах». Его «часто видели на хоккейных матчах с высокопоставленными чиновниками из ФСБ и Министерства внутренних дел».



Считается, что этот человек был выбран Путиным с целью создать «более компетентное руководство». Также он рассматривается как «нейтральная фигура».



Российский политический мир, заключают авторы, полнится спекуляциями на тему того, как Путин может остаться у власти, хотя сам он «почти ничего не сказал по этому вопросу».





* * *



Без сомнения, для западных политиков, комментаторов и экспертов российские политические решения от 15 января стали полной неожиданностью. Даже хвалёный американский Госдеп вместе с американской разведкой всё проморгали. Как шутят британские журналисты, Путин «вытащил своих кроликов из шляпы».



Западные аналитики, наблюдающие за политическими переменами в России, сходятся в одном: Путин желает остаться во власти «навсегда» и «царствовать» безраздельно.



Кто станет президентом в 2024-м году, предсказать на Западе не берутся. Крупнейшие перестановки в правительстве, на которые пошёл Владимир Путин, стали темой номер один в мировых СМИ. «Внезапно», «никто не ожидал» — примерно такие характеристики и определения дают политическим решениям главы российского государства иностранные политики, эксперты и наблюдатели. На фоне этих решений зарубежные аналитики и комментаторы активно обсуждает тему предполагаемого пожизненного «царствования» Путина.Московский корреспондент «The Guardian» Эндрю Рот считает, что президент Путин, приступив «к масштабной перестановке в правительстве, ясно дал понять две вещи». Во-первых, Россия, вероятно, попрощается с Путиным-президентом в 2024 году. И тут же во-вторых: когда Путин уйдёт с поста президента, он на самом деле «не уйдёт».Срок президентских полномочий Путина истечёт в 2024 году, напоминает автор материала. И он не сможет вновь «баллотироваться на переизбрание», иронизирует корреспондент. Однако «гордость и тяга к самосохранению» велят Путину «держать в своих руках рычаги власти».«Он основатель этой системы, и он он хочет сохранить контроль», — говорит на эту тему Алексей Макаркин из «Центра политических технологий».По мнению Э. Рота, стремительный темп, который события набрали 15 января, когда Путин объявил о планах внести поправки в Конституцию РФ с тем, чтобы «ослабить следующего президента России», и когда спустя всего час его премьер-министр и правительство объявили о планах уйти в отставку, показывает, что «основы для перехода закладываются за годы до того, как Путин должен покинуть Кремль».Видимо, Путин станет премьер-министром или главой Государственного совета. По крайней мере, так считают наблюдатели. Возможно также, что Путин сыграет другую роль, которая будет существовать «вне зависимости от власти его потенциального преемника».Скорее всего, отмечает далее автор, преемником окажется Михаил Мишустин, налоговый чиновник, которого Путин назвал кандидатом на пост премьер-министра.Что до «группы преданных доверенных лиц, в том числе старых коллег, помощников, глав регионов и бывших телохранителей», которые прежде считались «потенциальными наследниками», то, выбрав Мишустина, Путин «оставил свои варианты открытыми», стремясь «минимизировать конфликты среди политической элиты».Путин имеет веские основания планировать переход власти — вероятно, самый сложный и значительный в его карьере. Путин уже стал долгожителем Кремля, уступая лишь Иосифу Сталину. Лидеры оппозиции в России, к примеру, А. Навальный, полагают, что В. Путин заинтересован в том, чтобы быть пожизненным лидером. М. Касьянов, бывший премьер-министр и известный критик Путина, заявил, что Путин хочет сохранить власть «навсегда».Эндрю Рот подытоживает: наиболее злободневный вопрос в России «не в том, останется ли Путин у власти после 2024 года, а просто в том, как он планирует это сделать».Люк Хардинг в «The Guardian» тоже упоминает Навального и предполагает, что Д. Медведев мог потерять кресло из-за коррупционной составляющей.По мнению автора, положение Медведева расшатали «обвинения в коррупции», а также «неловкие моменты», которые высмеивались в обществе. Люк Хардинг напоминает, как Медведев «клевал носом во время выступлений президента Путина — и не однажды, а несколько раз». Хардинг, однако, предполагает, что такого рода «ошибки» могли быть «прощены».«Фатально» же ослабили положение Медведева, вероятно, «обвинения в личной коррупции». Именно это и вынудило Путина заменить своего премьер-министра налоговым чиновником Михаилом Мишустиным. Хардинг напоминает о видеоролике 2017 года, которое просмотрели на «YouTube» тридцать три миллиона человек. В этом ролике лидер российской оппозиции Алексей Навальный «обвинил Медведева в тайном владении дворцами, яхтами и итальянским виноградником», пишет автор.Решение Владимира Путина принять отставку Дмитрия Медведева «неожиданностью не стало», комментирует автор.Вместе с тем коррупция «не является чем-то необычным среди высокопоставленных кремлёвских чиновников», полагает Хардинг. Сам Медведев называет претензии к нему «ерундой». Тем не менее, выдвинутые обвинения оказались «чрезвычайно разрушительными» — ведь как раз в тот самый период «уровень жизни простых россиян снизился в результате западных санкций, введённых после аннексии Крыма Путиным в 2014 году», пишет журналист. «Собственные речи Медведева, осуждающие воровство, не помогли», — замечает автор. И кадровая перестановка, затеянная Путиным, похоже, «сигнализирует об окончании карьеры Медведева» на переднем крае политики.У Медведева нынче новая работа: заместитель главы Совета безопасности. Это «унизительный конец» для Медведева, третьего президента России после Бориса Ельцина и Путина.В Соединённых Штатах до сих пор пытаются осмыслить, что же такое происходит в Кремле. Морган Динн Ортагус, возглавляющая пресс-службу Госдепартамента, лишь сослалась на информацию СМИ и сообщила, что Госдеп «только начал» следить за этими сводками.Никакого определённого заявления для американской прессы госпожа Ортагус пока не сделала, ограничившись сообщением в духе «мы наблюдаем за происходящим».Вместе с тем Ортагус напомнила, отмечает «Deutsche Welle», что президент Трамп не раз сообщал о своём желании улучшить отношения с Москвой.Она намекнула на некоторые надежды США — надежды на перемены. По её словам, всё зависит от лидеров России: пожелают ли они «изменить то враждебное поведение, которое мы наблюдали, в частности, на примере вмешательства в американские выборы». Завершая речь, она выразила надежду на то, что люди, стоящие у российской власти, «учтут наши требования перемен» во внешней политике.Ортагус сообщила телеканалу RTVI, что «мы [США] находимся на стороне граждан России».Имеется и ещё одно политическое мнение из США.Медведев и его кабинет ушли в отставку после того, как Путин выступил с ежегодным заявлением о положении в стране. Во время выступления Путин говорил о внесении изменений в конституцию и стремлении дать больше полномочий премьер-министрам и членам кабинета, напоминает «Washington Examiner».67-летний Путин, отмечается в издании, сказал Медведеву, что он благодарен ему за службу, но также заметил, что Медведев и его кабинет оправдали ожидания не полностью.Перемену во власти З. Халашек, автор статьи, называет «внезапной».Сенатор Бен Сасс, отмечает далее автор, ответил на эту новость, указав на власть Путина над правительством.«История эта стара как само время: русский кукловод ищет новых марионеток», — заявил этот республиканец, сенатор от штата Небраска.Британские журналисты Крис Плезанс и Тим Стикингс в «Daily Mail» пошли дальше американского сенатора и высказали следующее мнение: Путин «назначает сам себя» и намеревается остаться во власти «навсегда». Для этого он и объявляет о радикальных «конституционных изменениях». Правительство уходит, чтобы «расчистить путь». Это действие журналисты называют «тёмным захватом власти» и утверждают, что В. Путин «сегодня поставил себя править пожизненно». Недаром Медведев заявил, что его отставка необходима для того, чтобы Путин «принял все решения», и тут же перешёл «на загадочную должность заместителя главы Совета безопасности при президенте».«Мрачные реформы Путина», полагают соавторы статьи, как ожидается, превратят роль президента «в церемониальную». Так считают аналитики. Это для того, чтобы Путин «мог стать новым полномочным премьер-министром». И после 2024 года этот шаг позволит Путину «править пожизненно».При этом Путин уточнил, что любые конституционные изменения должны быть поставлены на народное голосование. Референдум Россия «проведёт впервые с 1993 года», пишут авторы.Что касается Михаила Мишустина, который, вероятно, станет следующим премьер-министром России, то издание называет его неизменным любителем хоккея и указывает, что этот человек десяток лет возглавлял российское налоговое ведомство (с 2010 г.). Его кандидатуру на этот пост предложил тогдашний министр финансов Алексей Кудрин, указывают соавторы материала.В 2015 году Мишустин был назван 54-м самым высокооплачиваемым государственным служащим по версии журнала «Forbes» — с доходом 183,31 млн. рублей (2,6 млн. фунтов стерлингов).Он является членом наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА наряду с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным и другими влиятельными лицами.В 2010 году деловая газета «РБК» сообщала, что у Мишустина есть «хорошие контакты в правоохранительных структурах». Его «часто видели на хоккейных матчах с высокопоставленными чиновниками из ФСБ и Министерства внутренних дел».Считается, что этот человек был выбран Путиным с целью создать «более компетентное руководство». Также он рассматривается как «нейтральная фигура».Российский политический мир, заключают авторы, полнится спекуляциями на тему того, как Путин может остаться у власти, хотя сам он «почти ничего не сказал по этому вопросу».Без сомнения, для западных политиков, комментаторов и экспертов российские политические решения от 15 января стали полной неожиданностью. Даже хвалёный американский Госдеп вместе с американской разведкой всё проморгали. Как шутят британские журналисты, Путин «вытащил своих кроликов из шляпы».Западные аналитики, наблюдающие за политическими переменами в России, сходятся в одном: Путин желает остаться во власти «навсегда» и «царствовать» безраздельно.Кто станет президентом в 2024-м году, предсказать на Западе не берутся. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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