«Царь-бомба» для США: В России назвали гарантированный способ остановить ядерную гонку

Военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что удары ядерным оружием гиперкалибра по опасным по геофизическим условиям зонам на территории США приведут «к гарантированному уничтожению» Америки.

После того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о дальнейшем наращивании ядерного арсенала, в России назвали способ не только пресечь на корню подобные действия, но и вовсе «гарантировано уничтожить США как государство». Военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков пояснил, что для этого будет достаточно ударов ядерным оружием гиперкалибра - эдакой «царь-бомбой» по опасным по геофизическим условиям зонам на территории Америки.

При этом эксперт поясняет, что России не нужно идти по стопам СССР и наращивать собственный ядерный арсенал. Нужно дать Вашингтону «ассиметричный ответ» - технологический.

Сивков напомнил, что превосходство России в технологиях создания ядерных боеприпасов гиперкалибра – более 100 мегатонн тротилового эквивалента. Такого у «ядерного соперника» у США океана нет.

«Еще в 1961 году мы имели изделие эквивалентом 58 мегатонн, вполне пригодное для боевого применения», - напомнил военный эксперт.

По его словам, достаточно создать и использовать 40–50 подобных боеголовок, например, для сверхдальних торпед. Они, по мнению Сивкова, смогут долететь «до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья)». И тут хватит «хотя бы нескольких единиц такого оружия».

«Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту, - заявляет президент Академии геополитических проблем. - Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю».

Он уверен, что подобное оружие, если обратиться к опыту Советского Союза, «заставит Запад сесть за стол переговоров, отказаться от всяких санкций и иных форм давления на Россию».

В пример эксперт привел ситуацию с Северной Кореей, когда Америка вынуждена была пойти на диалог.

«Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы войны гибридного характера сохранятся. Однако масштабная ядерная опасность для России и мира будет устранена», - заявил Сивков в статье для «Военно-промышленного курьера».

Ранее, напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. Чуть позже он заявил, что Америка продолжит наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя». Решение главы Белого дома вызвало неоднозначную реакцию в мире. Западные союзники в лице Великобритании эту инициативу поддержали, во Франции же осудили и напомнили Трампу о глобальной безопасности. Россия ждет от Америки внятных объяснений.