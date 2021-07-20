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Трюк с Шойгу превратил Украину в посмешище - Sohu
20 июля 2021, 17:20 • 225 • Политика
Китайское издание Sohu прокомментировало повестку от СБУ в адрес министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь. СМИ иронично подметило, что такой трюк сделал из Незалежной мировое посмешище.
Напомним, ранее СБУ вызвала на 9 утра 20 июля в Мариуполь повесткой министра обороны России Сергея Шойгу. В России этот вызов высмеяли. Похоже отреагировали и в Китае.
В частности, китайское издание Sohu, комментируя новость о повестке украинских спецслужб для Шойгу, пришло к выводу, что этой откровенной провокацией Украина превратила себя в посмешище для всего мира.
Дерзкий трюк с Шойгу в результате обернулся курьёзом.
"Украина публично "вызвала" министра обороны России и выставила себя на посмешище, - приводит эксклюзивный перевод публикации "ПолитРоссия". - Теперь над этой новостью смеются и политики, и обычные люди всего мира".
Китайцы в то же время заметили, что это далеко не первая подобная провокация украинцев с министром обороны России. Ранее в Киеве уже объявляли Шойгу и ещё с десяток наших генералов в розыск на Украине.
Политолог Владимир Корнилов также не удержался от ироничного замечания по этому поводу. В соцсетях у себя он не без сарказма поинтересовался: "Так а как там Шойгу в Мариуполе? В 9 утра ведь должен был прибыть. Или задерживается? Никто не слышал?"
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