ЦАР – форпост России в Африке, который мы стыдливо прячем

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сурово раскритиковала публикации в СМИ, в которых говорится о том, что погибшие в Центрально-Африканской Республике военные корреспонденты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко планировали снимать фильм о деятельности российских военных в зоне конфликта.

Напомним, 31 июля стало известно о том, что в 24 километрах от города Сибю на джип, в котором находились трое граждан России, напали вооруженные боевики. В результате инцидента журналисты погибли.

После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Растогуев и оператор Кирилл Радченко намеревались заняться съемкой фильма о частной военной компании «Вагнер», бойцы которой якобы работают в ЦАР.

Акцент в подобных публикациях также делался на «сенсационном» факте, согласно которому Москва направила военных инструкторов в республику. Но еще в марте 2018 года МИД РФ проинформировал о том, что российская сторона решила на безвозмездной основе предоставить военно-техническую помощь Банги.

Кроме того, с разрешения ООН в зону конфликта были направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов.

«Господа, прежде чем начинать ваши увеселительно-развлекательные программы и писать чудовищно непрофессиональные посты, хотя бы потрудитесь почитать сайт МИД… Работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы. Они просто сообщали о желании сделать репортаж властям ЦАР, и те предоставляли такую возможность», - написала Захарова в Facebook.

Дипломат также опровергла информацию о том, что российские журналисты якобы намеревались поехать в район базирования инструкторов. Убитые проигнорировали предупреждения местных властей о том, что они покидают безопасную зону, контролируемую правоохранительными органами.

Напомним, за последние 20 лет на территории ЦАР прогремели сразу две гражданские войны. Из-за этого население страны, богатой полезными ископаемыми, проживает в нищете. В 2013 году радикалы из исламской группировки «Селека» умудрились захватить столицу страны и свергнуть президента-христианина Франсуа Бозизе. Его преемник Фостен-Арканж Туадера по-прежнему не контролирует ситуацию в ряде районов, несмотря на поддержку со стороны ООН, которая ввела миротворческий контингент.

Учитывая всю серьезность положения, Туадера решил обраться за помощью к Москве. В октябре 2017 года он посетил Россию и смог заключить соглашение, согласно которому российская сторона пообещала оказать поддержку. Договоренности одобрил Совбез ООН.

Позднее выяснилось, что в охрану главы государства были включены бойцы из «отряда российских подразделений», которые отвечают за безопасность политика. В президентском аппарате также создана должность «директора по безопасности», которую занимает офицер из Российской Федерации.

Данная ситуация не устраивает Францию и ее партнеров по НАТО, которые имеют свои коммерческие интересы в Африке. При этом французский контингент в ЦАР за последние годы значительно обмельчал.

Комментируя ситуацию, политолог Федр Бирюков объяснил Царьграду, что Москва долгое время придерживалась концепции мягкой «извинительной» дипломатии. В результате общественность не замечала зарубежные проекты России.

Однако сейчас Россия возвращает себе геополитические позиции СССР и Российской Империи. И только гибель журналистов приоткрыла завесу тайны.

«Понятно, что это черновая грязная работа по созданию форпостов русского мира далеко за пределами России – в других полушариях и других континентах. Это работа по установлению нашей колониальной, в хорошем смысле, сети в мире. Но эта работа, к сожалению, ведется тайно, немного стыдливо, а на самом деле страна должна знать этих героев. И весь мир должен знать, что РФ преемница не только долгов Советского Союза, но и геополитических проектов, в том числе носящих военный характер. И военно-гуманитарный, скажем так. Если бы эта информация была открытой, мы бы не стеснялись этого, то и наша та же сирийская кампания проходила бы гораздо проще», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, имидж «вежливой страны» мешает воспринимать Россию всерьез. Не белым и пушистым государством, но сверхдержавой на уровне США, готовой отстаивать свои нацинтересы.

Что касается слухов о деятельности мифической ЧВК «Вагнер», то статус таких структур остается весьма спорным. Это связано с тем, что в России до сих пор не принят закон, легализующий деятельность наемников.

«Нет законодательства, которое позволяло бы и рассказывать об этих интересных страницах современной истории, и показывать всему миру, что мы не только готовы выступать с коммюнике МИД по любому поводу, но у нас есть редкие возможности создавать новую архитектуру мира теми методами, которые сегодня наиболее адекватны и в разных регионах мира», - резюмировал Бирюков.

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